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राजस्थान में विकसित होंगे चंदन वन, उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज

उदयपुर में वन महोत्सव का उद्घाटन करते सीएम ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उदयपुर के दूधतलाई वन परिक्षेत्र से शनिवार को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मिशन हरियालो राजस्थान को नई गति देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, इस मानसून में प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जबकि अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है. इसके साथ मुख्यमंत्री ने 33 करोड़ रुपए की लागत वाली चंदन वन परियोजना का शुभारंभ कर प्रदेश में चंदन आधारित हरित विकास की नई पहल शुरू की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चंदन का पौधा लगाकर परियोजना का शुभारंभ किया. पहले चरण में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में चंदन वन विकसित किए जाएंगे. सरकार का मानना है, यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आजीविका, जैव विविधता संरक्षण और हरित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी. सीएम ने कहा, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और घटती जैव विविधता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना होगा. पढ़ें: राजस्थान में महकेगी चंदन की खुशबू, सिरोही के बाद उदयपुर पहुंचे वन मंत्री