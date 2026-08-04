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रेत से भरे टिपर ने मासूम को कुचला, ग्रामीणों ने वाहन में की तोड़फोड़, उचित मुआवजे की मांग

रेत से भरे टिपर ने मासूम को कुचला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर :बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के मांदर गांव में रेत परिवहन कर रहे तेज रफ्तार टिपर ने तीन साल के मासूम को रौंद दिया.इस हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.मासूम की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया.इस दौरान ग्रामीणों ने रोड जाम करके शासन प्रशासन से गांव की सड़क पर भारी वाहन पर रोक समेत परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की.

टिपर वाहन में ग्रामीणों ने की तोड़फोड़

इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा टिपर वाहन पर भी निकला. ग्रामीणों ने टिपर वाहन को पंचर कर तोड़फोड़ भी की. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था. लोहंडीगुड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष मंगतू कश्यप की अगवाई में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.