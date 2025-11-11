ETV Bharat / state

बालू माफियाओं ने बीडीओ को रौंदने का किया प्रयास, झोपड़ी में घुसा ट्रैक्टर, आरोपियों की हुई तलाश शुरू

पलामू में अवैध बालू खनन जारी है. इसे रोकने का प्रयास करने पर प्रखंड विकास अधिकारी को कुचलने की कोशिश की गई.

ILLEGAL SAND MINING IN PALAMU
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
पलामूः बालू माफियाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को रौंदने का प्रयास किया. इस घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी और उनकी टीम बाल-बाल बच गई है. जबकि ट्रैक्टर एक झोपड़ी में घुस गया. इस घटना में झोपड़ी के अंदर मौजूद मवेशी जख्मी हो गए हैं. घटना सोमवार की देर रात पलामू के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के सीढा गांव में घटी.

पुलिस ने हालात का जायजा लिया

घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापेमारी की जा रही है. मंगलवार की सुबह एक बार फिर से उंटारी रोड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर गई और पूरे हालात का जायजा लिया.

ट्रैक्टर एक झोपड़ी में घुस गया जिसके कारण मवेशी घायल हो गए

उंटारी रोड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रवण भगत सोमवार की देर रात अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलाके में गए हुए थे. इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर को रोक कर पूछताछ करना चाहा, लेकिन ट्रैक्टर ने उन्हें रौंदने का प्रयास किया. भागने के क्रम में ट्रैक्टर एक झोपड़ी में घुस गया जहां मवेशी बंधे हुए थे.

आरोपियों की तलाश जारी

बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी हालात को देखते हुए वहां से निकल गए थे. प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रवण भगत ने बताया कि बिना नंबर के ट्रैक्टर से बालू का उठाव हो रहा था, कार्रवाई के दौरान उन्हें रौंदने की कोशिश की गई. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है एवं आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है.

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
ILLEGAL SAND MINING
पलामू में अवैध बालू खनन जारी
पलामू के बालू माफिया
