नाम के आगे एसपी और टीआई लिख रहे रेत माफिया, श्योपुर रेंजर को धमकी देने के बाद बड़ा खुलासा
फोन पर रुतबा दिखाने नाम के पुलिस अधिकारी बन जाते थे रेत माफिया, श्योपुर के चम्बल अभ्यारण्य के दफ्तर में घुसकर दी धमकी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 12:17 PM IST
श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेत माफियाओं के हौंसले इतने बुलंद हैं कि अब सीधे सरकारी दफ्तर में घुसकर अधिकारियों को धमकी दी जा रही है. इतना ही नहीं अपना रुतबा दिखाने और डर बनाने के लिए माफिया और उनके गुर्गे अपने ट्र्रू-कॉलर के नाम में एसपी व टीआई जैसे शब्द जोड़ लेते हैं. हाल ही में माफिया द्वारा चंबल अभ्यारण्य के रेंजर दीपक शर्मा को भी धमकी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
कुछ दिनों पूर्व इन्हीं रेत माफियाओं को देहात थाना पुलिस ने अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार भी किया था. इनके पास से एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई थी. इसके बावजूद माफियाओं को पुलिस व प्रशासन का कोई डर नहीं है.
रेंजर के ऑफिस में घुसकर दी धमकी
चंबल अभ्यारण्य के रेंजर दीपक शर्मा के साथ दफ्तर में घुसकर अभद्रता और धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. 9 अप्रैल को वीडियो सामने आने के बाद अब यह कार्रवाई हुई. एफआईआर के अनुसार यह घटना 5 अप्रैल 2026 की रात करीब 9 बजे से 10 बजे के बीच की है. रेत माफिया के गुर्गे चंबल अभ्यारण्य विभाग के सरकारी दफ्तर में घुस आए थे और जमकर गाली गलौच कर शासकीय कार्य में बाधा डाली और जान से मारने की भी धमकी दी.
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खुद को टीआई और एसपी कहने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज
रेंजर दीपक शर्मा और स्टाफ की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है. कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया, '' चंबल अभ्यारण्य विभाग के सरकारी दफ्तर में घुसकर गुंडागर्दी करने व दहशत फैलाने के साथ जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिव उर्फ शिवप्रताप उर्फ एसपी निवासी श्योपुर, तफसील जाटव तस्लीम उर्फ टीआई निवासी श्योपुर, नईम खान निवासी श्योपुर व दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी की तलाश की जा रही है. इन सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा.''