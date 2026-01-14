ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम बोले- सनातन विश्व की समस्याओं का समाधान करेगा

सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपालजी करेंगे उद्घाटन: इसमें फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं और साज-सज्जा है. 2022 में माधव भवन बनाए जाने का काम शुरू हुआ था. जिसमें एसी हॉल हैं. नए लुके में बने माधव भवन का उद्घाटन गुरुवार को शारदा पीठाधीश्वर जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपालजी करेंगे.

1977 में माधव भवन का निर्माण हुआ था: सन 1977 में माधव भवन का निर्माण होने पर तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहेब देवरस ने शुभारंभ किया था. यह आरएसएस की गतिविधियों का केंद्र रहा. अब 49 साल बाद माधव भवन नये रंग-रूप में तैयार हुआ है. जो ब्रज और राजस्थानी शैली में अब पांच मंजिला बनकर तैयार हुआ.

49 साल बाद माधव भवन नये रंग-रूप में: उन्होंने ओवैसी के बुरके वाली के पीएम बनने पर कहा​ कि पशु या गधे जब ज्यादा हो जाएंगे तो एक गधा भी प्रधानमंत्री बन सकता है. आगरा के जयपुर हाउस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ब्रजप्रांत कार्यालय माधव भवन है.

भारत पुरातन से हिंदू राष्ट्र है: शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म सृष्टि के साथ आया है. जो ना नूतन है या ना पुरातन है. यही सनातन पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकता है. मगर, आज सनातनियों के रक्त शोधन की जरूरत है. उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के सवाल पर कहा कि भारत पुरातन से हिंदू राष्ट्र है. जो हिंदू राष्ट्र है. उसे बनाया नहीं जा सकता है.

आगरा: शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज बुधवार देर शाम आगरा पहुंचे. उनका कर पुष्प वर्षा और वेदोच्चारण के साथ ही आरती करके स्वागत किया गया. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज गुरुवार को जयपुर हाउस बनकर तैयार हुए आरएसएस के माधव भवन उद्घाटन करेंगे.

हिंदू राष्ट्र बनाने की बात राजनीतिक ढोंग: शंकराचार्य (Photo Credit: ETV Bharat)

हिंदू राष्ट्र बनाने की बात राजनीतिक ढोंग: शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने कहा कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र है. उसे क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. भारत के संविधान में भले ही हिन्दू राष्ट्र ना हो, परन्तु सनातन सृष्टि के प्रारम्भ से है. जो लोग भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं. उनकी भावना अच्छी है. परन्तु शब्द प्रयोग ठीक नहीं है. संविधान बहुत छोटी चीज है, जो बनती बिगड़ती है. हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात पर राष्ट्र के प्रति प्रेम कम अपने राजनीतिक एजेंडे और अपनी कुर्सी को बनाए रखने का दृष्टिकोण अधिक है.

लोकतंत्र में गधा भी प्रधानमंत्री बन सकता है: संविधान सिर्फ व्यवस्था का नाम है, जो बनते बिगड़ते रहते हैं. संविधान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है. जिन्हें चुनकर भेजा है. उनकी जिम्मेदारी है, संविधान को ठीक करें. शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने ओवैसी के बयान बुर्का पहनकर भी महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती है पर कहा कि यह लोकतंत्र है. गधा भी प्रधानमंत्री बन सकता है. जब ज्यादा पशु इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका प्रतिनिधि बन जाएगा. मनुष्य भी एक पशु ही है.

सनातन का रक्त शोधन जरूरी: शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने संकट में हिन्दू एकजुट क्यों होते हैं के सवाल पर कहा कि हमारा सनातन धर्म का रक्त शुद्ध नहीं रहा है. रक्त विशाक्त हो चुका है. जब शरीर का रक्त विशाक्त हो जाता है तो फोड़े फुंसी. कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती हैं. आज सनातन के विशाक्त रक्त को शोधन की आवश्यकता है.

सनातम धर्म के रक्त में दोष आ गए हैं: जो सनातन धर्मावलम्बी हैं, वो तो गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं. कोई जैन, कोई बौद्ध कोई सिक्ख बना है. जब तक रक्त शोधन नहीं होगा. तब तक बांग्लादेश की तरह समस्त विश्व में चलता रहेगा. समस्त विश्व की समस्याओं का समाधन सनातन का रक्त शोधन से ही होगा. जो सनातम धर्म के रक्त में दोष आ गए हैं. उसका शोधन होना जरूरी है. सनातन रक्त का शोधन सत्ता प्राप्ति से नहीं होगा.

धर्म के सामने सत्ता झुकती है: शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने कहा कि सत्ता का चाल, चरित्र चेहरा एक होता है. जो कुर्सी पर बैठता है. वो वोट गिनता है. सनातन धर्म के संस्कारित, संगठित होने से रक्त शोधन होगा. सनातन धर्म को सत्ता की जरूरत नहीं है.

सनातन धर्म को सत्ता की जरूरत नहीं: सत्ता धर्म के सामने झुकती है. सत्ता में दोष ही दोष हैं. सनातन को संस्कारित और संगठित करने का काम करने के लिए संघ की तरह अनेक संगठन काम कर रहे हैं. उनकी क्रियाशीलता बढ़नी चाहिए. हम दीन हीन ना बनें. सनातन के स्वाभिमान को लेकर आगे बढ़ें. सत्ता सनातन के समाने झुकती है.

बहुसंख्यकों में सत्ता की ललक: शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश हैं. मगर, आज कुर्सी प्रधान देश हो गया. जो सत्ता का लोभ और ललक आज तथाकथित अल्पसंख्यकों में नहीं हैं. उससे अधिक तो बहुसंख्यकों में है. वे अल्पसंख्यक होकर भी अपने संगठन के काम में लगे हैं. मगर, बहुसंख्यकों को सत्ता चाहिए, जिसके लिए तुष्टीकरण की बात करते हैं. फिर वोटों को जोड़ना.

