ETV Bharat / state

संचार साथी ऐप पर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार, केजरीवाल बोले- तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ खतरनाक कदम..

हालांकि पहले ये जानकारी दी गई थी कि इस ऐप को किसी भी स्मार्टफोन्स में डिलीट नहीं किया जा सकेगा. DoT ने इसे सभी मोबाइल कंपनियों और इंपोर्टस को आदेश दिए थे. केंद्र का यह नियम मोबाइल कंपनियों एपल, सैमसंग, शियोमी (Xiaomi), ओप्पो (Oppo) और वीवो (Vivo) पर लागू करने की बात कही गई थी.

संचार साथी ऐप पर चल रही बहस पर, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, यह ऐप जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग को सक्षम नहीं करता है। आप इसे अपनी इच्छा से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं... अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं. यह ऑप्शनल है... यह कस्टमर सुरक्षा के बारे में है. मैं सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं... यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी को बताएं. इसे अपने डिवाइस पर रखना या न रखना उन पर निर्भर करता है। यूजर... इसे किसी भी दूसरे ऐप की तरह मोबाइल फोन से डिलीट किया जा सकता है..."

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश में इस वक्त संचार साथी ऐप पर बवाल मचा हुआ है. केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटली सुरक्षा को लेकर सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने देश में बनने वाले और विदेशों से मंगाए जाने वाले सभी मोबाइल फोन में 'संचार साथी ऐप' को पहले से ही इंस्टॉल करने को जरूरी कर दिया. जिसके बाद आज मंगलवार को इस फैसले पर खूब हंगामा हुआ. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि यह एक ऑप्शनल ऐप होगी और यूजर्स इसे फोन से डिलीट कर सकेंगे.

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने X पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, "मोदी सरकार का सभी मोबाइल निर्माता को नए और पुराने फोन में संचार सारथी अप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का निर्देश देना व्यक्तिगत गोपनीयता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने कभी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की है." सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उपयोगकर्ताओं की सहमति लेने या फिर किसी भी समय ऐप को हटाने के विकल्प का जिक्र तक नहीं किया गया है. आम आदमी पार्टी ऐसे तानाशाही जैसे कदम की कड़ी शब्दों में निंदा करती है और इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग करती है.

उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि आज तक किसी ने इस तरह का आदेश नहीं देखा होगा कि मोबाइल कंपनियों को जबरदस्ती एक ऐप हर मोबाइल फोन में डालना पड़े. यह सीधे तौर पर एक जासूसी यंत्र होगा जो सरकार हर नागरिक के मोबाइल फोन में डालना चाहती है. पहले से ही जासूसी के लिए बदनाम यह सरकार इस स्तर तक गिर चुकी है. उन्होंने कहा कि अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह एप अनिवार्य नहीं होगा और इसे डिलीट किया जा सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि इस एप को डिलीट नहीं किया जा सकेगा. नोटिफिकेशन यह भी कहता है कि जो फोन पहले से बाजार में बिक चुके हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस एप को जबरन डाला जाएगा.

आइये समझते हैं क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट्स

एडवांस्ड लेवल टेलीकॉम ट्रेंनिंग सेंटर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मनीष शुक्ला के मुताबिक, "साइबर थ्रेट और फ्रॉड का खतरा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में साइबर थ्रेट और फ्रॉड के खतरे से निपटने के लिए तैयार होना बेहद आवश्यक है. आजकल के दौर में प्रत्येक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और प्रत्येक व्यक्ति UPI समेत विभिन्न सेवाओं का प्रयोग कर रहा है. कस्टमर और उनके इक्विपमेंट को और सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है. जिससे कि बड़े स्तर पर होने वाले साइबर फ्रॉड और थ्रेट को रोका जा सके. हालांकि, इस ऐप की और एनालिसिस करना अभी बाकी है."

"मोबाइल फोन में संचार सारथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की चिंताएं हैं. लोगों को फिक्र है कि कहीं ये ऐप उनके मोबाइल फोन का डाटा एक्सेस तो नहीं करेगा ? लोगों की चिंता जायज है. क्योंकि कई बार देखा गया है कि मोबाइल फोन में इंस्टॉल होने वाले ऐप कई तरह की परमिशंस मांगते हैं. जैसे की फोन कॉल्स, मैसेज, स्टोरेज एक्सेस आदि. संचार सारथी ऐप का मोबाइल फोन में इंस्टॉलेशन करना है या नहीं यह यूजर की मर्जी पर निर्भर होना चाहिए." कामाक्षी शर्मा, साइबर एक्सपर्ट

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को संचार साथी ऐप को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मोबाइल हैंडसेट पर 'संचार साथी' ऐप को एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है और यह पूरी तरह से कस्टमर्स पर निर्भर है कि वे इसे किसी दूसरे ऐप की तरह इस्तेमाल करें या डिलीट करें.

ये भी पढे़ं- Apple ने “संचार साथी” ऐप आदेश ठुकराया, गोपनीयता के लिए बताया खतरा

ये भी पढ़ें- संचार साथी ऐप पर सिंधिया बोले- आपकी मर्जी, न तो इंस्टॉलेशन जरूरी और न ही एक्टिवेशन