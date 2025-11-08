सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन शामिल, बाबा बागेश्वर से गुफ्तगू
दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े. यात्रा फरीदाबाद पहुंची.
फरीदाबाद/छतरपुर: बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जारी है. दूसरा दिन यात्रा फरीदाबाद पहुंची, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धमन यात्रा में शामिल हुए. शिखर धवन काफी दूर तक यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ चले. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रही. यात्रा के बीच में शिखर धवन ने बाबा बागेश्वर से रोड पर बैठकर लंबी बात भी की.
चारों ओर जय श्री राम के जयकारे
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दूसरे दिन फरीदाबाद पहुंची. यहां भी भक्तों का सैलाब उमड़ा और चारों तरफ जय श्रीराम के जयकारे गूंजे. पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा में देश की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं. जनसमर्थन और श्रद्धा का उत्साह भी लगातार भक्तों में बढ़ता जा रहा है. बाबा की यात्रा में सड़क किनारे भीड़ का सैलाब दिखाई दे रहा है.
भगवा पताकाओं की लहर और जय श्रीराम के जयकारे गूंज रहे हैं. यात्रा में शामिल होने से पहले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने वीडियो जारी कर इसमें शामिल होने की पुष्टि की थी. वहीं, बाबा बागेश्वर का साथ देने के लिए यात्रा में ग्रेट खली भी फरीदाबाद पहुंचे. ग्रेट खली काफी दूर तक बाबा बागेश्वर के साथ चले.
16 नवंबर को वृंदावन में संपन्न होगी यात्रा
बागेश्वर बाबा की यह 10 दिवसीय यात्रा है, जो 7 नवंबर से शुरू हुई थी. यात्रा 16 नवंबर को समाप्त होगी. यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा, वंदे मातरम से रोज शुरू होती है. पदयात्रा जिन 07 संकल्पों को लेकर निकाली जा रही है, उन संकल्पों को मां कात्यायनी और बालाजी को साक्षी मानकर शुरू हुई थी. महाराज श्री ने सभी सनातनी पद यात्रियों को संकल्प दिलाया कि वे अपने सनातन धर्म की आन बान शान के लिए खड़े रहेंगे.
पदयात्रा में सनातनियों की सख्या बढ़ी
दिल्ली से वृंदावन तक चल रही यात्रा में हर तरफ लोगों का सैलाब दिखाई देता है. पदयात्रा में हजारों की तादाद में देशभर से आए सनातनी चल रहे हैं. दिल्ली भी कदम से कदम मिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए. भक्तों को बाबा के संकल्प पर भरोसा है. उम्मीद कर रहे हैं कि सबके सहयोग से देश की दशा और दिशा बदलेगी.