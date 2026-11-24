ETV Bharat / state

सुशासन दिवस: सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने इस तरह पूर्व सीएम नीतीश कुमार के कार्य को सराहा

पटना में आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार को दिया सम्मान ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन को जेडीयू आज सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है. 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी.इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने कार्यालय में बालू से नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास के प्रमुख कार्यों को दिखाने की कोशिश की.

मधुरेंद्र कुमार ने बनाई तस्वीर