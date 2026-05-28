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खबरदार मेरा हाईवा पकड़ा तो... मुझे जानते नहीं हो, बीच सड़क रेत माफिया ने अधिकारी को हड़काया

छिंदवाड़ा में डंपर पकड़ा तो बीच सड़क रेत माफिया की गुंडागर्दी. अधिकारी का मोबाइल छीना वीडियो डिलीट किया और हाइवा लेकर चलता बना.

CHHINDWARA SAND SMUGGLER ATTACKS TEHSILDAR
छिंदवाड़ा में बीच सड़क रेत माफिया की गुंडागर्दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 12:27 PM IST

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छिंदवाड़ा: खबरदार मेरा हाईवा पकड़ा तो, तुम मुझे जानते नहीं हो. ये कहते हुए नायब तहसीलदार का मोबाइल छीना वीडियो डिलीट किया और जमकर गाली गलौज करते हुए अपने ड्राइवर से कहा- तुम हाईवा लेकर निकलो. कुछ इसी अंदाज में रेत माफिया अवैध रेत ले जा रहे हाईवा को पकड़ने वाले नायब तहसीलदार को धमकाता रहा और सहमे अधिकारी ने उसके सामने सरेंडर कर दिया.

इसके बाद हाईवा भी बेखौफ निकल गया और अधिकारी ने भी छिंदवाड़ा की ओर राह पकड़ ली. परिस्थितियां बताती हैं कि रेत माफिया, पुलिस और प्रशासन से कितना खौफ खाते हैं. अवैध रेत भरकर डंपर बेधड़क सड़क पर दौड़ रहा था. जैसे ही इसकी जानकारी नायब तहसीलदार लगी, उन्होंने उसे सड़क पर रोका तो डंपर चालक सड़क पर ही अवैध रेत खाली करने लगा. जिसका वीडियो नायब तहसीलदार सबूत के लिए बना रहे थे. इसी दौरान डंपर मालिक पहुंचा और नायक तहसीलदार से मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करने के साथ ही गाली-गलौच करने लगा मामला. छिंदवाड़ा के उमरानाला पुलिस चौकी इलाके का है.

रेत तस्कर के हौसले बुलंद नायाब तहसीलदार से मोबाइल छीनकर वीडियो किए डिलीट

उमरानाला चौकी क्षेत्र में एक रेत तस्कर नायब तहसीलदार को डरा धमकाकर अपना डंपर जबरन छुड़ा ले गया. डंपर चालक रेत सड़क पर गिराते हुए भाग निकला. नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने डंपर मालिक और चालक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौच और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

चौकी प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि नायब तहसीलदार रमाकांत चौकसे ने शिकायत दर्ज कराई है कि बुधवार शाम को लिंगा सर्किल के पास रेत से भरे एक डंपर को जांच के लिए रोका गया था. चालक रेत परिवहन से संबधित दस्तावेज नहीं दिखा पाया. चालक ने डंपर मालिक को मौके पर बुला लिया. मालिक और चालक उनसे गाली-गलौच कर, डरा धमकाकर जबरन डंपर ले गए. भागते वक्त चालक ने डंपर की रेत सड़क पर गिरा दी. नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने डंपर मालिक आसिफ खान समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 296(ए), 351(3), 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले में आरोपियों को पकड़ने में जुटी है.

पहले भी अधिकारियों रेत तस्करों ने किए हमले

रेत तस्करों के हौसलें इतने बुलंद हो गए है कि अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं. इस हमले के पहले हर्रई में तहसीलदार पर हमला हुआ है. चौरई में नायब तहसीलदार पर हमला हुआ था. तामिया में वन विभाग कर्मियों की कार पर हमला किया गया. जुन्नारदेव में एसडीएम से जमकर वाद विवाद हुआ था. इस तरह आए दिन प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं.

अधिकारी बोले- मुश्किल से जान बचाकर लौटा

नायाब तहसीलदार रमाकांत चौकसे ने बताया कि मैंने पहले अवैध रेत ले जा रहे हाईवा को पकड़ा. उसने भागने की कोशिश की और बाद में रेत को हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर पास में ही गिरा दिया. कुछ दूरी पर हाईवा रुका, लेकिन पीछे से अचानक एक थार आई और मेरा मोबाइल छीन लिया गया. इसके बाद थार में बैठे युवक ने हाइवा के चालक को वाहन ले जाने के लिए कहा. घटनाक्रम से मैं इतना घबरा गया था कि मुझे ये तक याद नहीं कि रेत माफिया युवक क्या बोल रहा है. किसी तरह मैं वापस आया.

राजस्व अधिकारियों में नाराजगी सुरक्षा की माँग

घटना को लेकर जिले के राजस्व अधिकारियों में भारी आक्रोश है. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खुलेआम अभद्रता और सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने की इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है. अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. प्रशासनिक अधिकारियों पर हो रहे हमले कहीं न कहीं कमजोर तंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने जिले में सक्रिय रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों को उजागर कर दिया है.

Last Updated : May 28, 2026 at 12:27 PM IST

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