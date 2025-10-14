ETV Bharat / state

खतरे में रेलवे ब्रिज! रांची, खूंटी और राउरकेला को जोड़ने वाले पुल के नीचे से हो रही रेत की तस्करी

खूंटी में रेलवे पुल के नीचे से बालू की अवैध तस्करी हो रही है.

ILLEGAL SAND SMUGGLING under the bridge
पुल के नीचे से रेत की तस्करी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 6:28 PM IST

खूंटी: रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन की वजह से खूंटी जिले के दो बड़े पुल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. अब माफियाओं की नजर रेलवे ब्रिज पर टिकी है, यहां से रोजाना अवैध उत्खनन किया जा रहा है. यह रेल मार्ग रांची, खूंटी और राउरकेला जैसे प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है और इस मार्ग पर बने पुल के नीचे से रोजाना बालू की चोरी हो रही है. कर्रा प्रखंड क्षेत्र से महज चंद कदमों की दूरी पर यह पूरा सिंडिकेट चल रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है.

माफिया बेखौफ कर रहे बालू की तस्करी

खूंटी के कर्रा प्रखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, यह हटिया-बंडामुंडा लाइन पर है. गोविंदपुर रेलवे स्टेशन और बीच में एक रेलवे का ब्रिज मौजूद है. जानकारी के मुताबिक, रेत माफिया बेखौफ होकर रोजाना बालू का उठाव कर जंगलों के बीच डंप करते हैं और देर रात बड़े वाहनों की मदद से बालू की तस्करी करते हैं.

खूंटी में बेखौफ रेत माफिया (Etv Bharat)

माफियाओं के रांची तक जुड़े हैं तार

वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार, इस काम में रांची से लेकर खूंटी के माफिया सिंडिकेट में शामिल हैं. कई बार स्थानीय स्तर पर पुल और पुलिया से बालू उठाव रोकने का प्रयास स्थानीय ग्रामीणों ने किया लेकिन ग्रामीणों को ही डरा दिया गया, जिसके कारण कोई भी उन्हें नहीं रोकता है. इससे माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है.

बालू की तस्करी से नदियों के अस्तित्व पर खतरा

जरियागड़ इलाके की मुखिया सुनीता चोचा ने बताया कि क्षेत्र में बालू माफियाओं के कारण, नदियों का अस्तित्व खतरे में है. यही नहीं बालू तस्कर, पुल पुलिया के नीचे से भी बालू निकाल रहे हैं, जिसके कारण परेशानी बढ़ गई है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि बालू माफियाओं पर अंकुश लगाए ताकि नदी को बचाया जा सके. मुखिया ने आगे बताया कि जल्द ही क्षेत्र में बालू तस्करों को रोकने के लिए वे खुद रोड पर उतरेंगी. इसके साथ ही मुखिया ने प्रशासन से यह भी गुहार लगाई है कि ग्रामीणों की मदद करें ताकि बालू की तस्करी रोकी जा सके.

पुल पुलिया के नीचे से होने वाले बालू उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय थानेदार को निर्देशित किया गया है. रेलवे ब्रिज के नीचे से होने वाली बालू की तस्करी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. कुछ दिन पहले वन विभाग और खनन विभाग ने जरियागड़ इलाके में अधिकांश इलाकों के नदियों के किनारे सड़कों पर गड्ढे खोद दिए थे. जांच के बाद बालू उठाव एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी: मनीष टोप्पो, एसपी

कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए पुल

गौरतलब है कि बालू माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन की वजह से 2022 को तोरपा इलाके का कुलडा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद 24 अगस्त 2022 को ही कुदरी पुल क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि 19 जून को खूंटी-सिमडेगा मुख्य पथ पर बना पुल टूटकर अलग हो गया. 24 अगस्त 2022 को पुल टूटने के बाद पथ निर्माण विभाग ने 6 स्पेन का 144 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़े पुल निर्माण के लिए 9 करोड़ 40 लाख की लागत से नए पुल की स्वीकृति दी.

धीमी गति से बन रहे नये पुल

एजेंसी ने पुल निर्माण कार्य शुरू तो किया लेकिन डेढ़ साल बाद भी पुल निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है. इधर तोरपा प्रखंड के डोड़मा और कुदरी गांव के बीच बन रहे पुल का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक पिलर बनाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है. उस पुल पर अब भी 6 में से तीन पिलर ही बन सके हैं. दरअसल डोड़मा से सिसई जाने वाला यह रास्ता, क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजरता है.

