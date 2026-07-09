संदीप सिंह हत्याकांड, शूटर का साथी भी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद
पुलिस मुठभेड़ में शूटर संजय पहले ही मारा जा चुका है...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 12:37 PM IST
लखनऊ: प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ ने एक लाख रुपये के इनामी अपराधी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है. सचिन घटना के बाद से फरार था. उसकी तलाश उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी की जा रही थी.
एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक, सचिन कुमार निवासी अंबेडकरनगर को बुधवार देर रात पीजीआई थाना क्षेत्र में किसान पथ ओवरब्रिज के नीचे डलौना के पास से गिरफ्तार किया गया है. सचिन के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई .32 बोर की अवैध पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की बाइक और 2200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
एसटीएफ की पूछताछ में सचिन ने बताया है कि वारदात वाले दिन वह मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि उसका साथी संजय उर्फ संजीव पीछे बैठा था. जैसे ही संदीप सिंह अपने कार्यालय के बाहर पहुंचे, संजय ने उतरकर उनके सीने और सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दीं. गोली लगते ही संदीप सिंह मौके पर गिर पड़ा और दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए.
दीपक सिंह एएसपी एसटीएफ ने बताया कियह भी सामने आया कि संदीप की हत्या दुश्मनी के चलते कराई गई थी. आरोपी के मुताबिक, दिनेश यादव ने हत्या की साजिश रची थी. उसने अपने ड्राइवर के जरिए गैंग के लोगों से संपर्क कराया और मुख्य शूटर संजय को एक लाख रुपये एडवांस दिए थे. बाकी रकम हत्या के बाद देने को कही थी. सचिन को हत्या में साथ देने के लिए दो लाख मिलना तय हुआ था.
बताया कि हत्या से पहले कई बार दोनों आरोपियों ने लखनऊ आकर संदीप सिंह की रेकी की. दिनेश यादव ने उन्हें संदीप का घर, कार्यालय, आने-जाने का रास्ता, गाड़ियों की जानकारी और दिनचर्या बताई थी. रेकी के लिए मोटरसाइकिल भी उसी की ओर से खरीदी गई थी. वारदात से पहले बाइक की नंबर प्लेट बदल दी गई थी ताकि पहचान न हो सके.
गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि घटना के बाद वह अंबेडकरनगर, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़ और मुंबई समेत कई जगह छिपता रहा. 27 जून को पुलिस मुठभेड़ में अपने साथी संजय के मारे जाने की खबर मिलने के बाद वह काफी घबरा गया था और अदालत में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान वह वकील की तलाश में आया था, जहां एसटीएफ ने उसे दबोच लिया. एसटीएफ ने यह भी बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद की गई है, जिसे आरोपियों ने घटना के बाद जमीन में छिपा दिया था.
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