कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा- बीजेपी सरकार में हो रहा सनातन धर्म का अपमान

बीजेपी सरकार में सनातन का अपमान: उन्होंने राम मंदिर से जुड़े सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन की बात करते हैं, लेकिन वो सनातन का अपमान करते हैं. चारों शंकराचार्यों की अनुपस्थिति में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ. निश्चित रूप से वह भद्रा काल था, इसीलिए वो पूर्ण नहीं हुआ. फिल्म घूसखोर पंडित के मुद्दे पर अजय राय ने कहा कि यह सनातन और ब्राह्मण समाज का अपमान है.

मंगला प्रसाद तिवारी की प्रतिमा का अनावरण: कौशांबी जिले के नेशनल इंटर कॉलेज भरवारी में कॉलेज के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सिराथू के पूर्व विधायक मंगला प्रसाद तिवारी की प्रतिमा का अनावरण हुआ. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कौशांबी: जिले के नेशनल इंटर कॉलेज के संस्थापक व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व मंगला प्रसाद तिवारी उर्फ जर्मन मास्टर की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे. उन्होंने केंद्र और योगी सरकार पर सियासी हमला बोला.

शंकराचार्यों का अपमान किया गया: अजय राय ने कहा कि शंकराचार्यों का अपमान किया गया और भाजपा के संरक्षण में ऐसी फिल्म बनवाई गई. अगर योगी जी के अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेता को जेल भेजें. डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी विधानसभा नहीं जीत सका, उस पर क्या ही टिप्पणी की जाए.

अपने कंधे पर स्नान कराने ले जाते: वहीं बांग्लादेश हिंसा के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कहते है कि राफेल उड़ाया जाए, सैन्य कार्रवाई हो, हिंदुओं की रक्षा हो, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि शेख हसीना को संरक्षण किसने दिया. शंकराचार्य से जुड़े कथित दुर्व्यवहार को लेकर अजय राय ने कहा कि यह पूरे सनातन और हिंदू समाज का अपमान है. उन्होंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शंकराचार्य को अपने कंधे पर बैठाकर स्नान कराने ले जाता.

दोषियों को जेल भेजा जाएगा: अजय राय ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा. फार्म-7 को लेकर अजय राय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की. अमेठी का हवाला देते हुए कहा कि वहां बीएलओ ने बीजेपी के गलत दबाव की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई बीएलओ पर ही कर दी गई.

प्रधानमंत्री संसद से भाग रहे हैं: अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद से भाग रहे हैं और राहुल गांधी से डरकर सदन में नहीं आ रहे. राहुल गांधी की जनरल नरवणे की किताब को लेकर कही गयी बात सही है. उसमें चीन की घुसपैठ को लेकर गंभीर बातें लिखी गई हैं.

