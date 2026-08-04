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रेत से भरे टिपर ने मासूम को कुचला, ग्रामीणों ने वाहन में की तोड़फोड़, उचित मुआवजे की मांग

रेत परिवहन करने वाले टिपर ने मासूम को चपेट में ले लिया.इस हादसे में मासूम की मौत हो गई है.

Tipper transporting sand crushes innocent child
रेत से भरे टिपर ने मासूम को कुचला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
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बस्तर :बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के मांदर गांव में रेत परिवहन कर रहे तेज रफ्तार टिपर ने तीन साल के मासूम को रौंद दिया.इस हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.मासूम की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया.इस दौरान ग्रामीणों ने रोड जाम करके शासन प्रशासन से गांव की सड़क पर भारी वाहन पर रोक समेत परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की.

टिपर वाहन में ग्रामीणों ने की तोड़फोड़

इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा टिपर वाहन पर भी निकला. ग्रामीणों ने टिपर वाहन को पंचर कर तोड़फोड़ भी की. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था. लोहंडीगुड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष मंगतू कश्यप की अगवाई में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Tipper transporting sand crushes innocent child
रेत परिवहन करने वाले टिपर ने मासूम को कुचला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन के संरक्षण में इस इलाके में रेत का अवैध खनन जारी है. जिसके कारण भारी वाहन रेत की तस्करी करते हुए बेधड़क रफ्तार से सड़क में भागते हैं. इसकी वजह से सड़क हादसे गांव में हो रहे हैं. पिछले साल भी तेज रफ्तार टिपर ने मासूम को चपेट में ले लिया था. जिसकी वजह से मासूम का पैर काटना पड़ा था. इसके अलावा भी कई हादसे इस क्षेत्र में हो चुके हैं.हम चाहते हैं कि प्रशासन इस रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश रोके और परिवार से मुलाकात करके उचित मुआवजा राशि दे- मंगतू कश्यप, मंडल अध्यक्ष बीजेपी

रेत से भरे टिपर ने मासूम को कुचला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि ग्रामीणों ने करीब 8 घंटे तक प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया. ग्रामीणों की मांग है कि इस सड़क पर कोई भी भारी वाहन न चलें.जिससे हादसों को रोका जा सके. इसके साथ ही प्रशासन से मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और सरकार उचित मुआवजा राशि परिजनों को दे.

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टिपर ने मासूम को कुचला
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