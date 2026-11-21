5 सेंटीमीटर पीपल के पत्ते पर उकेरी PM मोदी, CM सम्राट और नीतीश की तस्वीर
पीपल के पत्ते पर मधुरेंद्र ने मोदी-सम्राट-नीतीश की तस्वीर बनायी है. संदेश भी लिखा है. नीतीश सेतु का भी अद्भुत चित्र. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश.
Published : November 21, 2026 at 10:40 AM IST
मुंगेर : कला जब जुनून, कल्पनाशीलता और अद्भुत प्रतिभा का संगम बनती है, तो छोटी-सी चीज भी इतिहास रचने का माध्यम बन जाती है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट एवं अंतरराष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने. बेहद सीमित जगह पर तीन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के चेहरे, पुल की संरचना और स्वागत संदेश को इतनी बारीकी से उकेरना उनकी असाधारण कलात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है.
5 CM पत्ते पर दमदार कलाकृति
बिहार में विकास की एक नई पहचान बनने जा रहे ऐतिहासिक नीतीश सेतु के उद्घाटन अवसर को यादगार बनाने के लिए मधुरेंद्र ने अपनी सूक्ष्म कला का ऐसा नमूना पेश किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. उन्होंने महज 5 सेंटीमीटर के एक छोटे से हरे पीपल के पत्ते को अपना कैनवास बनाकर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहद बारीक एवं जीवंत तस्वीर उकेर दी है.
इतना ही नहीं, इस छोटे से पत्ते पर उन्होंने लगभग 9.76 किलोमीटर लंबे और छह लेन वाले गंगा सेतु का आकर्षक चित्र भी तैयार किया है. पत्ते पर अंग्रेजी में 'WELCOME TO BIHAR' और 'NITISH SETU' लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठे अंदाज में स्वागत किया है. इस पूरी कलाकृति को तैयार करने में मधुरेंद्र कुमार को लगभग पांच घंटे तक लगातार मेहनत करनी पड़ी.
'विकसित बिहार की तस्वीर को पत्ते पर उतारने की कोशिश'
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हमेशा राज्य के लिए विकास और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आता है. जब भी प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आते हैं, राज्य को विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं की सौगात मिलती है. ऐसे में नीतीश सेतु का उद्घाटन बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है. इसी खुशी और उत्साह को अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है.
"कला केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने प्रदेश की उपलब्धियों को भी दुनिया के सामने रख सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन और नीतीश सेतु जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य के उद्घाटन को लेकर मेरे मन में काफी उत्साह था. इसी उत्साह को मैंने अपनी लीफ आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया"- मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट
मधुरेंद्र कुमार ने आगे कहा कि महज पांच सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर तीनों नेताओं की तस्वीर बनाना और साथ में इतने बड़े पुल की संरचना को उकेरना आसान नहीं था. इसके लिए काफी धैर्य, एकाग्रता और सूक्ष्मता की जरूरत थी. लगभग पांच घंटे तक लगातार काम करने के बाद यह कलाकृति तैयार हुई. मेरा उद्देश्य इस ऐतिहासिक अवसर को कला के माध्यम से हमेशा के लिए यादगार बनाना है.
नीतीश सेतु को बताया बिहार के विकास की नई पहचान
मधुरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर होते हुए वैशाली जिले के बिदुपुर को जोड़ने वाला लगभग 9.76 किलोमीटर लंबा छह लेन का गंगा पुल बिहार के आधारभूत ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को और सुगम बनाने के साथ-साथ व्यापार, रोजगार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देने की क्षमता रखता है.
"गंगा पर बना यह विशाल पुल केवल दो भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि यह बिहार की विकास यात्रा का भी प्रतीक है. इस पुल से लाखों लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी. आने वाले समय में यह बिहार की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा."- मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट
मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा जाना भी इस अवसर को विशेष बनाता है. बिहार में आधारभूत संरचना और विकास कार्यों के संदर्भ में नीतीश कुमार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है. इसी वजह से उन्होंने अपनी कलाकृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीनों को स्थान दिया है.
पीपल के पत्ते को बनाया कला का कैनवास
मधुरेंद्र कुमार की इस कलाकृति की सबसे खास बात इसका आकार है. सामान्य तौर पर कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़े कैनवास, दीवार, रेत या अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मधुरेंद्र ने प्रकृति की एक छोटी-सी देन पीपल के पत्ते पर अपनी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है.
हरे पत्ते की सीमित सतह पर तीनों नेताओं के चेहरे की पहचान बनाए रखना, पुल की आकृति को स्पष्ट करना और स्वागत संदेश को लिखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था. पत्ते की प्राकृतिक बनावट और आकार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेहद बारीक तकनीक से इस कलाकृति को तैयार किया.
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