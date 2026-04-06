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Explainer : सनातन का वैज्ञानिक पक्ष, धर्म ग्रंथों में छिपा 'सस्टेनेबिलिटी' का मंत्र और 'क्लाइमेट सॉल्यूशन'

त्योहारों में छुपा है इकोलॉजिकल मैसेज : सनातन के त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं. इन परंपराओं में जीरो वेस्ट और इको-फ्रेंडली जीवनशैली का स्पष्ट संकेत मिलता है. पहले मिट्टी/गोबर की मूर्तियां बनाना और उन्हें विसर्जित करना पर्यावरण संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें न तो जल प्रदूषण होता है न वायु प्रदूषित होती है.

प्रकृति पूजन- आस्था के जरिए संरक्षण : सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें संरक्षण को 'धर्म' बना दिया गया. सनातन परंपरा में प्रकृति के हर तत्व को देवतुल्य माना गया. ऐसे में जो पूजनीय है, उसका विनाश नहीं किया जाता. यही कंजर्वेशन मॉडल आज की पर्यावरण नीतियों से भी ज्यादा प्रभावी साबित होता है. प्रोफेसर विनोद बिहारी ने बताया कि हमारे वेद मंत्र, महापुराण, श्रीमद् भागवत, महाभारत में भगवान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. वहां भी प्रकृति को ही प्रधानता दी है. जिस तरह पीपल का पेड़ ऑक्सीजन का अक्षय स्रोत है, हिमालय प्रकृति का विश्व के लिए अजस्त्र स्रोत है. प्रकृति को ही हम पार्वती बोलते हैं और इस प्रकृति का जो संरक्षण करता है उसे शिव ईश्वर स्वरूप माना गया है.

सनातन के पंचतत्व 'इकोसिस्टम बैलेंस' का मूल रूप : सनातन संस्कृति का मूल आधार पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है. हर धार्मिक अनुष्ठान में इन तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसीलिए दीपक (अग्नि), जल का कलश (जल), मंत्र (आकाश/ध्वनि), हवा (वायु) और भूमि (पृथ्वी) के रूप में मौजूद होती है. इन पांच तत्वों के संतुलन से ही जीवन संभव है. आज का 'इकोलॉजिकल बैलेंस' इसी सिद्धांत का आधुनिक रूप है.

ज्योतिषाचार्य और महाराजा संस्कृत कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. विनोद बिहारी शर्मा के अनुसार, सनातन एक ऐसा सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ा है. इसमें जीवन के हर पहलू जन्म से मृत्यु तक प्रकृति के साथ जुड़ाव निहित है. वेदों में पृथ्वी को माता मानना, जल को जीवन और वायु को प्राण कहना ये सब सनातन संस्कृति प्रकृति से जुड़ी गहराई को दर्शाता है, इसलिए कहा भी गया है ' ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवीपवित्रं कुरु चासनम् ॥ ' ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि मनुष्य को ये स्मरण कराता है कि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर निर्भर है और उसका संरक्षण उसका कर्तव्य है.

सनातन पहले से दे रहा दिशा : आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रही है. संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैज्ञानिक संस्थान तक 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' और 'क्लाइमेट एक्शन' की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की सनातन परंपरा हजारों साल पहले ही एक ऐसी जीवनशैली विकसित कर चुकी थी, जिसमें प्रकृति के साथ संतुलन, सीमित उपभोग और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) जीवन का हिस्सा था.

जयपुर : आज पूरी दुनिया जलवायु संकट, बढ़ती गर्मी, जल संकट, वायु प्रदूषण और जैव विविधता से जूझ रही है. वैज्ञानिक और नीति-निर्माता समाधान तलाश रहे हैं, लेकिन भारतीय सनातन परंपरा में ऐसे अनेक सिद्धांत और व्यवहारिक मॉडल पहले से मौजूद हैं, जो 'सस्टेनेबिलिटी' यानी सतत विकास की अवधारणा को जीवन का हिस्सा बनाते हैं. ये केवल आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति के संतुलन पर आधारित जीवन पद्धति है.

मकर संक्रांति : तिल-गुड़ का सेवन शरीर को गर्मी और पोषण देता है. छठ पूजा : जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देती है. हरियाली तीज : प्रकृति से जुड़ाव और वृक्ष संरक्षण का संदेश देता है. गोवर्धन पूजा : गोबर से गोवर्धन बनाना जैविक संसाधनों के उपयोग और जीरो वेस्ट का उदाहरण है. बसंत पंचमी : पीला रंग सेरोटोनिन नामक हार्मोन विकसित करता है, प्रकृति के नवजीवन का स्वागत. गंगा दशहरा : नदियों की पवित्रता और संरक्षण का संदेश देता है. करवा चौथ : प्रकृति के साथ तालमेल और मिट्टी के करवे का उपयोग इको-फ्रेंडली परंपरा को दर्शाता है. होली : प्राकृतिक रंगों और औषधीय लकड़ी से होलिका दहन ऋतु परिवर्तन के दौरान रोगाणुनाशक परंपरा का संकेत. गणगौर : महिलाओं की ओर से मिट्टी की प्रतिमा बनाना और जल में विसर्जन ये 'बायोडिग्रेडेबल साइकिल' का उदाहरण है. नवरात्रि : चैत्र नवरात्रि प्रकृति नवजीवन और सीजनल ट्रांजिशन का पर्याय है. वट सावित्री : वटवृक्ष की पूजा पारिस्थितिकी संतुलन का प्रतीक है.

धर्म ग्रंथों में छुपा क्लाइमेट साइंस : सनातन ग्रंथों में पर्यावरणीय संतुलन को स्पष्ट रूप से समझाया गया है. पर्यावरणविद् अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि सनातन संस्कृति में त्योहार, खानपान, वेशभूषा, देवी देवता ये सभी वैज्ञानिक संकेत देते हैं कि किस तरह से स्वयं का जीवन और प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं. प्रकृति को सुरक्षित करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे. धर्म ग्रंथों में जीवन के स्रोत मिलते हैं जो पर्यावरण को बचाने वाले हैं. वायु-जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जीवन पद्धति है.

सनातन के अनुसार पहाड़-चट्टान सभी में विराजते हैं देव (ETV Bharat)

गीता के श्लोक में भी उल्लेख :

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।।

गीता के तीसरे अध्याय में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि है अर्जुन इस चराचर जगत में जीवों का पालन पोषण अन्न से होता है, लेकिन अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ के द्वारा होती है. यज्ञ समिधा के द्वारा होता है और समिधा वृक्षों से प्राप्त होती है, इसीलिए कहा गया है जो शिव है, वह वृक्ष ही है. वृक्षों की सेवा करना, उन्हें बचाना, उन्हें लगाना, यही शिव की उपासना है. उन्होंने बताया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी का महत्व है. 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र पालन और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष लगाने का महत्व है.

आस्था के जरिए संरक्षण (ETV Bharat GFX)

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सनातन के मूल में जीरो वेस्ट सिस्टम : आज दुनिया जीरो वेस्ट और सर्कुलर इकोनामी की ओर बढ़ रही है, लेकिन सनातन में ये पहले से निहित है. जीवन में उपयोग होने वाली चीजें मिट्टी के बर्तन मिट्टी में मिल जाते हैं. पत्तल-दोने से खाद बनते हैं, गोबर से ईंधन, खाद, घर की लिपाई और राख खेतों में उपयोग आ जाती थी. ऐसे में कोई भी चीज वेस्ट नहीं बनती, सभी पुनः उपयोग में आती रही हैं. ये पूरी प्रणाली रीयूज, रीसायकल और रिड्यूस (Triple R) के सिद्धांत पर आधारित है. पर्यावरणविद् ने बताया कि हमारे यहां जो प्रतिमा बनती थी वो भी मिट्टी या गोबर की बनती थी, जिन्हें जलाशय में विसर्जन करने के बाद वो जल का शोधन करने का काम करते थे. यही नहीं सनातन संस्कृति में जो अस्थियां विसर्जन करने का महत्व था, वो भी वाटर फिल्टर प्रोसेस से जुड़ा है, इसीलिए स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है, जीवन जीने की पद्धति है, विश्व कल्याण का एक मार्ग है.

तुलसी के पौधे की भी करते हैं पूजा (ETV Bharat)

परंपराओं में छुपा साइंटिफिक सॉल्यूशन : सनातन संस्कृति में होने वाले यज्ञ-हवन, गोपालन सभी 'ऑर्गेनिक फार्मिंग' का भी आधार है. पर्यावरणविदों के अनुसार यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री घी, औषधीय लकड़ी, जड़ी-बूटियां वायु को शुद्ध करने का काम करती हैं. हालांकि, आधुनिक विज्ञान इस पर शोध कर रहा है, लेकिन पारंपरिक मान्यता इसे एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में देखती है. वहीं, पंचगव्य कृषि और स्वास्थ्य के नजरिए से महत्व रखती हैं.

परंपराओं में छुपा समाधान (ETV Bharat GFX)

इनका उपयोग ऐसे किया जाए : यज्ञ से वायु शुद्धिकरण, तुलसी या पीपल ऑक्सीजन का सोर्स है. गोबर में एंटीबैक्टीरियल गुण हैं. ये जैविक खाद भी है. गोमूत्र को कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. नीम में भी कीटनाशक और औषधीय गुण हैं. वटवृक्ष (बरगद) से छाया और नमी मिलती है. तुलसी ऑक्सीजन का सोर्स है. ये औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक शुद्धता को बनाए रखते हैं. पत्तल या दोने बायोडिग्रेडेबल होते हैं. गौ-रज प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल में लिया जा सकता है. ये भूमि उर्वरता को भी बढ़ाता है. राख खेतों में पोषक तत्व बढ़ाने का माध्यम है. तालाब या बावड़ी जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए इस्तेमाल होता है. खेजड़ी का वृक्ष मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण करता है. चंदन शीतलता और त्वचा संरक्षण करता है. केले के पत्ते में भोजन परोसे जाते हैं. मिट्टी या गोबर की मूर्तियां जल प्रदूषण रहित विसर्जन में मदद करती है.

जानवरों को भी देव का स्वरूप मानकर करते हैं पूजा (ETV Bharat)

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सस्टेनेबिलिटी का मूल सनातन संस्कृति :

ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

शिक्षाविद् महेश भारद्वाज ने बताया कि सनातन संस्कृति का आधार ही मानव मात्र का कल्याण है. उपनिषद में कहे गए इस श्लोक से ही मालूम पड़ता है कि सनातन मानता है कि जीव मात्र में ही परमात्मा का वास है और परमात्मा का वास मानते हुए हम जीव मात्र के कल्याण की ही बात करते हैं. चाहे वो पेड़-पौधे हों, जीव जंतु हो या छोटे से छोटा जीव. सनातन संस्कृति में तो उस सांप को भी दूध पिलाया जाता है, जिसके जहर से लोग दम तोड़ देते हैं. इस संस्कृति में चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता करने वाले लोग हैं. वृक्ष में भी देवताओं का निवास मानते हैं, यानी संसाधनों का सम्मान, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण यही आज का 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' है. ऑक्सीजन संकट (कोविड काल) में वृक्षों का महत्व, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ता रुझान, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पारंपरिक सामग्री ये सब दर्शाता है कि सनातन के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं.

सनातन में समाधान (ETV Bharat GFX)

परंपरा और पर्यावरण ने बचाई जान! : शिक्षाविद् ने बताया कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान एक परिवार के सुरक्षित रहने का दावा भी पर्यावरण और परंपरा निर्वहन करने को आधार रखते हुए किया. दावा किया जाता है कि जहां मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस से हजारों लोग काल का ग्रास बने, वहीं एक परिवार ऐसा भी था जहां पारंपरिक दिनचर्या यज्ञ, तुलसी, गोमय वातावरण उनका सुरक्षा कवच बना. ये दर्शाता है कि परंपराएं केवल आस्था नहीं, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा का माध्यम भी हो सकती है.

गाय को माता मानकर करते हैं पूजा (ETV Bharat)

सनातन की जड़ों में छुपा है भविष्य : बहरहाल, आज जब दुनिया क्लाइमेट संकट से जूझ रही है, तब समाधान केवल आधुनिक तकनीक में नहीं, बल्कि उन परंपराओं में भी है जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया. सनातन संस्कृति प्रकृति के साथ संतुलन, सीमित संसाधनों के उपयोग और सह-अस्तित्व का संदेश देती है. यही आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मूल है. जरूरत है इन्हें समझकर जीवन में अपनाने की, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानव का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा.