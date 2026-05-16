बिहार में बालू माफियाओं का तांडव, No एंट्री में रोका तो ट्रैफिक जवान पर चढ़ाया ट्रैक्टर
बिहार के रोहतास में बालू माफियाओं ने एक ट्रैफिक जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा दी. सिपाही की हालत गंभीर बनी हुई है. पढ़ें.
Published : May 16, 2026 at 12:48 PM IST
रोहतास: बिहार में बालू माफियाओं का तांडव सर चढ़ कर बोल रहा है या यूं कहे कि पुलिस प्रशासन का जरा भी इन्हें खौफ नहीं है. ताजा मामला जिला मुख्यालय सासाराम का है, जहां बेखौफ बालू माफिया ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान को ट्रेक्टर से सरेआम रौंद दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. घटना नगर थाने क्षेत्र की है.
सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर: दरअसल घायल सिपाही की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जिसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सासाराम के एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान नो एंट्री के बावजूद एक बालू लदा ट्रैक्टर तेजी से शहर में प्रवेश करने लगा. मुकेश कुमार ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो, चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और सिपाही को कुचल दिया.
स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को पकड़ा: चश्मदीदों के मुताबिक ट्रैक्टर का पिछला चक्का सिपाही मुकेश कुमार के शरीर के ऊपर से गुजर गया जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.आनन- फानन में स्थानीय लोगों ने हिम्मत का परिचय देते हुए बालू लदे ट्रैक्टर को मौके पर पकड़ लिया. हालांकि मौके का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा.
सिपाही वाराणसी रेफर: वहीं स्थानीय लोगों ने ही तुरंत एंबुलेंस बुलाई और घायल सिपाही को सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया और मुकेश कुमार की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बनारस रेफर कर दिया है.
DSP ने क्या कहा?: इधर घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक डीएसपी अमरकांत समेत कई पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और मामले में जांच शुरू कर दी है. ट्रैफिक डीएसपी अमरकांत ने बताया कि फिलहाल हमारी सबसे पहली प्राथमिकता घायल जवान मुकेश कुमार की जान बचाना है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. चालक की पहचान की जा रही है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
"कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- अमरकांत, ट्रैफिक डीएसपी, सासाराम
पुलिस महकमे के साथ ही स्थानीय लोगों में नाराजगी: आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों में बालू माफियाओं के खिलाफ भारी आक्रोश है. वहीं लोग आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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