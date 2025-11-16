जांजगीर चांपा में रेत घाटों की नीलामी, 1करोड़ 51 लाख रूपये का मिला राजस्व
जांजगीर चांपा में तीन रेत घाटों के लिए 1551 आवेदन प्राप्त हुए.
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में शुमार हसदेव और महानदी के किनारे कई रेत घाट हैं. जांजगीर चांपा में ऐसे ही रेत घाटों के लिए नीलामी की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई. इन रेत घाटों के लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन रखे थे. इसके तहत 1551फार्म ऑनलाइन भरे गए. इस आवेदन प्रक्रिया के तहत जांजगीर चांपा जिला प्रशासन को 1 करोड़ 51 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.
रेत घाटों की नीलामी की प्रथम प्रक्रिया पूरी: जिले में गौण खनिज रेत उत्खनन पट्टे के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स आक्शन) का पहला चरण पूरा किया गया. इस चरण में कुल तीन पट्टों के लिए 1551 बोलीदारों ने ऑनलाइन आवेदन किया. इस प्रक्रिया में शासन को 1551 आवेदनों से कुल डेढ़ करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है.
पूरे प्रदेश में जांजगीर-चांपा जिले में सर्वाधिक बोलीदारों ने आवेदन किया है. प्रथम चरण की ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया में सर्वाधिक 841 आवेदन शिवरीनारायण तहसील के भोगहापारा 2 घाट के लिए आए हैं. इसके बाद बम्हनीडीह तहसील के पुछेली के लिए 428 आवेदन तथा बलौदा तहसील के केराकछार के लिए 282 आवेदन मिले हैं- संदीप ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर, जांजगीर चांपा
अन्य रेत खदानों की स्थिति: केराकछार और पूछेली रेत घाटों के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई. केराकछार में 9 आवेदन अपात्र पाये गये. इसी तरह पूछेली में भी 9 आवेदन अपात्र हुए हैं. दोनों रेत घाट के सभी आवेदनों में वित्तीय बोली (रिवर्स आक्शन) 50 रूपये होने से लाटरी निकाली गई. जिसमें पीयूष प्रताप सिंह को केराकछार घाट आवंटित हुआ है. आर्दश प्रताप सिंह को पूछेली रेत घाट मिला है. भोगहापारा घाट के लिए प्राप्त 841 आवेदनों की स्क्रूटनी की गई. इस घाट के लिए ऑनलाइन लॉटरी के जरिए घाटों की नीलामी होगी.