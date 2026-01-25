ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में 'पुष्पा गैंग' का कहर, डीसी कार्यालय के पास कटे चंदन के पेड़

बिलासपुर: जिला मुख्यालय बिलासपुर में वन सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर से मात्र दो सौ मीटर की दूरी पर चंदन के तीन पेड़ों को अवैध रूप से कटा गया है. ये मामला न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि सरकारी कार्यालयों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोलता है

उपायुक्त कार्यालय की ओर जाते हुए वेटनरी मार्ग पर कुछ ही दूरी पर वन विभाग की भूमि से चंदन के पेड़ों पर अज्ञात वन तस्करों ने आरी चला दी. चंदन के पेड़ कब काटे गए इसकी खबर वन विभाग को भी नहीं है. विभाग को चंदन के पेड़ कटने की जानकारी नहीं थी. आज सुबह चंदन के पेड़ कटने की जानकारी बिलासपुर से ईटीवी संवाददाता ने वन विभाग को दी. वहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर चंदन के पेड़ काटे गए हैं, वहां आसपास कई सरकारी कार्यालय मौजूद हैं. इसके अलावा, रात्रि के समय यहां पर चौकीदारों की तैनाती भी रहती है. इसके बाद भी तस्कर इतनी आसानी से चंदन के पेड़ काटकर ले जाने में सफल हो गए और इस बात का किसी को पता भी नहीं चला. इससे प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

इससे पहले भी कट चुके हैं चंदन के पेड़