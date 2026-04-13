बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने पर बवाल, पथराव कर पुलिस वाहन का शीशा तोड़ा
गया में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोला है. ट्रैक्टर को जब्त करने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पथराव किया. पढ़ें..
Published : April 13, 2026 at 1:21 PM IST
गया: बिहार के गया में बालू लोड ट्रैक्टर पकड़ने पर जमकर बवाल हुआ है. बालू लोड ट्रैक्टर पकड़े जाने पर माफियाओं ने इसका विरोध किया और पुलिस को घेरकर पथराव करना शुरू कर दिया. पथराव में पुलिस वाहन का शीशा टूटा है. हालांकि किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है.
बालू माफियाओं का आतंक: असल में सिंधुगढ़ थाना अंतर्गत करमा गांव के पास समीप बालू माफिषयाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी. उसी दौरान पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा. पुलिस ने जैसे ही बालू लोड ट्रैक्टर को पकड़ा, माफिया और उसके समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया. पुलिस और माफियाओं के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का भी जमावड़ा लगने लगा.
पथराव में पुलिस वाहन का शीशा टूटा: जैसे ही ग्रामीण की भीड़ जुटी, मौके का फायदा उठाते हुए माफिया और उनके समर्थकों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी करनी शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से खुद को बचाया. हालांकि इस क्रम में पुलिस के एक वाहन का शीशा टूटा है.
हिरासत में दो आरोपी: इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर किया. इसके बाद पुलिस की टीम सुरक्षित लौटी. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. वही, इस तरह की घटना के बाद गांव में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई.
क्या बोले थानाध्यक्ष?: शुरुआत में माफियाओं ने ट्रैक्टर को जहां छुड़ा लिया था. वहीं ट्रैक्टर से बालू गिराकर ड्राइवर को छुड़ाने की कोशिश की. हालांकि बाद में पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. सिंधुगढ थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी.
"खनन के मामले में पुलिस की टीम कार्रवाई को गई थी. बालू लोड ट्रैक्टर को पकड़ा था. इसके बाद माफिया के द्वारा पुलिस की टीम पर हमला किया गया. ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश की गई और पथराव भी किया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है."- निलेश कुमार, थानाध्यक्ष, सिंधुगढ़
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