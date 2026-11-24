सुशासन दिवस: सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने इस तरह पूर्व सीएम नीतीश कुमार के कार्य को सराहा
JDU Sushasan Diwas: मधुरेंद्र ने जेडीयू कार्यालय में बालू से नीतीश कुमार की तस्वीर बनाई और 20 साल के प्रमुख कार्यों को दर्शाया. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 24, 2026 at 5:58 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन को जेडीयू आज सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है. 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी.इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने कार्यालय में बालू से नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास के प्रमुख कार्यों को दिखाने की कोशिश की.
मधुरेंद्र कुमार ने बनाई तस्वीर
नीतीश कुमार के समर्थक सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार कई बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं को लेकर अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शन करते रहे हैं. भले ही अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन बिहार के लिए किए गए उनके कार्यों को जेडीयू याद कर रहा है. कार्यकर्ता भी अलग-अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.
20 साल कार्यों को किया प्रदर्शित
सुशासन दिवस के मौके पर मधुरेंद्र ने पटना जेडीयू कार्यालय में बालू से नीतीश कुमार की तस्वीर बनाई और उनके 20 साल में प्रमुख क्षेत्रों में किए गए कार्यों को दिखाने की कोशिश की. मधुरेंद्र के मुताबिक उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सुशासन दिवस मनाए जाने की बात पता चली. इसके बाद उन्होंने जेडीयू कार्यालय में बालू के माध्यम से नीतीश कुमार की तस्वीर बनाने का फैसला किया.
अब तक 100 से अधिक तस्वीरें बनाई
इस दौरान मधुरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जितनी भी यात्राएं की है सबमें हमने बालू के माध्यम से अपनी कला को दिखाने की कोशिश की है.उन्होंने कहा कि बालू से नीतीश कुमार की अब तक 100 से अधिक तस्वीरें बना चुके हैं, लेकिन जेडीयू कार्यालय में ये उनका पहला मौका है.
"मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जितनी भी यात्राएं की है सबमें हमने बालू के माध्यम से अपनी कला को दिखाने की कोशिश की है. बालू से नीतीश कुमार की अब तक 100 से अधिक तस्वीरें बना चुके हैं, लेकिन जेडीयू कार्यालय में ये मेरा पहला मौका है."-मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट
नीतीश कुमार विकास पुरुष,सबसे अलग नेता
मधुरेंद्र कहते हैं कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, नल-जल, साइकिल योजना में काम किया है, उसे बालू के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है. वे कहते हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं,सबसे अलग नेता हैं, जिन्होंने प्रदेश की बेहतरी के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं.
बालू न हो तो पत्ते पर दिखाते हैं कला
अपनी कला को लेकर मधुरेन्द्र कहते हैं कि ये मेरा बचपन से ही शौक रहा है. मेरा घर नदी के किनारे था तो बालू को मैंने तस्वीर के रूप में आकर देने में प्रयोग करना शुरू किया. अब दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई ज्वलंत मुद्दा होता है उसे अपनी कला के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं. बालू न हो तो पत्ते पर ही अपनी कला दिखाते हैं.
नीतीश कुमार ने भी की तारीफ
वहीं मधुरेंद्र की इस कलाकारी को देखकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भी तारीफ की. जेडीयू कार्यालय पहुंचने पर नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेताओं के साथ मधुरेंद्र की कला को देखकर उनकी तारीफ की. साथ ही ये भी कहा कि आप तो हर जगह मेरी तस्वीर बनाते हैं. नीतीश कुमार की तारीफ मिलने से मधुरेंद्र गदगद है.
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