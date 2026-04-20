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Sanatan Special : बिगड़े लाइफस्टाइल का 'सनातन समाधान', योग, ध्यान और आयुर्वेद से लौटती संतुलित जिंदगी

भाग-दौड़ भरी जिंदगी के कई कारण लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. सनातन में इसका समाधान है. पढ़िए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

सनातन धर्म विशेष
सनातन धर्म विशेष (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 9:03 AM IST

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जयपुर : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान सुविधाओं से घिरा है, लेकिन सुकून से दूर है. तनाव, अनिद्रा, मोटापा, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं. ऐसे समय में सनातन परंपराएं, जिन्हें केवल पूजा-पाठ तक सीमित समझा जाता था, आज वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल समाधान के रूप में उभर रही हैं. योग, ध्यान, आयुर्वेद और सात्विक आहार न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई जीवनशैली का आधार बन रहे हैं.

योग आनंद और सृजन को देता है जन्म : योग का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि भीतर की उस अवस्था को पाना है, जहां मन, बुद्धि और आत्मा एक संतुलन में आकर आनंद का अनुभव करते हैं. योग गुरु ढाका राम ने बताया कि योग का अर्थ है जोड़ना. अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना. जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर शांति, संतोष और करुणा का भाव उत्पन्न होता है. यही आनंद उसे विनाशकारी प्रवृत्तियों से दूर करता है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और आनंदित होता है, वो न तो स्वयं को नुकसान पहुंचाता है और न ही दूसरों या प्रकृति को. इस तरह सनातन परंपरा में शामिल योग केवल व्यक्तिगत सुख का माध्यम नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सृजनात्मक जीवन जीने का आधार है.

सनातन परंपराओं में ही समाधान (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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कई तरह के योग
कई तरह के योग (ETV Bharat GFX)

शरीर मन और आत्मा संतुलन ही योग : राजयोग ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करता है. बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना कर्मयोग है. ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भक्तियोग है. ज्ञान और विवेक के माध्यम से सत्य को समझना ज्ञानयोग है. शरीर को मजबूत बनाने के लिए आसन और प्राणायाम हठयोग है. मन को एकाग्र और शांत करने के लिए ध्यान करना ध्यानयोग है. कुंडलिनी योग शरीर में स्थित ऊर्जा को जागृत कर आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है. मन को एकाग्र कर उसे ईश्वर में लीन कर देना लययोग है. मंत्रों के जाप के माध्यम से मानसिक शुद्धि और ऊर्जा का विकास करना मंत्रयोग है.

भाग-दौड़ की दुनिया में सनातन परंपरा
भाग-दौड़ की दुनिया में सनातन परंपरा (ETV Bharat GFX)

भागदौड़ की दुनिया vs सनातन परंपराएं : मॉडर्न लाइफस्टाइल ने जहां सुविधाएं दी हैं, वहीं कई नई बीमारियां भी दी हैं. देर रात तक स्क्रीन टाइम, जंक फूड, कम शारीरिक गतिविधि और मानसिक दबाव ने शरीर और मन दोनों को असंतुलित कर दिया है. इसके उलट, सनातन जीवनशैली का मूल सिद्धांत संतुलन है. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अंचल उप्पल ने बताया कि व्यक्ति की दिनचर्या सात्विक भोजन मां की शांति और प्रकृति के साथ तालमेल मॉडर्न लाइफस्टाइल से मिलने वाली बीमारियों का समाधान है यही कारण है कि आज लोग फिर से पुरानी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं.

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आदियोगी से ग्लोबल ट्रेंड तक : योग की शुरुआत स्वयं भगवान शिव से मानी जाती है, जिन्हें 'आदियोगी' कहा जाता है. योग गुरु ढाका राम ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योग की क्रियाओं को भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया और वहीं से सप्तऋषियों तक योग का ज्ञान पहुंचा, जिससे ये पूरी दुनिया में फैला. पतंजलि योगसूत्र में भी योग को 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः' के रूप में परिभाषित किया गया है यानी मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है. शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को ही योग बताया गया है. उन्होंने कहा कि आज योग केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक फिटनेस सिस्टम बन चुका है. यही वजह है कि जिम के साथ योग स्टूडियो तेजी से बढ़ रहे हैं. यही नहीं इंटरनेशनल योग डे ने इसे वैश्विक पहचान दी है और तो और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी योग सेशन शुरू हो चुके हैं.

बिगड़ी लाइव स्टाइल को योग से संवारते युवा
बिगड़ी लाइव स्टाइल को योग से संवारते युवा (ETV Bharat Jaipur)

मानसिक शांति का सनातन फार्मूला 'ध्यान' : ध्यान (Meditation) को सनातन परंपरा में 'ध्यान योग' कहा गया है. भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं -

'युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥'

यानी संतुलित जीवनशैली और ध्यान से दुखों का नाश होता है. आज के दौर में ध्यान ही वो संजीवनी है जो डिप्रेशन और एंग्जायटी कम करता है. फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता सुधारता है.

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बच्चों में योग को लेकर बढ़ रहा क्रेज
बच्चों में योग को लेकर बढ़ रहा क्रेज (ETV Bharat Jaipur)

प्रकृति के साथ जीने का विज्ञान 'आयुर्वेद' : योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अंचल उप्पल ने बताया कि आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है. चरक संहिता में कहा गया है - 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमनम्' यानी, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी का उपचार करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के मूल सिद्धांत त्रिदोष वात, पित्त, कफ संतुलन, ऋतु के अनुसार आहार और प्राकृतिक उपचार ही आयुर्वेद की जड़ है. एक समय था जब बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाज आम थे, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में इन्हें भुला दिया गया. अब यही 'श्रीअन्न' फिर से ट्रेंड में हैं. प्राकृतिक चिकित्सक ने बताया कि मिलेट्स हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डायबिटीज और मोटापे में फायदेमंद हैं. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ने भी मिलेट्स को सुपरफूड माना है.

सात्विक आहार का सिद्धांत
सात्विक आहार का सिद्धांत (ETV Bharat GFX)

सात्विक आहार का सिद्धांत : सात्विक आहार वो है जो ताजा, हल्का और पचने में आसान हो, कम मसाले और प्रोसेसिंग हो, मन और शरीर दोनों के लिए शुद्ध हो. इसके अलावा ऋतु और प्रकृति के अनुसार भोजन करना, मिताहार यानी संयमित मात्रा में भोजन करना, प्राकृतिक और स्थानीय खाद्य पदार्थ का सेवन करना, भोजन करते वक्त डिस्ट्रक्शन से बचना और नियमित समय पर भोजन करना सात्विक आहार के सिद्धांत हैं. सनातन परंपरा में मन को नियंत्रित करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है. योग और प्राणायाम, ध्यान और जप, प्रकृति के साथ समय बिताना ये सभी आधुनिक साइकोलॉजी के सिद्धांतों से मेल खाते हैं. आज जहां लोग एंटीडिप्रेसेंट दवाओं पर निर्भर हो रहे हैं, वहीं सनातन पद्धति प्राकृतिक और दीर्घकालिक समाधान देती है.

शहरों में बढ़ता योगा वेलनेस सेंटर का दायरा
शहरों में बढ़ता योगा वेलनेस सेंटर का दायरा (ETV Bharat Jaipur)

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योग साधक तैयार करते योग गुरु
योग साधक तैयार करते योग गुरु (ETV Bharat Jaipur)

सनातन का बिजनेस मॉडल : आज वेलनेस इंडस्ट्री अरबों रुपए का बाजार बन चुकी है. योग स्टूडियो, आयुर्वेदिक रिसॉर्ट्स, ऑर्गेनिक फूड ब्रांड्स, मेडिटेशन ऐप्स के जरिए भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अब एक मजबूत आर्थिक मॉडल भी बन रही है. योग से रोजगार और आयुर्वेद से उपचार जैसे मॉडल तेजी से उभर रहे हैं. आज का युवा पूरी तरह परंपरागत नहीं, लेकिन वो संतुलन जरूर चाहता है. ऐसे में एक नया ट्रेंड सामने आया है सुबह योग, दिन में कॉर्पोरेट जॉब, वीकेंड पर मेडिटेशन, डाइट में मिलेट्स और ऑर्गेनिक फूड यानी मॉडर्न लाइफ के साथ अब सनातन वैल्यू का कॉम्बिनेशन बन रहा है.

महिलाओं में योग परंपरा को लेकर बढ़ा क्रेज
महिलाओं में योग परंपरा को लेकर बढ़ा क्रेज (ETV Bharat Jaipur)

सनातन परंपराओं में ही समाधान : विशेषज्ञ मानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज का समाधान दवाओं से ज्यादा जीवनशैली में बदलाव से होगा. ये बदलाव सनातन सिद्धांतों में पहले से मौजूद हैं, इसीलिए आज सनातन परंपराओं को केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन विज्ञान माना जा रहा है. इसमें योग शरीर को संतुलित करता है, ध्यान मन को शांत करता है, आयुर्वेद स्वास्थ्य को बनाए रखता है और सात्विक आहार जीवन को सरल बनाता है. बहरहाल, आज की दुनिया जहां समाधान खोज रही है, वहीं वैदिक और सनातन भारत के पास वो ज्ञान पहले से मौजूद हैं.

हर उम्र के लोगों में योग को लेकर बढ़ा रुझान
हर उम्र के लोगों में योग को लेकर बढ़ा रुझान (ETV Bharat Jaipur)

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