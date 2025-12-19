भिवानी में सैंड ऑफ आर्ट शो के माध्यम से जीवंत हुई छोटे वीर साहिबजादों के शहादत की अमर गाथा, मुंबई से पहुंचे कलाकारों ने किया अद्भुत प्रस्तुतीकरण

ETV Bharat / state

भिवानी में सैंड ऑफ आर्ट शो ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सैंड ऑफ आर्ट शो का आयोजन किया गया. कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वीर बाल दिवस के अवसर पर छोटे वीर साहिबजादों की शहादत की स्मृति में ये आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम उपायुक्त साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने किया. शो के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला. जीवंत हुई छोटे वीर साहिबजादों के शहादत की गाथा: मुंबई से आए सैंड ऑफ आर्ट कलाकारों ने रेत कला के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की गाथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. लगभग 40 मिनट के इस शो में मुगल शासकों के अत्याचारों और साहिबजादों के अदम्य साहस को युवा पीढ़ी के समक्ष जीवंत किया गया. सैंड ऑफ आर्ट शो (ETV Bharat) ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से दर्शाया: कलाकारों ने खालसा पंथ की स्थापना के बाद की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से दर्शाया.सरहिंद के सूबेदार द्वारा किए गए आक्रमण, 20-21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा परिवार सहित आनंदपुर साहिब किला छोड़ना तथा सरसा नदी पर परिवार के विछोह के दृश्य दर्शकों को भावविभोर कर गए. शो में गंगू द्वारा लालच में आकर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की सूचना वजीर खां को देने और उसके बदले सोने की मोहरें प्राप्त करने की घटना को भी दर्शाया गया.