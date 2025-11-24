ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश का इंटरनेशनल फेस्टिवल, जिसमें शामिल होने पहुंचे डेढ़ सौ से ज्यादा देशों के विद्वान

सांची में इंडियन सोसायटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का रजत जयंती सम्मेलन शुरू. इसमें डेढ़ सौ देशों के विद्वान शामिल. बौद्ध धर्म दर्शन पर मंथन.

ISBS Silver Jubilee Conference
सांची में इंडियन सोसायटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का रजत जयंती सम्मेलन (Source : MP Govt Jansampark)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
रायसेन: रायसेन के सांची में बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में इंडियन सोसायटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज (ISBS) का 3 दिवसीय रजत जयंती सम्मेलन 23 नवंबर को शुरू हुआ. इसमें दुनिया भर के डेढ़ सौ से अधिक बौद्ध विद्वान शिरकत कर रहे हैं. इस आयोजन का विदेशों में रहने वाले बौद्धों के बीच क्या महत्व है? 3 दिन के कार्यक्रम में क्या-क्या होगा? इस कार्यक्रम को लेकर विदेशियों की आस्था इतनी क्यों है? आइए जानते हैं.

3 दिन तक बौद्ध दर्शन पर विचार-विमर्श

इंडियन सोसायटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज (ISBS) के 3 दिवसीय रजत जयंती सम्मेलन में भाग लेने के लिए वियतनाम, म्यांमार और श्रीलंका सहित डेढ़ देशों से विद्वान पहुंचे हैं. इसका आयोजन सांची विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है. सम्मलेन के तीनों दिन बौद्ध विद्वान आपस में बौद्ध दर्शन, संस्कृति और पुरातत्व को लेकर अपने विचार रखेंगे.

ISBS Silver Jubilee Conference
सांची विश्वविद्यालय परिसर (ETV BHARAT)

इसके साथ ही बौद्ध से जुड़े विषयों पर विभिन्न प्रकार के शोध पर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को सम्मेलन में रखा जाएगा. इन शोध-पत्रों के हर पहलू पर विद्वान अपने विचार रखेंगे. आयोजकों के अनुसार साल 2018 से 2021 के बीच हुए सम्मेलनों का विवरण और दिए गए लक्ष्य पर क्या प्रोग्रेस हुई, इस पर भी चर्चा होगी.

सांची विवि के कुलगुरु का अभिनंदन ग्रंथ

इस साल के आयोजन का खास आकर्षण विद्वान प्रो.जी.सी.पाण्डे का स्पेशल सेशन है. जीसी पांडे की बेटी और विख्यात इतिहासकार प्रो. सुष्मिता पाण्डे के स्पीच पर भी नजरें रहेंगी. सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ द्वारा बौद्ध व सनातन संस्कृति पर संयोजित अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन भी किया जाएगा.

इसके अलावा भारत के नामचीन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं और प्रोफेसर्स द्वारा किए गए शोध पर भी चर्चा होगी. आयोजन में देश के विभिन्न शहरों के बौद्ध दर्शन पर रिसर्च करने वाले भी शामिल हुए.

भारत व वियतनाम के बीच रिश्ते बढ़ाने पर जोर

रजत जयंती सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन सत्र में आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस और बौद्ध दर्शन के विभिन्न आयामों पर गहन मंथन किया गया. सम्मेलन के मुख्य अतिथि और वियतनाम बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय के वाइस रेक्टर प्रो. थिक नॉट टू के स्पीच पर खास नजरें रहीं. उन्होंने भारत और वियतनाम के बीच बौद्ध अध्ययन में सांची विश्वविद्यालय की भूमिका बढ़ाने पर खास जोर दिया. इसके अलावा भारत व वियतनाम के बीच संबंध और मजबूत होने की आशा जताई.

सांची विवि के कुलगुरु प्रो. वैद्यनाथ लाभ ने कहा "आईएसबीएस नए और मशहूर विद्वानों का साझा मंच है. सांची विवि को भारतीय ज्ञान परम्परा में उच्च स्थान दिलाने में इस प्रकार के आयोजन अहम हैं."

25 साल पहले हुई थी आईएसबीएस की स्थापना

इंडियन सोसायटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना सन् 2000 में बौद्ध धर्म-दर्शन-संस्कृति और पुरातत्व से जुड़े उभरते विद्वानों के साथ वरिष्ठ विद्वानों को संयुक्त मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी. इसका लक्ष्य विभिन्न विधाओं में काम करने वाले विद्वानों को एक मंच पर लाना है. इस आयोजन के तहत कई देशों के विद्वानों द्वारा किए जा रहे शोध को एक-दूसरे से साझा करने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है.

