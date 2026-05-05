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सिरोही में बनेगा चंदन वन, वन मंत्री ने जानापुर में देखी जमीन

सिरोही: प्रदेश में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में चंदन वन विकसित किए जाएंगे. वन मंत्री संजय शर्मा मंगलवार को जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र के जानापुर पहुंचे और प्रस्तावित चंदन वन स्थल का निरीक्षण किया. वन मंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि राजस्थान को केवल मरुस्थलीय प्रदेश की पहचान तक सीमित न रखकर यहां जैव विविधता, औषधीय पौधों और बहुमूल्य वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए. वन विभाग ने प्रदेश में तीन जगह चंदन वन विकसित करने के लिए चिन्हित किया. इसमें सिरोही जिले का जानापुर शामिल है.

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि चंदन का वृक्ष आर्थिक, औषधीय और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आने वाले समय में यह परियोजना न केवल वन संपदा को समृद्ध करेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी.

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