अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026: लुभा रहे 51 फीट ऊंचे मिट्टी के भगवान देवनारायण एवं सिक्कों से बनाए सांवरिया सेठ...जानिए खास आकर्षण
मेले में सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की कलाकृतियां देशी-विदेशी सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
Published : November 14, 2026 at 9:12 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 का आगाज हो चुका है. पुष्कर के मिट्टी के दड़ों में पशुओं के साथ पशुओं के डेरे लगाने से रौनक आ गई है. प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की मेहनत से तैयार कलाकृतियां अपना जलवा बिखेर रही है. रावत ने गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 51 फीट ऊंची कृति बनाई है. इसके अलावा लोक देवता पाबूजी समेत राजस्थान के इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं को मिट्टी में उकेर कृतियां तैयार की है. मेले में सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
पुष्कर पशु मेला अब मिट्टी के दड़ों पर जमने लगा है. ऊंट और घोड़ों से दड़े आबाद है. पश्चिमी राजस्थान से आए ऊंट और विभिन्न राज्यों से आए घोड़ा को देखने बड़ी संख्या में देशी—विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं. मिट्टी के दड़ों में घूमते पर्यटकों का मिट्टी से बनी विशाल कलाकृतियां ध्यान आकर्षित कर रही है. पुष्कर में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत ने बताया कि 45 दिन से वे और टीम भगवान देवनारायण की कृति बनाने में जुटी है. 51 फीट ऊंची देवनारायण प्रतिमा खास आकर्षण बन गई है. गुर्जर समाज के पदाधिकारी पुष्कर पहुंचकर कलाकृति के दर्शन कर रहे हैं. इन्होंने कलाकृति पर झंडा लगाया. लोक देवता पाबूजी, जंभेश्वर, महाराणा प्रताप संग चेतक, महाराणा प्रताप संग भामाशाह, कालीबाई भील, पर्यटन और मेले से संबंधित कृतियां भी बनाई है.
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21 हजार के सिक्कों से बनाई सांवरिया सेठ की कृति: सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि पुष्कर मेले में पहली बार भगवान सांवरिया सेठ की 21 हजार रुपए के सिक्कों से कलाकृति तैयार की है. पर्यटकों को कृतियां काफी लुभा रही है. पर्यटन विभाग को सैंड आर्ट को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए. इन कलाकृतियों को तैयार करने में करीब 45 दिन लगे हैं. इसमें 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा आया. खर्च के कारण पर्यटकों से शुल्क लिया जा रहा है. यदि पर्यटन विभाग आर्थिक रूप से सहयोग करें तो पर्यटकों के लिए यह निशुल्क हो सकता है.
भगवान देवनारायण का झंडा लगाया: शनिवार को रावत की ओर से तैयार सभी कृतियां पर्यटकों के लिए खोल दी गई. रावत ने भगवान देवनारायण की जन्म से जुड़े प्रसंग को कलाकृति से दर्शाया है. राजस्थान गुर्जर महासभा के अजमेर कार्यकारिणी के प्रवक्ता भगवान सिंह गुर्जर बोले, पुष्कर में सवाई भोज मंदिर के महंत चिड़ियादास महाराज, समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष नारायण गुर्जर समिति कई पदाधिकारी देवनारायण की कृति देखने आए. इसके शीर्ष पर भगवान देवनारायण का झंडा लगाया है. उन्होंने कहा कि सैंड आर्टिस्ट रावत का भाजपा सरकार को सहयोग करना चाहिए.
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