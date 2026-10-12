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5111 दीपों की रोशनी से जगमगाया आमेर, महाआरती के साथ गूंजे 'हनुमान अंश' के भजन, गिनीज बुक के लिए आवेदन

महा आरती का दृश्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही छोटी काशी जयपुर में धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में रविवार रात आमेर में सनातन महापरिषद भारत के तत्वावधान में 5111 दीपों की महाआरती का भव्य आयोजन किया गया. दीपों की रोशनी के बीच हुई महाआरती के बाद फिल्म 'हनुमान अंश' के भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई' गूंजे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. आयोजन के साथ डांडिया-गरबा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समा बांधा. सनातन महापरिषद ने इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है.

महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम पांडे ने बताया कि सनातन संस्कृति को आज देश ही नहीं, विदेशों में भी देखा जा रहा है. इस तरह के आयोजन सनातन की रीढ़ हैं. 5111 दीपों की महाआरती का उद्देश्य विश्व में सनातन संस्कृति और शांति का प्रचार-प्रसार है. गिनीज रिकॉर्ड के लिए सभी नियमों का पालन किया गया है. यह आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से किया जा रहा है.