पूरा सांची बुद्धमय, देश-विदेश से आए बौद्ध विद्वान और श्रद्धालुओं ने किए पवित्र कलशों के दर्शन

सांची न केवल एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बल्कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह अत्यंत पवित्र तीर्थ भी है. यहां सालभर पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन चेतियागिरी विहार का यह वार्षिक महोत्सव सबसे विशेष माना जाता है. यही वह दिन है जब श्रद्धालुओं को उन पवित्र अस्थि कलशों के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिलता है, जिन्हें वर्षभर सुरक्षित रखा जाता है. 29 नवंबर की शाम को भव्य 'महाबोधि महोत्सव' का शुभारंभ किया जाएगा.

साल में एक बार होते हैं दुर्लभ दर्शन

सांची(रायसेन) : विश्व धरोहर और बौद्ध आस्था के प्रमुख केंद्र सांची में शनिवार को अध्यात्म और पवित्रता का अनूठा संगम देखने को मिला. चेतियागिरी विहार सांची के 73वें वार्षिकोत्सव पर भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.

मंत्री प्रहलाद पटेल भी सांची पहुंचे

सांची में इस समय देश-विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों की उपस्थिति से पूरा माहौल बुद्धमय हो गया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी सांची पहुंचे. उन्होंने चेतियागिरी विहार में आयोजित समारोह में हिस्सा लेते हुए भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोग्गलान के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन किए और विधिवत पूजन किया.

इस आध्यात्मिक अवसर पर उनके साथ सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्रीलंका महाबोधि सोसायटी के प्रमुख वानगल उपतिस्स नायक थेरो और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे.

पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान किए तैनात

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल शामिल होंगे. मंत्री पटेल शाम 07 बजे सांची पहुंचेंगे और बुद्ध जम्बूदीप पार्क (पुराना विश्राम भवन परिसर) में आयोजित महोत्सव के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार ने बताया "सांची मे 29 और 30 नवंबर को बोधि महोत्सव में देश-विदेश के पर्यटक और श्रद्धांलुओं की सुरक्षा के जिले पुलिस बल की तैनाती की गई है. महिला पुलिस जवानो को भी लगाया गया है."