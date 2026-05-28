ETV Bharat / state

खबरदार मेरा हाईवा पकड़ा तो... मुझे जानते नहीं हो, बीच सड़क रेत माफिया ने अधिकारी को हड़काया

छिंदवाड़ा: खबरदार मेरा हाईवा पकड़ा तो, तुम मुझे जानते नहीं हो. ये कहते हुए नायब तहसीलदार का मोबाइल छीना वीडियो डिलीट किया और जमकर गाली गलौज करते हुए अपने ड्राइवर से कहा- तुम हाईवा लेकर निकलो. कुछ इसी अंदाज में रेत माफिया अवैध रेत ले जा रहे हाईवा को पकड़ने वाले नायब तहसीलदार को धमकाता रहा और सहमे अधिकारी ने उसके सामने सरेंडर कर दिया.

इसके बाद हाईवा भी बेखौफ निकल गया और अधिकारी ने भी छिंदवाड़ा की ओर राह पकड़ ली. परिस्थितियां बताती हैं कि रेत माफिया, पुलिस और प्रशासन से कितना खौफ खाते हैं. अवैध रेत भरकर डंपर बेधड़क सड़क पर दौड़ रहा था. जैसे ही इसकी जानकारी नायब तहसीलदार लगी, उन्होंने उसे सड़क पर रोका तो डंपर चालक सड़क पर ही अवैध रेत खाली करने लगा. जिसका वीडियो नायब तहसीलदार सबूत के लिए बना रहे थे. इसी दौरान डंपर मालिक पहुंचा और नायक तहसीलदार से मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करने के साथ ही गाली-गलौच करने लगा मामला. छिंदवाड़ा के उमरानाला पुलिस चौकी इलाके का है.

रेत तस्कर के हौसले बुलंद नायाब तहसीलदार से मोबाइल छीनकर वीडियो किए डिलीट

उमरानाला चौकी क्षेत्र में एक रेत तस्कर नायब तहसीलदार को डरा धमकाकर अपना डंपर जबरन छुड़ा ले गया. डंपर चालक रेत सड़क पर गिराते हुए भाग निकला. नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने डंपर मालिक और चालक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौच और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

चौकी प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि नायब तहसीलदार रमाकांत चौकसे ने शिकायत दर्ज कराई है कि बुधवार शाम को लिंगा सर्किल के पास रेत से भरे एक डंपर को जांच के लिए रोका गया था. चालक रेत परिवहन से संबधित दस्तावेज नहीं दिखा पाया. चालक ने डंपर मालिक को मौके पर बुला लिया. मालिक और चालक उनसे गाली-गलौच कर, डरा धमकाकर जबरन डंपर ले गए. भागते वक्त चालक ने डंपर की रेत सड़क पर गिरा दी. नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने डंपर मालिक आसिफ खान समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 296(ए), 351(3), 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले में आरोपियों को पकड़ने में जुटी है.