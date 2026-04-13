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Special : सनातन संस्कृति में तिलक केवल आस्था का चिह्न नहीं, जीवन दर्शन का आधार भी है, जानिए महत्व

यही विविधता ये दर्शाती है कि सनातन संस्कृति किसी एक रूप में सीमित नहीं, बल्कि अनेक धाराओं को समाहित करते हुए एक विशाल और समावेशी परंपरा है. जहां हर व्यक्ति अपने विश्वास और साधना के अनुसार तिलक के माध्यम से अपनी आस्था को अभिव्यक्त कर सकता है. तिलक के प्रमुख प्रकार शैव तिलक (त्रिपुंड), शाक्त तिलक (सिंदूर), वैष्णव तिलक (ऊर्ध्वपुंड), गणपत्य और तांत्रिक तिलक और कापालिक तिलक हैं.

सनातन संस्कृति की व्यापकता को दर्शाता तिलक : सनातन संस्कृति में तिलक के कई प्रकार हैं, जो विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं के अनुसार अलग-अलग होते हैं. ये विविधता सनातन संस्कृति की व्यापकता और गहराई को दर्शाती है. कहीं त्रिपुंड के रूप में वैराग्य झलकता है, तो कहीं वैष्णव तिलक में भक्ति और समर्पण दिखाई देता है. वहीं, कुमकुम और बिंदी में शक्ति और सौभाग्य का संदेश मिलता है.

आज्ञा चक्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण : वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो तिलक लगाने का स्थान दोनों भौंहों के बीच मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है. योग और ध्यान पद्धति में इसे ऊर्जा का केंद्र माना गया है. इस स्थान पर हल्का दबाव या स्पर्श करने से मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार संतुलित रहता है. इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक स्थिरता में सुधार होता है. यही कारण है कि ध्यान साधना में भी इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

ये इस बात को स्पष्ट करता है कि तिलक के बिना पूजा, जप, दान आदि कर्म निष्फल माने जाते हैं. तिलक व्यक्ति के आध्यात्मिक भाव को जागृत करता है और ये ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है. तिलक न केवल धार्मिक पहचान दर्शाता है, बल्कि साधक के भीतर अनुशासन और संयम को भी बढ़ाता है.

तिलक का अर्थ और आध्यात्मिक महत्व : तिलक का अर्थ है माथे पर लगाया जाने वाला शुभ चिह्न. सनातन धर्म ग्रथों और शास्त्रों में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि बिना तिलक के किए गए धार्मिक कार्य अधूरे रह जाते हैं. स्कंद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा है.

जयपुर: सनातन संस्कृति में तिलक केवल एक धार्मिक चिह्न नहीं, बल्कि आस्था, पहचान और ऊर्जा का प्रतीक है. पूजा-पाठ, शुभ कार्य, स्वागत, सम्मान और दैनिक जीवन हर अवसर पर माथे पर लगाया जाने वाला तिलक व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा माना जाता है. खास बात ये है कि तिलक की ये परंपरा केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी बताए जाते हैं.

त्रिपुंड शैव संप्रदाय का तिलक : शैव संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव की उपासना करते हैं और माथे पर भस्म या चंदन से तीन आड़ी रेखाएं बनाते हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है. ये तिलक वैराग्य, ज्ञान और मृत्यु के सत्य का प्रतीक होता है. त्रिपुंड ये भी दर्शाता है कि जीवन में अहंकार, कर्म और अज्ञान का नाश होना चाहिए. भस्म का प्रयोग ये संकेत देता है कि शरीर नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है.

सनातन संस्कृति की व्यापकता को दर्शाता तिलक (ETV Bharat Jaipur)

शाक्त संप्रदाय का तिलक शक्ति और तेज का प्रतीक : शाक्त संप्रदाय में तिलक सिंदूर या कुमकुम से लगाया जाता है. ये देवी शक्ति का प्रतीक है और इसे उग्रता, ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है. ये तिलक साधक के भीतर आत्मबल और दृढ़ता को बढ़ाने का संदेश देता है. विशेष रूप से देवी उपासना में इसका महत्व अधिक होता है.

योग और ध्यान पद्धति में तिलक को ऊर्जा का केंद्र माना गया (ETV Bharat Jaipur)

वैष्णव संप्रदाय में 64 प्रकार के तिलक : वैष्णव परंपरा में तिलक के सबसे ज्यादा प्रकार देखने को मिलते हैं. इसमें कुल 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 'श्री तिलक' सबसे प्रधान है. श्री तिलक में चंदन की दो रेखाओं के बीच रोली (कुमकुम) या हल्दी की रेखा होती है, जो लक्ष्मी-नारायण का प्रतीक है. श्याम श्री तिलक भगवान कृष्ण के उपासकों की ओर से धारण किया जाता है, जिसमें बीच में काली रेखा होती है. वैष्णव तिलक के प्रमुख रूप श्री तिलक, श्याम श्री तिलक, विष्णुस्वामी तिलक और रामानंद तिलक हैं.

वैष्णव तिलक के प्रमुख रूप (ETV Bharat GFX)

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संप्रदायों के अनुसार वैष्णव तिलक की पहचान : वैष्णव परंपरा में तिलक गहन दार्शनिक विचारधारा और सम्प्रदायिक पहचान का प्रतीक होता है. विभिन्न वैष्णव उपसंप्रदायों में तिलक के आकार, रंग और लगाने की विधि अलग-अलग होती है, जो उनके आराध्य देव, गुरु परंपरा और सिद्धांतों को दर्शाती है. ये तिलक व्यक्ति के बाहरी स्वरूप के साथ-साथ उसके भीतर की भक्ति भावना और आध्यात्मिक मार्ग को भी प्रकट करता है. गौड़ीय संप्रदाय, जो भगवान श्रीकृष्ण और राधा के उपासक माने जाते हैं, उनमें तिलक 'ऊर्ध्वपुंड' के रूप में होता है. इसमें नाक के ऊपर से शुरू होकर माथे तक दो पतली रेखाएं बनती हैं और बीच में एक रेखा या पत्ता-आकार होता है, जिसे तुलसी दल का प्रतीक माना जाता है.

हल्का दबाव या स्पर्श करने से मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार संतुलित रहता है (ETV Bharat Jaipur)

इन संप्रदाय में ये तिलक : इसी तरह रामानुज संप्रदाय, जिसे श्रीवैष्णव परंपरा भी कहा जाता है, उसमें तिलक 'U' आकार का होता है. इसमें सफेद चंदन की दो रेखाओं के बीच लाल या पीली रेखा होती है, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है. ये तिलक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त स्वरूप की आराधना को दर्शाता है, जबकि निम्बार्क संप्रदाय में तिलक अपेक्षाकृत सरल होता है. इसमें चंदन की दो रेखाओं के बीच हल्का पीला या लाल बिंदु होता है. ये राधा-कृष्ण की संयुक्त उपासना का प्रतीक है और इसमें प्रेम, माधुर्य और भक्ति का भाव प्रमुख होता है.

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इनके अलावा रामानंदी संप्रदाय जो मुख्यतः भगवान राम के उपासक हैं, उनके तिलक में भी 'ऊर्ध्वपुंड' शैली होती है, लेकिन इसमें बीच में कुमकुम की खड़ी रेखा खींची जाती है. ये तिलक रामभक्ति, मर्यादा और धर्म के पालन का प्रतीक माना जाता है. विष्णुस्वामी या अन्य वैष्णव परंपराओं में तिलक अपेक्षाकृत चौड़ा और स्पष्ट होता है, जिसमें दो मोटी खड़ी रेखाएं भौंहों के बीच से ऊपर की ओर जाती हैं. प्रमुख वैष्णव संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, विष्णु/शिव संप्रदाय हैं.

प्रमुख वैष्णव संप्रदाय (ETV Bharat GFX)

इन पदार्थों से लगाया जाता है तिलक : तिलक लगाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक और पवित्र पदार्थों का उपयोग किया जाता है. प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग महत्व और प्रभाव होता है. कुमकुम हल्दी और चूने से बनता है. इसे शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में सहायक माना जाता है. ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि रोली के साथ अक्षत का तिलक लगाने से कार्य में सफलता और शुभ फल की प्राप्ति होती है. साथ ही ये परंपरा सम्मान, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा के आदान-प्रदान का भी प्रतीक मानी जाती है, जबकि चंदन का तिलक मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करता है और मानसिक शांति बनाए रखता है. यही कारण है कि गर्मी के मौसम में चंदन का उपयोग अधिक होता है. ऋग्वेद में कहा गया है

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भस्म का तिलक : भस्म (राख) का तिलक विशेष रूप से शैव परंपरा में महत्वपूर्ण है. ये नश्वरता का प्रतीक है और ये संदेश देता है कि जीवन अस्थायी है. वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो भस्म में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा को संक्रमण से बचाने में सहायक माने जाते हैं. ये शरीर को शुद्ध रखने का प्रतीक भी है.

तिलक में उपयोग होने वाले पदार्थ (ETV Bharat GFX)

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महिलाओं के लिए कुमकुम और बिंदी का महत्व : सनातन परंपरा में महिलाएं माथे पर कुमकुम और बिंदी लगाती हैं. इसका धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है. ज्योतिष आचार्य योगेश पारीक ने बताया कि दुर्गा सप्तशती में लिखा है 'देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥'. विवाहित महिलाओं के लिए कुमकुम (सिंदूर) सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है, जबकि बिंदी स्त्री की पहचान, सौंदर्य और गरिमा को दर्शाती है. भौंहों के बीच बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिससे मानसिक संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है. हालांकि, समय के साथ बिंदी केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि फैशन और अभिव्यक्ति का हिस्सा भी बन गई है.

ये है त्रिपुंड तिलक, जो वैराग्य, ज्ञान और मृत्यु के सत्य का प्रतीक है. (ETV Bharat Jaipur)

तिलक केवल परंपरा नहीं, पहचान भी : तिलक व्यक्ति की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है. ये बताता है कि व्यक्ति किस संप्रदाय से जुड़ा है और उसकी आस्था किस दिशा में है. आज भी मंदिरों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में तिलक लगाने की परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है. यहां तक कि आधुनिक जीवन में भी लोग इसे अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का माध्यम मानते हैं. भले ही आज का जीवन आधुनिक हो गया हो, लेकिन तिलक की परंपरा आज भी जीवित है. ये धार्मिक आस्था के साथ मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है. योग, ध्यान और आयुर्वेद में भी इस बिंदु के महत्व को स्वीकार किया गया है, जिससे तिलक की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है.