पुष्कर पशु मेला 2025 : सैंड आर्टिस्ट ने बनाई वीर तेजाजी की 51 फीट की कलाकृति, दुनिया में सबसे बड़ी होने का दावा

पशुओं की खरीद-फरोख्त भी शुरू : ऑपरेशन सिंदूर के समय भी अजय सिंह रावत ने अपनी कलाकृति के माध्यम से एकजुटता का संदेश दिया. हाल ही में राष्ट्रीय संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत नासाज होने पर उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए उनकी भी कलाकृति बनाई. इन दिनों पुष्कर पशु मेले को लेकर मिट्टी के दड़ों में रौनक बढ़ने लगी है. पशुपालक अपने पशुओं को लेकर आने लगे हैं. पशुओं की खरीद-फरोख्त भी शुरू हो गई है. मिट्टी के दड़ों में ऊंट और घोड़ों की बड़ी संख्या को देखना देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए रोमांचक है. यही वजह है कि मेला स्थल पर देसी विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं.

पुष्कर के समीप गनाहेड़ा गांव में जन्मे अजय सिंह रावत उत्तर भारत में सैंड आर्ट के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं. इस कला को इबादत मानकर वह बड़ी शिद्दत से अपनी कलाकृतियों को तैयार करते हैं. रेलवे की नौकरी छोड़कर अजय सिंह रावत ने सैंड आर्ट को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और उनकी इस सार्थक पहल ने उन्हें सैंड आर्टिस्ट बना दिया है. देश में कोई भी बड़ा मुद्दा हो, उसकी झलक अजय सिंह रावत की कलाकृति में देखने को मिलेगी. अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो अजय सिंह रावत ने तीर्थ यात्रियों के लिए सैंड आर्ट के जरिए राम मंदिर तैयार कर दिया. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी शानदार कलाकृति बनाई.

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला 2025 को लेकर तीर्थ नगरी पुष्कर में उत्साह का माहौल है. पुष्कर के मिट्टी के दड़ों में रौनक बढ़ने लगी है. देसी-विदेशी पर्यटक पशु मेले को देखने आने लगे हैं. अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की आध्यात्मिक और राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. मेला स्थल पर ही रावत की सैंड आर्ट की खूबसूरत शृंखला पुष्कर आने वाले पर्यटकों को स्वागत कर रही है और उन्हें अध्यात्म और राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू भी करवा रही है.

अध्यात्म और राजस्थान लोक संस्कृति की झलक : अजय सिंह रावत की सैंड आर्ट मेला स्थल पर आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है. अजय सिंह रावत ने मेले में आने वाले सभी देसी विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए ही नहीं, बल्कि अध्यात्म और राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियों की शृंखला तैयार की है, ताकि इन कलाकारों को देखने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति और यहां की अध्यात्म की सुगंध का अनुभव हो सके.

ऊंट-घोड़े और बैल की कलाकृति (ETV Bharat Ajmer)

ये कलाकृतियां कर रही आकर्षित : सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की बनाई कलाकृतियों की शृंखला में वीर हनुमान, राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ी कला और परंपरा पधारो म्हारे देश, ग्रामीण परिवेश में पुरुष और महिला, ऊंट के साथ ऊंट पालक, ऊंट-घोड़े और बैल, बाबा श्री श्याम, लोक देवता तेजाजी, ग्रामीण परिवेश, काजीपुरा में हाल ही में बनाई गई लेपर्ड सफारी की कलाकृतियां अनुपम हैं.

ऊंट के साथ ऊंट पालक (ETV Bharat Ajmer)

51 फीट के लोक देवता वीर तेजाजी : सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2025 में बनाई गई कलाकृतियों की शृंखला में विशेष कर राजस्थान की गौरवशाली इतिहास और लोक संस्कृति को स्थान दिया गया है. राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की 51 फीट की कलाकृति उन्होंने बनाई है. सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत का दावा है कि किसी व्यक्ति विशेष की इतनी बड़ी सैंड आर्ट दुनिया में कभी किसी की नहीं बनी है. इतने बड़े आकार की यह पहले कलाकृति है जो पुष्कर आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है.

वीर हनुमान (ETV Bharat Ajmer)

एक माह का समय लगा : उन्होंने बताया कि वीर तेजाजी महाराज की कलाकृति में उनका विवाह और खेत में हल चलाते हुए उन्हें दिखाया गया है. इसके साथ ही वीर तेजाजी को गौ रक्षा करते हुए भी कलाकृति में दिखाया गया है. इसके अलावा वीर तेजाजी के प्रसिद्ध खरनाल स्थित मंदिर को भी कलाकृति में दर्शाया गया है. वीर तेजाजी महाराज की कलाकृति को बनाने में एक माह का समय लगा है.

पधारो म्हारे देश (ETV Bharat Ajmer)

22 टैंकर पानी से निर्माण : इस कलाकृति के निर्माण में एक लाख टन मिट्टी का उपयोग किया गया है. जेसीबी की मदद से मिट्टी का संग्रहण किया गया. इस कलाकृति के निर्माण में 22 टैंकर पानी लगा है. इसके अलावा ऊंट, राजस्थानी ग्रामीण परिवेश में महिला और पुरुष, राजस्थान की लोक संस्कृति पणिहारी को भी कलाकृति के माध्यम से दर्शाया गया है. उन्होंने बताया कि पुष्कर धार्मिक पर्यटन नगरी है, ऐसे में कलाकृतियों में धार्मिक कलाकृतियां भी बनाई गई हैं.