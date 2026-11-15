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छठ महापर्व: संध्या अर्घ्य आज, जानें अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का सर्वोत्तम समय

रांची: चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी आज 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. इस दिन व्रती नदी, तालाब और सरोवरों के किनारे पहुंचकर अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इसके बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है.

छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या अर्घ्य दिया जाता है. खरना के बाद व्रती लगभग 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं. इसके बाद पूरे दिन घरों में छठ का प्रसाद तैयार किया जाता है. शाम होते ही परिवार के सदस्य पूजा की सामग्री से सजे दउरा और सूप लेकर घाटों की ओर निकलते हैं.

जानें अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का सर्वोत्तम समय (Etv Bharat)

घाट पर पहुंचने के बाद व्रती स्नान करते हैं और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य देते हैं. इस दौरान बांस के सूप में रखे प्रसाद और फलों को सूर्य देव के सामने अर्पित किया जाता है. परिवार के सदस्य लोटे से जल और दूध की धार अर्पित करते हैं. कई स्थानों पर गंगाजल और दूध से अर्घ्य देने की परंपरा भी निभाई जाती है.

वहीं 16 नवंबर को उदयगामी सूर्य का दर्शन कर छठव्रती अर्घ्य देकर पारण करेंगे. चार दिवसीय यह महाअनुष्ठान इस बार खास है क्योंकि संध्या अर्घ्य रविवार को पड़ा है, जो सूर्य देव का दिन माना जाता है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हर साल मनाया जाने वाला छठ को लेकर रांची के अरगोड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी पं. देव प्रसाद पांडे कहते हैं कि सूर्य उपासना बेहद लाभदायक है, जो जीवात्मा को ऊर्जावान बनाती है.

आध्यात्मिक महत्व की चर्चा करते हुए पं. देव प्रसाद पांडे कहते हैं कि छठ को लेकर कई तरह के धार्मिक वर्णन ग्रंथों में हैं, जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे. इस बार अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का सर्वोत्तम समय शाम करीब 5 बजे है, जबकि सुबह उदयकाल के समय लगभग 6 बजे अर्घ्य देना बेहतर होगा.

छठ साल में दो बार होता है - एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है. जानकारों के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा है.