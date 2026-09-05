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Teacher's Day Special- संदीप पैरा खिलाड़ियों की बदल रहे तकदीर, कभी मुश्किलों को पार कर विश्व में लहराया था तिरंगा

संदीप कुमार ने दिव्यांगता को मात देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की,अब बिहार के पैरा खिलाड़ियों को कर रहे प्रशिक्षित. रिपोर्ट- कृष्ण नंदन

SANDEEP KUMAR
पटना में बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव संदीप कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 2:27 PM IST

13 Min Read
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पटना: गुरु सिर्फ वह नहीं होता जो किताबों का ज्ञान दे. गुरु वह भी होता है जो किसी के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानकर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाए. वह खुद कितनी भी मुश्किलों से गुजरा हो, लेकिन अपने शिष्य के रास्ते की मुश्किलें कम करने की कोशिश करता है.

संदीप कुमार का उदय

बिहार के पैरा खेलों की दुनिया में संदीप कुमार की कहानी कुछ ऐसी ही है. बचपन से एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने खेल को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया. पहले खुद मैदान में उतरे, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और फिर अपना पूरा अनुभव आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने में लगा दिया.

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खुद ट्रेनिंग करते संदीप कुमार (ETV Bharat)

बिहार पैरा खेलों की सफलता

आज बिहार पैरा खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीत रहा है, तो उसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ ऐसे गुरुओं और खेल प्रशासकों की भूमिका भी है, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया. बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव और अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट संदीप कुमार की जिंदगी संघर्ष, खेल और बदलाव की कहानी है.

संदीप की बहुमुखी पहचान

संदीप खुद एथलीट रहे, कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया और अब खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ-साथ राज्य में पैरा खेलों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक खेल प्रशासक की नहीं है, बल्कि ऐसे गुरु की भी है, जिसके तैयार किए खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिहार और देश का नाम रोशन कर रहे हैं.

पारिवारिक पृष्ठभूमि और चुनौतियां

संदीप कुमार तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं. उनके पिता अखिलेश मिश्रा किरासन तेल के वेंडर थे. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी. साल 2014 के बाद धीरे-धीरे जब किरासन तेल की व्यवस्था खत्म होने लगी तो उनके पिता का रोजगार भी छिन गया.परिवार के पास बहुत अधिक जमीन-जायदाद भी नहीं थी. ऐसे हालात में संदीप का बचपन संघर्षों के बीच गुजरा.

बचपन का शारीरिक संघर्ष

विडंबना रही कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष आर्थिक नहीं, शारीरिक था. वह बचपन से ही एक पैर से दिव्यांग थे. परिवार ने उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी. कई बार इलाज हुआ, सर्जरी की कोशिशें हुईं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें पूरी जिंदगी इसी शारीरिक स्थिति के साथ आगे बढ़ना होगा.

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बच्चों की ट्रेनिंग करते संदीप (ETV Bharat)

पिता का ऐतिहासिक वाक्य

ऐसे समय में उनके पिता ने बेटे को कमजोरी का एहसास कराने के बजाय उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया. उन्होंने संदीप के हाथ में फुटबॉल थमाते हुए कहा था, "इसी पैर से फुटबॉल खेलोगे." पिता की यह बात संदीप की जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बन गई.

कमजोरी को बनाया ताकत

जिस पैर को समाज कमजोरी समझ सकता था, उसी पैर को उन्होंने अपनी ताकत बनाने की ठान ली. उस दौर में बिहार में सामान्य खेलों के लिए भी सुविधाएं सीमित थीं. पैरा खिलाड़ियों के लिए तो मैदान और प्रशिक्षण की व्यवस्था लगभग न के बराबर थी.

शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन

इसके बावजूद संदीप ने खेल के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन किया. संदीप के खेल सफर की शुरुआत एक दिलचस्प तरीके से हुई. उनके छोटे भाई जिमनास्टिक की ट्रेनिंग लेने जाते थे और संदीप भी उनके साथ वहां पहुंचते थे.

जिमनास्टिक से खेल का रिश्ता

संदीप बताते हैं कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वह भी जिमनास्टिक कर सकते हैं. बस यहीं से उनका खेल से रिश्ता और मजबूत हो गया. उन्होंने जिमनास्टिक शुरू कर दी. जिमनास्टिक को कठिन खेलों में गिना जाता है और इसे कई बार सभी खेलों की मां भी कहा जाता है.

शरीर और मन को फौलादी बनाया

संदीप ने इस कठिन खेल से अपने शरीर और मन को मजबूत किया. आगे चलकर उनका मुख्य खेल पैरा एथलेटिक्स बना. संदीप ने एथलेटिक्स में दौड़ के साथ लॉन्ग जंप में भी हिस्सा लिया और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

ताइवान का टर्निंग प्वाइंट

उनके खेल करियर में 2007 का साल महत्वपूर्ण रहा. वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ताइवान गए थे, जहां उनके घुटने में चोट लग गई. इसके बाद दौड़ने में परेशानी होने लगी. लेकिन चोट ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा. उन्होंने खेल से अपना रिश्ता बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे.

पढ़ाई में भी रहे आगे

खिलाड़ी बनने के साथ पढ़ाई में भी संदीप आगे रहे. उन्होंने खेल के साथ अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा. साल 2009 में उन्होंने ज्योग्राफी विषय से UGC-NET क्वालीफाई किया. उस समय उनके सामने जिंदगी का एक बड़ा फैसला था. उनके पास पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का विकल्प था और दूसरी तरफ खेल का करियर भी था. वह चाहते तो अकादमिक क्षेत्र में आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने खेल को चुना.

"जिस समय मैं खुद खिलाड़ी था, उस समय बिहार में पैरा खिलाड़ियों के लिए एक भी समर्पित मैदान नहीं था. बीएमपी में एक मैदान था, लेकिन वहां सामान्य पैरा खिलाड़ियों को अभ्यास की अनुमति नहीं थी. मजबूरी में पटना के अलग-अलग सामान्य घास वाले मैदानों पर अभ्यास करते थे." - संदीप कुमार, सचिव, बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन

बाहरी राज्यों में ट्रेनिंग

संदीप के मुताबिक जब किसी बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करनी होती तो बेहतर सुविधा के लिए ग्वालियर स्थित एलएनआईपी या कोलकाता जाना पड़ता था, जहां सिंथेटिक ट्रैक उपलब्ध था. एक खिलाड़ी के तौर पर जिन मुश्किलों को उन्होंने खुद झेला, वही आगे चलकर उनके संघर्ष का आधार बनीं.

आने वाले खिलाड़ियों की चिंता

वह चाहते थे कि आने वाले खिलाड़ियों को उन परिस्थितियों से न गुजरना पड़े जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था. इसी सोच के साथ उन्होंने बिहार में पैरा खेलों को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया. संदीप का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में सफर 2019 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक पहुंचा.

दुबई में पांचवां स्थान

इस प्रतियोगिता में उन्होंने T-44 श्रेणी के 400 मीटर मुकाबले में हिस्सा लिया और पांचवां स्थान हासिल किया. यह उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय इवेंट रहा. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से पैरा खेलों के प्रशासन और खिलाड़ियों को तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया.

दिन-रात का कड़ा तप

संदीप की छोटी बहन अंजली मिश्रा खुद जिमनास्टिक कोच हैं. वह बताती हैं कि उनके बड़े भाई ही उनके कोच रहे हैं. दरअसल संदीप ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके जैसे कई खिलाड़ियों और कोचों को तैयार किया है. उनकी ट्रेनिंग से निकले कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं.

"संदीप की दिनचर्या आसान नहीं है. सुबह करीब चार बजे से उनका दिन शुरू होता है और रात करीब दस बजे तक वह खेल से जुड़े काम में सक्रिय रहते हैं. वह खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनने और मुश्किल परिस्थितियों में खुद रास्ता बनाने की सीख देते हैं."- अंजली मिश्रा, संदीप की बहन व जिमनास्टिक कोच

सोशल मीडिया का सकारात्मक असर

संदीप की भूमिका सिर्फ बड़े स्तर के पैरा खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है. उनके प्रशिक्षण और खेल के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर कई अभिभावक अपने बच्चों को भी उनके पास प्रशिक्षण के लिए लेकर आते हैं. अपने बच्चे को जिमनास्टिक की ट्रेनिंग दिलाने वाली गीतांजलि कुमारी बताती हैं कि मैंने सोशल मीडिया पर संदीप के बारे में वीडियो देखा था. इसके बाद मैं अपने करीब पांच साल के बेटे और लगभग पांच साल की बहन की बेटी को उनके पास प्रशिक्षण के लिए लेकर आने लगी.

"ट्रेनिंग के बाद बच्चों के स्किल में काफी सुधार देखने को मिला है. मैं अपने बच्चों को भविष्य में वर्ल्ड जिमनास्टिक चैंपियनशिप के लिए तैयार करना चाहती हूं. हालांकि बिहार में जिमनास्टिक के लिए अभी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इस दिशा में सरकार को और काम करने की जरूरत है." - गीतांजलि, अभिभावक

झंडू कुमार जैसे शिष्य तैयार किए

संदीप की मेहनत का सबसे बड़ा प्रमाण उनके शिष्यों की उपलब्धियां हैं. बिहार के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार उनमें से एक हैं. हाल ही में कॉमनवेल्थ स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर उन्होंने बिहार और देश का नाम रोशन किया.

शिष्यों के लिए प्रेरणा

झंडू कुमार कहते हैं कि संदीप सर की ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. उन्होंने हर समय मुझे प्रमोट और मोटिवेट किया. सिर्फ खेल की ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं और अवसरों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी.

"जब मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया तो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मुझे साई (SAI) सेंटर भेजने में भी संदीप सर का बड़ा योगदान रहा. वहां बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाओं ने मेके खेल को नई ऊंचाई दी."- झंडू कुमार, पैरा पावरलिफ्टर

बिहार की अंतरराष्ट्रीय पहचान

संदीप की कोशिशों का असर सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं है.सोमन राणा, झंडू कुमार और शैलेश कुमार जैसे खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों ने बिहार के पैरा खेलों की पहचान को मजबूत किया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बिहार के पैरा खिलाड़ी लगातार पदक हासिल कर रहे हैं.

पैरा रग्बी की अनूठी शुरुआत

संदीप ने सिर्फ पैरा एथलेटिक्स पर काम नहीं किया. उन्होंने बिहार में पैरा रग्बी को भी आगे बढ़ाने की पहल की. आज बिहार के पैरा रग्बी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका मानना है कि पैरा खिलाड़ियों को एक ही खेल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. संदीप के अनुसार, "जिस खिलाड़ी में जिस खेल की प्रतिभा है, उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए." इसी सोच के कारण उन्होंने राज्य में पैरा खेलों के दायरे को बढ़ाने पर काम किया.

सरकारी योजनाओं से बदली तस्वीर

संदीप के प्रयासों से कई खिलाड़ियों को अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला. संदीप का कहना है कि बिहार में पैरा खिलाड़ियों के लिए स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है. राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है. खेल महानिदेशक रविंद्रन शंकरण के आने के बाद एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं.

"बिहार में पैरा खिलाड़ियों के लिए स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है. राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है. खेल महानिदेशक रविंद्रन शंकरण के आने के बाद एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं." - संदीप कुमार, संदीप कुमार, सचिव, बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन

आर्थिक परेशानियों में आई कमी

संदीप के मुताबिक अच्छे प्रदर्शन करने वाले पैरा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए साई (SAI) केंद्रों में भेजा जा रहा है. सरकार की विभिन्न योजनाओं और स्कॉलरशिप से खिलाड़ियों की आर्थिक परेशानी भी कुछ हद तक कम हुई है. लेकिन वे अभी भी इसे पर्याप्त नहीं मानते. उनका कहना है कि बिहार में पैरा खिलाड़ियों के लिए समर्पित स्टेडियम और पूरी तरह एक्सेसिबल खेल परिसर की जरूरत है. उनके अनुसार पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बावजूद पैरा खिलाड़ियों के लिए जरूरी एक्सेसिबिलिटी की कमी थी.

अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई

संदीप ने इस मुद्दे को लेकर दिव्यांग आयुक्त के स्तर तक कानूनी लड़ाई लड़ी. इसके बाद भवन निर्माण विभाग के निर्देश पर कुछ जगहों पर रैंप बनाए गए, लेकिन अभी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल तक व्हीलचेयर की पहुंच नहीं है. संदीप ने कहा कि मैंने अमेरिका, जापान, कनाडा और ताइवान जैसे देशों में पैरा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को करीब से देखा है. इन देशों में स्टेडियम की योजना ही ऐसी बनाई जाती है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को आने-जाने में परेशानी न हो.

"अमेरिका, जापान, कनाडा और ताइवान जैसे देशों में पैरा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को करीब से देखा है. इन देशों में स्टेडियम की योजना ही ऐसी बनाई जाती है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को आने-जाने में परेशानी न हो." - संदीप कुमार, संदीप कुमार, सचिव, बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन

जापान का विजन और राजगीर की चिंता

संदीप के अनुसार जापान में तो पैरा खिलाड़ियों के लिए समर्पित स्टेडियम तक हैं. उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था बने, जहां किसी खिलाड़ी को अपने शरीर की स्थिति के कारण सुविधा से समझौता न करना पड़े. राजगीर में स्पोर्ट्स कंपलेक्स बन रहा है लेकिन वहां भी पैरा खिलाड़ियों के लिए कई जगहों पर रैंप की सुविधा नहीं है.

महानिदेशक का बड़ा बयान

पैरा खेलों को इस स्तर तक पहुंचाने में संदीप की बड़ी भूमिका है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण भी संदीप कुमार की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं. उनका कहना है कि संदीप से मुझे खुद काफी कुछ सीखने को मिलता है. उन्होंने बिहार में पैरालंपिक एसोसिएशन को मजबूत करने में भी संदीप की भूमिका को अद्वितीय बताया.

"खासकर पैरा एथलेटिक्स की प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने की संदीप की रणनीति प्रभावी है. बिहार में पैरा एथलेटिक्स जिस तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें संदीप की महत्वपूर्ण भूमिका है." - रविंद्रन शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

संघर्ष को खुद जिया

संदीप कुमार की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने मैदान के बाहर बैठकर खिलाड़ियों को सलाह देना शुरू नहीं किया. उन्होंने खुद उस संघर्ष को जिया है. वह जानते हैं कि बिना मैदान के अभ्यास करना क्या होता है, बेहतर ट्रैक के लिए दूसरे शहर जाना क्या होता है. आज वही संदीप दूसरे खिलाड़ियों के लिए रास्ते बना रहे हैं, कभी जिनके पिता ने उन्हें एक फुटबॉल देकर कहा था कि इसी पैर से खेलना है. उस एक वाक्य ने उनके भीतर जो हिम्मत पैदा की, अब वहीं हिम्मत वह अपने शिष्यों में बांट रहे हैं.

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