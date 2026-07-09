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संदीप सिंह हत्याकांड, शूटर का साथी भी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद

लखनऊ: प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ ने एक लाख रुपये के इनामी अपराधी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है. सचिन घटना के बाद से फरार था. उसकी तलाश उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी की जा रही थी.

एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक, सचिन कुमार निवासी अंबेडकरनगर को बुधवार देर रात पीजीआई थाना क्षेत्र में किसान पथ ओवरब्रिज के नीचे डलौना के पास से गिरफ्तार किया गया है. सचिन के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई .32 बोर की अवैध पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की बाइक और 2200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

एसटीएफ की पूछताछ में सचिन ने बताया है कि वारदात वाले दिन वह मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि उसका साथी संजय उर्फ संजीव पीछे बैठा था. जैसे ही संदीप सिंह अपने कार्यालय के बाहर पहुंचे, संजय ने उतरकर उनके सीने और सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दीं. गोली लगते ही संदीप सिंह मौके पर गिर पड़ा और दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए.

दीपक सिंह एएसपी एसटीएफ ने बताया कियह भी सामने आया कि संदीप की हत्या दुश्मनी के चलते कराई गई थी. आरोपी के मुताबिक, दिनेश यादव ने हत्या की साजिश रची थी. उसने अपने ड्राइवर के जरिए गैंग के लोगों से संपर्क कराया और मुख्य शूटर संजय को एक लाख रुपये एडवांस दिए थे. बाकी रकम हत्या के बाद देने को कही थी. सचिन को हत्या में साथ देने के लिए दो लाख मिलना तय हुआ था.