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रांची में रेत से बनाई गई पीएम मोदी की कलाकृति, प्रशंसकों ने अनोखे अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन

पीएम मोदी के जन्मदिन पर रांची में रेत से कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Sand art
रांची में सैंड आर्ट के जरिए बनाई गई पीएम मोदी की आकृति. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
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रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके प्रशंसक भी अपने-अपने तरीके से इस दिन को खास बनाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो प्रशंसकों ने अनोखे अंदाज में अपनी कला का प्रदर्शन किया.

अल्बर्ट एक्का चौक के पास बनाई कलाकृति

रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इन दोनों प्रशंसकों ने रेत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति तैयार की. सैंड आर्ट के जरिए बनाई गई इस आकृति को देखने के लिए आसपास के लोग रुकते नजर आए. सड़क किनारे तैयार की गई इस कलाकृति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और काफी देर तक लोग इसे देखते रहे.

रांची में रेत से बनाई पीएम मोदी की कलाकृति. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति बनाई

सैंड आर्ट यानी रेत कला में बालू की मदद से अलग-अलग तरह की आकृतियां, चित्र और मूर्तियां तैयार की जाती हैं. कलाकार अपनी कल्पना और हुनर के जरिए साधारण रेत को एक कलाकृति का रूप देता है. अल्बर्ट एक्का चौक पर भी कलाकारों ने रेत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र उकेरा.

पीएम मोदी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाया

कलाकृति तैयार करने वाले प्रशंसकों का कहना था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अपने तरीके से खास बनाने के लिए उन्होंने सैंड आर्ट का सहारा लिया. इसे तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगी. उनका उद्देश्य अपनी कला के जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कुछ अलग करना था.

लोगों ने की कलाकारों की सराहना

अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद लोगों ने भी इस कलाकृति की सराहना की. आसपास से गुजर रहे कई लोग कुछ देर रुक कर सैंड आर्ट को देखते रहे. लोगों का कहना था कि रेत के जरिए इतनी बारीकी से किसी व्यक्ति की कलाकृति तैयार करना आसान नहीं है और कलाकारों ने मेहनत के साथ इसे तैयार किया है.

अल्बर्ट एक्का चौक के दुकानदार राकेश कुमार ने बताया कि दोनों कलाकारों ने इस कलाकृति को तैयार करने में काफी मेहनत की है. उन्होंने कहा कि रेत से बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति शानदार बनी है और इसे देखने के लिए लोग रुक रहे हैं.

पीएम मोदी की कलाकृति आकर्षण का केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रांची में बनाई गई यह सैंड आर्ट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही. सामान्य तौर पर रेत से समुद्र या नदी किनारे कलाकृतियां बनाने की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन शहर के बीचोंबीच इस तरह का सैंड आर्ट लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है.

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