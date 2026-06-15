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संदीप सिंह हत्याकांड: साजिशकर्ता और शूटर के बीच में डील कराने वाला आरोपी गंगा राम गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी के बहु चर्चित संदीप सिंह हत्याकांड में एसटीएफ ने एक अन्य आरोपी गंगाराम को गिरफ्तार किया है. गंगाराम के पर पिछले दिनों लखनऊ पुलिस ने ₹100000 का इनाम घोषित किया था. एसटीएफ के मुताबिक, गंगाराम की संदीप सिंह हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका है. आरोप है कि गंगाराम ने ही साजिशकर्ता दिनेश कुमार यादव और उसके चालक मुकरबिन उर्फ मुबीन की मुलाकात शूटरों से कराई थी. शूटर और साजिशकर्ता के बीच डील करने में गंगा राम की महत्वपूर्ण भूमिका थी. घटना के बाद गंगाराम फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ लगातार प्रयास कर रही थी. इसी बीच एसटीएफ ने कार्यवाही करते हुए गंगा राम को राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन से गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार किया गया आरोपी गंगाराम मूल रूप से अंबेडकर नगर का रहने वाला है. जिसे सोमवार को आलमबाग से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. 27 मई 2026 को राजधानी लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिनदहाड़े गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी. शूटरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद या घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी. जिस तरह से बेखौफ होकर शूटरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, यह घटना राजधानी लखनऊ पुलिस के लिए चुनौती थी. हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो साजिशकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों शूटर को गिरफ्तार करना है. शूटरों ने दिनदहाड़े घटना को अंजाम दिया था. लखनऊ पुलिस ने गंगाराम सहित शूटरों पर ₹100000 का इनाम घोषित किया है. इस पूरे मामले में लगातार एसटीएफ लखनऊ पुलिस की मदद कर रही है. एसटीएफ के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर पीजीआई थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है. लखनऊ पुलिस गिरफ्तार आरोपी गंगा राम को लेकर आगे की विधि कार्यवाही कर रही है.

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