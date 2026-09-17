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रांची में रेत से बनाई गई पीएम मोदी की कलाकृति, प्रशंसकों ने अनोखे अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन

रांची में सैंड आर्ट के जरिए बनाई गई पीएम मोदी की आकृति. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके प्रशंसक भी अपने-अपने तरीके से इस दिन को खास बनाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो प्रशंसकों ने अनोखे अंदाज में अपनी कला का प्रदर्शन किया.

अल्बर्ट एक्का चौक के पास बनाई कलाकृति

रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इन दोनों प्रशंसकों ने रेत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति तैयार की. सैंड आर्ट के जरिए बनाई गई इस आकृति को देखने के लिए आसपास के लोग रुकते नजर आए. सड़क किनारे तैयार की गई इस कलाकृति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और काफी देर तक लोग इसे देखते रहे.

रांची में रेत से बनाई पीएम मोदी की कलाकृति. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति बनाई

सैंड आर्ट यानी रेत कला में बालू की मदद से अलग-अलग तरह की आकृतियां, चित्र और मूर्तियां तैयार की जाती हैं. कलाकार अपनी कल्पना और हुनर के जरिए साधारण रेत को एक कलाकृति का रूप देता है. अल्बर्ट एक्का चौक पर भी कलाकारों ने रेत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र उकेरा.

पीएम मोदी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाया

कलाकृति तैयार करने वाले प्रशंसकों का कहना था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अपने तरीके से खास बनाने के लिए उन्होंने सैंड आर्ट का सहारा लिया. इसे तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगी. उनका उद्देश्य अपनी कला के जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कुछ अलग करना था.