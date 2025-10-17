संगम तट पर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने रेत से तैयार किया शंख; श्रद्धालुओं को खास संदेश देने की कोशिश, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध
संगम के वीआईपी घाट पर श्रद्धालु और पर्यटक देखने पहुंचते रहे सैंड आर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 5:09 PM IST
प्रयागराज : एकादशी के पावन अवसर पर संगम तट स्थित वीआईपी घाट कला और अध्यात्म के संगम का साक्षी बना. झूंसी बाजार निवासी सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता ने यहां रेत से शंख तैयार किया, जिसने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
यह सैंड आर्ट दीपावली से पहले आने वाली एकादशी को समर्पित है. इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसे आत्मसंयम, भक्ति और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है. कलाकार अजय गुप्ता ने इसी भावना को अपनी कलाकृति के माध्यम से मूर्त रूप दिया.
उन्होंने बताया कि एकादशी आत्मसंयम और प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है. दीपावली की बाहरी रोशनी से पहले आत्मा की शुद्धि और भक्ति का दीप प्रज्वलित होना सबसे आवश्यक है. इस सैंड आर्ट से मैंने श्रद्धालुओं को यही संदेश देने की कोशिश की है.
सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता की यह रचना रिलीफ शैली में तैयार की गई है, जिसमें बारीकी और गहराई का बेहतरीन संतुलन दिखाई देता है. कलाकृति में धार्मिक आस्था और कलात्मक सौंदर्य का सुंदर संगम है. रेत पर उकेरे गए भाव, मुद्रा और प्रतीक इतनी सजीवता से बनाए गए हैं कि दूर से देखने पर यह दृश्य किसी पेंटिंग जैसा प्रतीत होता है.
संगम के वीआईपी घाट पर पूरे दिन श्रद्धालु और पर्यटक इस सैंड आर्ट को देखने पहुंचते रहे. कई लोगों ने मोबाइल में तस्वीरें खींचीं और सोशल मीडिया पर साझा कीं. कलाकार की इस कोशिश को लोगों ने प्रेरणादायक और अद्भुत बताते हुए सराहा.
सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता एक ग्रुप के संस्थापक हैं. इससे पहले भी कई अवसरों पर अपनी रेत कला के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देते रहे हैं. उनकी रचनाएं पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता और धार्मिक उत्सवों पर लोगों को जागरूक करने का माध्यम बन चुकी हैं. इस बार की एकादशी पर उनका संदेश साफ है कि 'दीपावली की तैयारी सिर्फ घर सजाने से नहीं, मन को प्रकाश से भरने से शुरू होती है.'
यह भी पढ़ें : भगवान राम की सबसे बड़ी रेत कलाकृति, देखें वीडियो - भगवान राम की सबसे बड़ी रेत कलाकृति