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5 सेंटीमीटर पीपल के पत्ते पर उकेरी PM मोदी, CM सम्राट और नीतीश की तस्वीर

मुंगेर : कला जब जुनून, कल्पनाशीलता और अद्भुत प्रतिभा का संगम बनती है, तो छोटी-सी चीज भी इतिहास रचने का माध्यम बन जाती है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट एवं अंतरराष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने. बेहद सीमित जगह पर तीन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के चेहरे, पुल की संरचना और स्वागत संदेश को इतनी बारीकी से उकेरना उनकी असाधारण कलात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है.

बिहार में विकास की एक नई पहचान बनने जा रहे ऐतिहासिक नीतीश सेतु के उद्घाटन अवसर को यादगार बनाने के लिए मधुरेंद्र ने अपनी सूक्ष्म कला का ऐसा नमूना पेश किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. उन्होंने महज 5 सेंटीमीटर के एक छोटे से हरे पीपल के पत्ते को अपना कैनवास बनाकर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहद बारीक एवं जीवंत तस्वीर उकेर दी है.

इतना ही नहीं, इस छोटे से पत्ते पर उन्होंने लगभग 9.76 किलोमीटर लंबे और छह लेन वाले गंगा सेतु का आकर्षक चित्र भी तैयार किया है. पत्ते पर अंग्रेजी में 'WELCOME TO BIHAR' और 'NITISH SETU' लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठे अंदाज में स्वागत किया है. इस पूरी कलाकृति को तैयार करने में मधुरेंद्र कुमार को लगभग पांच घंटे तक लगातार मेहनत करनी पड़ी.

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'विकसित बिहार की तस्वीर को पत्ते पर उतारने की कोशिश'

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हमेशा राज्य के लिए विकास और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आता है. जब भी प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आते हैं, राज्य को विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं की सौगात मिलती है. ऐसे में नीतीश सेतु का उद्घाटन बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है. इसी खुशी और उत्साह को अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है.

"कला केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने प्रदेश की उपलब्धियों को भी दुनिया के सामने रख सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन और नीतीश सेतु जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य के उद्घाटन को लेकर मेरे मन में काफी उत्साह था. इसी उत्साह को मैंने अपनी लीफ आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया"- मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

मधुरेंद्र कुमार ने आगे कहा कि महज पांच सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर तीनों नेताओं की तस्वीर बनाना और साथ में इतने बड़े पुल की संरचना को उकेरना आसान नहीं था. इसके लिए काफी धैर्य, एकाग्रता और सूक्ष्मता की जरूरत थी. लगभग पांच घंटे तक लगातार काम करने के बाद यह कलाकृति तैयार हुई. मेरा उद्देश्य इस ऐतिहासिक अवसर को कला के माध्यम से हमेशा के लिए यादगार बनाना है.

तस्वीर दिखाते मधुरेंद्र (ETV Bharat)

नीतीश सेतु को बताया बिहार के विकास की नई पहचान

मधुरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर होते हुए वैशाली जिले के बिदुपुर को जोड़ने वाला लगभग 9.76 किलोमीटर लंबा छह लेन का गंगा पुल बिहार के आधारभूत ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को और सुगम बनाने के साथ-साथ व्यापार, रोजगार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देने की क्षमता रखता है.