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अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026: लुभा रहे 51 फीट ऊंचे मिट्टी के भगवान देवनारायण एवं सिक्कों से बनाए सांवरिया सेठ...जानिए खास आकर्षण

रावत ने बनाई भगवान देवनारायण की मिट्टी की कृति ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 का आगाज हो चुका है. पुष्कर के मिट्टी के दड़ों में पशुओं के साथ पशुओं के डेरे लगाने से रौनक आ गई है. प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की मेहनत से तैयार कलाकृतियां अपना जलवा बिखेर रही है. रावत ने गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 51 फीट ऊंची कृति बनाई है. इसके अलावा लोक देवता पाबूजी समेत राजस्थान के इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं को मिट्टी में उकेर कृतियां तैयार की है. मेले में सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.