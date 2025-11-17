ETV Bharat / state

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पीपल के पत्ते पर उकेरी CM और PM की तस्वीर, नई सरकार को लेकर दिए संदेश

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी अनोखी कला से सबका खींचा ध्यान ,पीपल के पत्ते पर उकेरी बिहार सीएम और पीएम की अनूठी सूक्ष्म चित्राकृति

आर्टिस्ट मधुरेंद्र
आर्टिस्ट मधुरेंद्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव समापन के बाद जहां पूरे प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएँ तेज़ हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी अनोखी कला के माध्यम से एक विशेष संदेश दिया है. उन्होंने पीपल के पत्ते पर जनता का अभिवादन करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूक्ष्म चित्राकृति तैयार की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की सूक्ष्म चित्राकृति: इस कलाकृति में दोनों नेताओं की आकृतियां अत्यंत महीन नक्काशी के साथ उकेरी गई हैं. पत्ते के ऊपरी हिस्से में “OUR PRIDE C.M., P.M.” और नीचे “धन्यवाद बिहार” लिखा गया है. यह संदेश चुनाव परिणामों से पहले जनता, नेतृत्व और लोकतंत्र के प्रति कलाकार की सकारात्मक भावना को दर्शाता है.

आर्टिस्ट मधुरेंद्र की कलाकृति (ETV Bharat)

कलाकृति के जरिए जनतंत्र के प्रति आभार : मधुरेंद्र का कहना है कि बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और अब नई सरकार बनने जा रही है. ऐसे समय में यह कलाकृति राज्य की प्रगति, नेतृत्व और जनतंत्र के प्रति आभार का प्रतीक है.

पीपल के पत्ते पर बनाया उत्कृष्टता चित्राकृति: उनकी इस अनोखी कला ने कला प्रेमियों के साथ-साथ आम लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया है. पीपल के पत्ते पर इतनी बारीक नक्काशी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मधुरेंद्र ने इसे सहजता और उत्कृष्टता के साथ तैयार किया है.

कलाकृति के जरिए जनतंत्र के प्रति आभार
कलाकृति के जरिए जनतंत्र के प्रति आभार (ETV Bharat)

आर्टिस्ट मधुरेंद्र कला के माध्यम से करते हैं जागरूक: कलाकार की यह रचना न केवल चुनावी माहौल में नई ऊर्जा ला रही है, बल्कि बिहार के सांस्कृतिक गौरव को भी राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर रही है.सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी कलाकृति के माध्यम से कई बार कला के साथ लोगों को कई महत्वपूर्ण संदेश को लेकर जागरूक किया है.

आर्टिस्ट मधुरेंद्र कला के माध्यम से करते हैं जागरूक
आर्टिस्ट मधुरेंद्र कला के माध्यम से करते हैं जागरूक (ETV Bharat)

मधुरेंद्र ने कई मौकों पर दिया कला का अद्भूत परिचय : इससे पहले भी जहां 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी के 'हर घर तिरंगा कैंपेन' को लेकर मधुरेंद्र ने शानदार कलाकृति बनाई थी, वहीं भागलपुर में 2000 किलोग्राम बालू पर पीएम मोदी की कलाकृति बनाकर स्वागत किया था. पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसपर पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर थैंक्यू मोदी जी लिखा था. उसके बाद मोतिहारी में भी पीएम के आगमन को लेकर मिट्टी से उनकी तस्वीर बनाकर स्वागत किया था.

