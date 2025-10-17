ETV Bharat / state

संगम तट पर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने रेत से तैयार किया शंख; श्रद्धालुओं को खास संदेश देने की कोशिश, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध

सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने तैयार किया शंख. ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : एकादशी के पावन अवसर पर संगम तट स्थित वीआईपी घाट कला और अध्यात्म के संगम का साक्षी बना. झूंसी बाजार निवासी सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता ने यहां रेत से शंख तैयार किया, जिसने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.



यह सैंड आर्ट दीपावली से पहले आने वाली एकादशी को समर्पित है. इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसे आत्मसंयम, भक्ति और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है. कलाकार अजय गुप्ता ने इसी भावना को अपनी कलाकृति के माध्यम से मूर्त रूप दिया.

उन्होंने बताया कि एकादशी आत्मसंयम और प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है. दीपावली की बाहरी रोशनी से पहले आत्मा की शुद्धि और भक्ति का दीप प्रज्वलित होना सबसे आवश्यक है. इस सैंड आर्ट से मैंने श्रद्धालुओं को यही संदेश देने की कोशिश की है.