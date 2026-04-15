ETV Bharat / state

'बधाई हो सम्राट..' सैंड आर्टिस्ट ने तरबूज पर उकेरी नए मुख्यमंत्री की तस्वीर

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने तरबूज पर अनोखी आकृति बनाकर सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी.

CM Samrat Chaudhary Image On Watermelon
मधुरेंद्र ने तरबूज पर बनायी आकृति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेर: कला और रचनात्मकता का अद्भुत संगम एक बार फिर देखने को मिला, जब देश के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी प्रतिभा से सबको चौंका दिया. बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और एनडीए के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली है.

10 घंटे की कड़ी मेहनत: सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर मुंगेर के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने तरबूज पर शानदार कलाकृति बनाकर अनोखे अंदाज में उन्हें बधाई दी है. इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने करीब 10 घंटे की कड़ी मेहनत से 6 किलो 800 ग्राम के बड़े तरबूज पर बेहद बारीक नक्काशी की है.

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने तरबूज पर सम्राट चौधरी की आकृति बनायी (ETV Bharat)

कमल के साथ उदय: मधुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी तेज धार वाले चाकू से इतनी सूक्ष्म कला उकेरी कि उसमें बिहार के लिए भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की स्पष्ट और आकर्षक तस्वीर उभरकर सामने आई. खास बात यह रही कि इस कलाकृति में उन्हें कमल के साथ उदय होते हुए दर्शाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न भी है.

"सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं. पहली दफा बिहार में कमल युग का उदय हुआ है. नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी से आशा करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में बिहार की तरक्की होता रहे." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

CM Samrat Chaudhary Image On Watermelon
तरबूज पर आकृति बनाते मधुरेंद्र (ETV Bharat)

'बधाई हो सम्राट': कलाकार मधुरेंद्र द्वारा इस बेहद खूबसूरत कलाकृति पर 'बधाई हो सम्राट' संदेश भी उकेरा गया, जिसने इसे और खास बना दिया. यह पहली बार माना जा रहा है कि बिहार में किसी कलाकार ने इस तरह तरबूज पर इतनी राजनीतिक और प्रतीकात्मक कला प्रस्तुत की हो. मधुरेंद्र अक्सर कभी रेत पर, कभी पीपल के हरे पत्तों पर, तो कभी मिट्टी पर आकृतियां बनाते रहते हैं.

लोगों ने सराहा: आम लोगों से लेकर कई राजनीतिक हस्तियों तक ने मधुरेंद्र की इस रचनात्मक पहल की जमकर सराहना की है. मधुरेंद्र कुमार की यह कलाकृति न सिर्फ उनके कला कौशल का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कला के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक संदेश कितने प्रभावशाली तरीके से दिए जा सकते हैं.

CM Samrat Chaudhary Image On Watermelon
मधुरेंद्र ने तरबूज पर बनायी आकृति (ETV Bharat)

कई रिकॉर्ड बना चुके हैं मधुरेंद्र: सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार अपनी कलाकृति को लेकर कई रिकॉर्ड बना चुके हैं. हाल ही में बौद्ध महोत्सव में भगवान बुद्ध की 50वीं आकृति बनाकर यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 70 से अधिक अवॉर्ड मिले हैं. 2025 में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किए. डॉ बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान और भारत गौरव अवार्ड भी मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SAND ARTIST MADHURENDRA
CM SAMRAT CHAUDHARY
सीएम सम्राट चौधरी
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार
CONGRATULATE TO CM SAMRAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.