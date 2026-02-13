ETV Bharat / state

बच्चे ने रोकी चंदन तस्करों की कुल्हाड़ी, 'कत्ल' होने से बचाए कई पेड़

बिलासपुर: जिला में इन दिनों चंदन तस्करों का आतंक है. एक माह के भीतर तीसरी बार चंदन के पेड़ काटने का मामला सामने आया है. हालांकि तस्कर इस बार पेड़ काटकर अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो सके और कटे हुए पेड़ों को छोड़कर फरार हो गए.

दरअसल दनोह क्षेत्र में बीती देर रात कुछ अज्ञात लोग चोरी की नीयत से चंदन के पेड़ काटने के लिए पहुंचे, लेकिन एक बच्चे की सूझबूझ और सतर्कता के कारण कई पेड़ कटने से बच गए. बच्चे के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार दनोह गांव में देर रात कुछ लोग खेतों और निजी भूमि के पास पहुंचे. इसी दौरान पास के घर में पढ़ाई कर रहे एक बच्चे को आरी चलने जैसी आवाज सुनाई दी. पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन आवाज लगातार आने पर उसे शक हुआ, जब बच्चे ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो कुछ संदिग्ध लोग पेड़ों के पास हरकत करते दिखाई दिए. स्थिति को भांपते हुए बच्चे ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया और परिजनों को आवाज दी.

चंदन के कटे हुए पेड़ (ETV Bharat)

शोर सुनकर भागे आरोपी

बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकल आए. ग्रामीणों की हलचल बढ़ती देख तस्कर मौके से भाग खड़े हुए और कटे हुए पेड़ छोड़कर फरार हो गए. एक बार फिर तस्करों की इस हरकत से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि दनोह क्षेत्र में पहले भी चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों में रोष है.