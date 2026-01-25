ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में 'पुष्पा गैंग' का कहर, डीसी कार्यालय के पास कटे चंदन के पेड़

उपायुक्त कार्यालय से कुछ ही दूरी पर चंदन के पेड़ कटे हैं. पेड़ कब काटे गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

काटे गए चंदन के पेड़
काटे गए चंदन के पेड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 1:02 PM IST

बिलासपुर: जिला मुख्यालय बिलासपुर में वन सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर से मात्र दो सौ मीटर की दूरी पर चंदन के तीन पेड़ों को अवैध रूप से कटा गया है. ये मामला न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि सरकारी कार्यालयों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोलता है

उपायुक्त कार्यालय की ओर जाते हुए वेटनरी मार्ग पर कुछ ही दूरी पर वन विभाग की भूमि से चंदन के पेड़ों पर अज्ञात वन तस्करों ने आरी चला दी. चंदन के पेड़ कब काटे गए इसकी खबर वन विभाग को भी नहीं है. विभाग को चंदन के पेड़ कटने की जानकारी नहीं थी. आज सुबह चंदन के पेड़ कटने की जानकारी बिलासपुर से ईटीवी संवाददाता ने वन विभाग को दी. वहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर चंदन के पेड़ काटे गए हैं, वहां आसपास कई सरकारी कार्यालय मौजूद हैं. इसके अलावा, रात्रि के समय यहां पर चौकीदारों की तैनाती भी रहती है. इसके बाद भी तस्कर इतनी आसानी से चंदन के पेड़ काटकर ले जाने में सफल हो गए और इस बात का किसी को पता भी नहीं चला. इससे प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

इससे पहले भी कट चुके हैं चंदन के पेड़

जिले में ये कोई पहली घटना नहीं है जब बिलासपुर में चंदन के पेड़ों पर इस तरह कुल्हाड़ी चली हो. इससे पहले भी कंदरौर स्कूल परिसर, बिलासपुर कॉलेज के प्रांगण से चंदन के पेड़ काटकर तस्कर ले जा चुके हैं. इन मामलों में भी वन विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण अब एक बार फिर चंदन के पेड़ कटे हैं.

डीएफओ बिलासपुर राजीव कुमार ने बताया कि 'मामला ध्यान में आया है. वन विभाग के कर्मचारियों को उक्त स्थान पर गश्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही पूरे मामले में संलिप्त लोगों का पता लगाया जाएगा.' लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद अब तक न तो किसी बड़े आरोपित की गिरफ्तारी हो पाई है और न ही चंदन तस्करी पर प्रभावी रोक लग सकी है. अब तक हुई चंदन चोरी के मामलों में कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

