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गिरिडीह में मनबढ़ू बालू तस्करों की हिमाकत, तोड़ डाला 'मुक्तिधाम' में बना शेड

बता दें कि बराकर नदी के किनारे अवस्थित जिस मुक्तिधाम के शेड के एक हिस्से को तोड़ दिया गया है, उस मुक्तिधाम में गिरिडीह कोयलांचल के कई पंचायत के अलावा सदर प्रखंड के कई गांव के लोग पहुंचते हैं. यहीं पर शव का दाह संस्कार किया जाता है. शेड के तोड़े जाने पर महेशलुंडी निवासी गणेश ठाकुर, पपरवाटांड निवासी जगत पासवान समेत कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

बराकर नदी के किनारे अवस्थित मुक्तिधाम में बने शेड के एक हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर तस्करों ने रास्ता बना डाला है. इसी शेड को तोड़ कर बनाए गए रास्ते से हर रोज सौ से अधिक ट्रैक्टर का आना-जाना हो रहा है. यह सब आम लोग भी देख रहे हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन या खनन विभाग को शायद कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है.

कहा जाए तो तस्करी में शामिल माफिया मनबढू हो चुके हैं. बढ़ते मनोबल का नजारा पीरटांड प्रखंड में पड़ने वाले बराकर नदी के तट पर देखा जा रहा है. नेशनल हाइवे 114 ए के किनारे अवस्थित तट पर बालू तस्करों ने मुक्तिधाम के शेड को ही तोड़ डाला है. यह हरकत हाल के कुछेक सप्ताह के अंदर की गई है.

गिरिडीह: जिले में रोजगार की आड़ में बालू तस्करी का बड़ा खेल चल रहा है. यहां खुलेआम दिन से लेकर रात तक न सिर्फ बालू का उठाव हो रहा है बल्कि धनबाद तक तस्करी की जा रही है. धनबाद से फिर दूसरे राज्य तक बालू भेजने का काम चल रहा है. ऐसे में बालू तस्करी में शामिल लोगों का मनोबल बढ़ चुका है.

कहा है कि बालू का उठाव जरूरत के लिए और चालक-लेबर का परिवार चलने के लिए किया जाता तो शायद यह स्थिति नहीं रहती है. यहां गरीबों की आड़ में कुछ लोग माफियागिरी करने लगे हैं और उन्हीं माफियाओं के इशारे पर इस शेड को तोड़ा गया है. तोड़ने वालों में वे लोग भी शामिल हैं जो प्रति ट्रैक्टर वसूली करते हैं. वैसे इस मामले को लेकर पीरटांड के अंचलधिकारी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया. कई दफा फोन लगाया गया लेकिन जवाब नहीं मिला.

बराकर नदी के किनारे अवस्थित मुक्तिधाम में एक शेड को क्षतिग्रस्त करने का काम बालू तस्करी वालों ने किया है. इसके अलावा सीसीएल ने भी जो निर्माण किया है, उसे भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ है. इसकी जानकारी मुखिया के माध्यम से लिखित तौर पर बीडीओ और सीओ को दी जाएगी:- सुभाष वर्णवाल, मुखिया प्रतिनिधि

हर घाट की एक ही कहानी, अब भारी वाहनों पर हो रहा है सीधा लोड

इधर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीरटांड-डुमरी-सरिया - बेंगाबाद, जमुआ, गावां, गांडेय (ताराटांड) समेत अधिकांश प्रखंड के क्षेत्र में बालू का उठाव नदियों से बड़े पैमाने पर हो रहा है. ज्यादातर प्रखंड में जो बालू उठ रहे हैं उसकी खपत क्षेत्र के अंदर ही हो रही है. लेकिन जो प्रखंड दूसरे जिला या राज्य की सीमा पर अवस्थित है, वहां की कहानी कुछ और ही है.

धनबाद से सटे इलाके में खासकर बड़े पैमाने पर न सिर्फ बालू उठ रहा है बल्कि धनबाद जा रहा है. जो सूचना है उसके अनुसार कई इलाके छोटे चार पहिया तो कई स्थानों पर भारी वाहनों पर भी बालू लोड हो रहा है. सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यदि बालू का उठाव हो रहा है तो खनन विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं. क्या रोजगार देने के नाम पर इस तरह की लूट होना सही है.

बराकर नदी के मुक्तिधाम में अवस्थित यात्री शेड को ध्वस्त किया गया है तो इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई होगी. संबंधित थाना प्रभारी को इसे लेकर निर्देश दिया जाएगा. इसके अलावा अवैध बालू के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी:- सुमित कुमार, एसडीपीओ, डुमरी

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