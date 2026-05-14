उमरिया में फॉरेस्ट टीम के बीच से बेखौफ ट्रैक्टर भगा ले गए रेत माफिया, देखता रह गया अमला
उमरिया के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सलैया गांव के अखडार का मामला. अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंची थी फॉरेस्ट टीम. संवाददाता अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 11:54 AM IST
उमरिया: मध्य प्रदेश में इन दिनों खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं. आए दिन उनके बेखौफ खनन करने के वीडियो सामने आते रहते हैं. एक ऐसा ही एक वीडियो उमरिया से फिर देखने को मिला है जो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें रेत माफिया फॉरेस्ट टीम के बीच से रेत भरा ट्रैक्टर उड़ा कर ले जाते दिख रहे हैं. आरोप है कि इस दौरान रेत माफियाओं को पकड़ने गई टीम को ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया गया.
उमरिया में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, बेखौफ कर रहे खनन
उमरिया के वायरल हो रहे वीडियो में वन विभाग की टीम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन रेत से लोड दो ट्रैक्टर काफी तेजी के साथ उनसे बचकर भागते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है. उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सलैया गांव के अखडार का है. बताया जा रहा है अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंची फॉरेस्ट टीम ने जब आरोपियों को घेर लिया तो रेत माफिया ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया और उनके बीच से ही ट्रैक्टर निकाल कर भाग निकला.
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बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सलैया बीट में गश्त के दौरान वनरक्षक रामशंकर चर्मकार ने तीन ट्रैक्टरों में अवैध रेत लोड होते पकड़ा था. आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने वनरक्षक के साथ गाली-गलौज, धक्का मुक्की करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए थे. जिसके बाद इस मामले में वन विभाग ने कई धाराओं और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया था.
उमरिया डीएफओ ने कहा एक ट्रैक्टर ट्राली और एक ड्राइवर को पकड़ा गया है
सोमवार को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम दोबारा उस गांव में पहुंची और ट्रैक्टर जब्त करने की कार्यवाई शुरू की. जिस पर मौके पर मौजूद लोगों ने टीम को चारों तरफ से घेर लिया. हालांकि विभागीय अमले ने हिम्मत दिखाई और कार्रवाई जारी रखी.
रेंजर नीलेश द्विवेदी सहित वन विभाग की टीम ने विरोध के बीच एक ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया और उसे लेकर चंदिया वापस रवाना हो गई. ये इसी घटना का वीडियो है. घटना को लेकर उमरिया डीएफओ विवेक सिंह का कहना कि एक ट्रैक्टर ट्राली और एक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.