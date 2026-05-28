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कांग्रेस नेताओं के बयान संत समाज के लिए अपमानजनक, हिम्मत है तो अन्य धर्म के महात्माओं पर करें टिप्पणी- अरुण साव

रायपुर- संत महात्मा को सम्मान और उनको लेकर दिए जाने वाले बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी वाली नूरा कुस्ती शुरू हो गई है. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत द्वारा संत रामभद्राचार्य जी को लेकर की गई टिप्पणी और पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने छत्तीसगढ़ में सनातनी अपमान की राजनीतिक शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हिन्दू समाज इस तरह की बात को स्वीकार नहीं करेगा, जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं वह संत समाज के लिए अपमानजनक है.

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है. साधु-संतों और महात्माओं के खिलाफ की गई गलत टिप्पणियों को हिन्दू समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि किसी को भी संत महात्माओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है

इस प्रकार के बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यदि हिम्मत है तो वे किसी अन्य धर्म के संत-महात्माओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं. कांग्रेस नेताओं की मानसिकता लगातार समाज को आहत करने वाली रही है.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

धमकी वाले बयान पर भी कांग्रेस को घेरा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस नेता अधिकारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, वह लोकतंत्र में अक्षम्य है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनता ने चुनाव में सबक सिखाया है, वे अब अपनी हताशा और गुस्सा अधिकारियों पर निकाल रहे हैं. अधिकारियों को धमकाना और दबाव बनाने की कोशिश करना पूरी तरह अनुचित है.

जनता देगी जवाब- साव

साव ने कहा कि कांग्रेस नेता आखिर किसके समर्थन में एकजुट हुए हैं. जिन पर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक साथ आना कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है. इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का हाथ किन लोगों के साथ है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब कुछ देख और समझ रही है. लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और समय आने पर जनता ऐसे व्यवहार का उचित जवाब देगी.

पहले क्या बोले थे चरण दास महंत?

भाजपा के प्रचारक है और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं, ऐसे लोगों को न मैं जगद्गुरु मानता हूं ना राम का गुरु मानता हूं.- चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

बाद में दी सफाई

रामभद्राचार्य को भाजपा के प्रचारक कहने के बाद चर्चा में आए चरण दास महंत ने अपने बयान को साधारण बताया. उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ में एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वे भाजपा के प्रचारक है इसलिए वे उनका प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे. महंत ने कहा कि साधुसंत मेरे लिए पूजनीय है. उन्हें किसी संत अपमान करने का संस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्म, संप्रदाय के संतों का सम्मान करने की ही शिक्षा दी गई है.

क्या बोले भूपेश बघेल?

बयान के बाद रामभद्राचार्य ने भी चरणदास महंत पर तिखी टिप्पणी की थी. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संत को तो सहज रूप से जवाब देना चाहिए था लेकिन वे तिलमिला गए. उन्होंने कहा कि हम सांसारिक लोग है, यदि हमें कोई परेशानी होती है मार्गदर्शन चाहिए होता है तो हम उनकी शरण में जाते हैं. रामभद्राचार्य अपने आप को राष्ट्रीय संत, पद्मविभूषण कह रहे हैं, आज देश में डीजल-पेट्रोल की किल्लत है, महंगाई बढ़ रही है. ऐसे में रामभद्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों डरते हैं?