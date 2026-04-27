Sanatan Bharat : सनातन ग्रंथों का ज्ञान-सागर, वेदों से गीता तक, जीवन और ब्रह्मांड को समझने की वैज्ञानिक यात्रा
हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहित होती सनातन वैदिक परंपरा केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम का विज्ञान है. पढ़िए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : April 27, 2026 at 11:36 AM IST
जयपुर : भारतीय सनातन वैदिक परंपरा को अक्सर केवल धार्मिक आस्था के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये एक ऐसी ज्ञान-परंपरा है, जो हजारों वर्षों से निरंतर विकसित होती रही है. ये परंपरा केवल पूजा-पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर समाहित है.
सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि असंख्य ज्ञान का भंडार : आज के तेजी से बदलते डिजिटल और तकनीकी युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी मानव जीवन को नए आयाम दे रहे हैं. वहीं, एक सवाल बार-बार उभरता है क्या आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपने मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं? ऐसे समय में सनातन वैदिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता और रामायण सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से समझने का आधार बनकर सामने आते हैं.
ये ग्रंथ न केवल अतीत की धरोहर हैं, बल्कि आज के तनाव, नैतिक संकट और अस्तित्व के सवालों के बीच एक प्रासंगिक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं. संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास के अनुसार, इस परंपरा का मूल आधार ऋग्वेद है, जिसे मानवता का सबसे प्राचीन जीवित दस्तावेज माना जाता है. इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद मिलकर उस वैचारिक नींव को तैयार करते हैं, जिस पर संपूर्ण सनातन दर्शन खड़ा है.
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ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत वेद : वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ मानना उनकी सीमित व्याख्या होगी. असल में वेद प्रकृति, देवत्व, समाज, विज्ञान और आध्यात्म जैसे ज्ञान के आयामों का संग्रह हैं, जहां ऋग्वेद में प्रकृति और देवताओं के माध्यम से अस्तित्व के रहस्यों को समझने का ज्ञान है. वहीं, यजुर्वेद कर्म और यज्ञ की प्रक्रिया को समझाता है. सामवेद संगीत और ध्वनि के विज्ञान को सामने लाता है, जबकि अथर्ववेद में चिकित्सा, समाज और दैनिक जीवन से जुड़े ज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है.
वेदों की विशेषता ये है कि इनमें केवल आस्था नहीं, बल्कि जिज्ञासा और खोज की भावना भी है. यही कारण है कि वेद मानव को प्रश्न करने, विचार करने और सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. इस दृष्टि से वेद न केवल भारतीय संस्कृति की नींव हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के ज्ञान-विकास का एक प्राचीन और मजबूत आधार भी हैं. खास बात ये है कि चारों वेदों का स्वरूप अलग-अलग होते हुए भी ये एक-दूसरे के पूरक हैं. इन वेदों के अंदर ही संहिता (मंत्र), ब्राह्मण (कर्मकांड), आरण्यक (चिंतन) और उपनिषद (दर्शन) जैसे खंड शामिल हैं, जो ज्ञान को और विस्तार और गहराई देते हैं.
उपनिषद और दर्शन : यदि वेद ज्ञान की नींव हैं, तो उपनिषद उस ज्ञान की दार्शनिक ऊंचाई हैं. उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाया गया है. भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत हैं. उपनिषद इन्हीं प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत करते हैं. इसी तरह वेदांत के तीन प्रमुख मत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत ब्रह्म (ईश्वर), जीव (आत्मा) और जगत के संबंध की अलग-अलग व्याख्या करते हैं. ये दर्शाते हैं कि यहां विचार किसी एक मत तक सीमित नहीं रहते, बल्कि निरंतर संवाद और बहस के माध्यम से विकसित होते हैं.
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'विज्ञान' की भारतीय परिभाषा : आचार्य कौशलेंद्र दास ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि 'विविधं ज्ञानं विज्ञानम्-विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, यानी जो ज्ञान निरंतर खोज, तर्क और अनुभव के माध्यम से विकसित होता है, वहीं विज्ञान है. इसी आधार पर वेदों की परंपरा को वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि यहां विचारों को रोका नहीं जाता, बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है. ऋग्वेद का प्रसिद्ध वाक्य है 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' यानी चारों दिशाओं से अच्छे विचार आने दो ये इसी खुलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है.
समाज और कानून की संरचना पुराण और स्मृतियां : वेदों के बाद पुराण और स्मृतियां समाज को व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं. जहां वेद ज्ञान की आधारशिला रखते हैं. वहीं, पुराण उस ज्ञान को कथा, उदाहरण और प्रसंगों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाते हैं. इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म-अधर्म, अवतारों की कथाएं और जीवन के आदर्शों को सरल भाषा में समझाया गया है, जिससे समाज में नैतिकता और आस्था बनी रहे. दूसरी ओर, स्मृतियां समाज के लिए नियम, आचार-संहिता और कानून की तरह कार्य करती हैं. मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में सामाजिक नियम, आचार और कानून की व्यवस्था मिलती है. इसी के साथ कालिदास, भवभूति, चाणक्य जैसे विद्वानों के ग्रंथ इस परंपरा को साहित्य, राजनीति और नीति के स्तर पर समृद्ध करते हैं.
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जीवन के व्यावहारिक ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत : वेद और उपनिषद जहां सिद्धांत देते हैं. वहीं, रामायण और महाभारत उन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का मार्ग दिखाते हैं. भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक है. उन्होंने राजसुख छोड़कर माता-पिता के वचन का पालन किया, जो ये सिखाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि आचरण है.
कार्मणां पूर्वपापानां नाशः पुण्योदयेन वै।
रामायणकथाचित्ते रुचिः सर्वत्र जायते।।
कथावाचक कृष्णकांत शास्त्री ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूर्व पापों का नाश हो जाता है, तब रामायण में रूचि होती है. रामायण में भगवान श्री राम का उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें वो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके किस तरह से धर्म के मार्ग पर चलकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं.
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ।
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ।।
उन्होंने ऐसी संपत्ति जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं, उसे एक क्षण में ये कह कर त्याग दिया कि माता-पिता के वचनों की पालना करने के लिए यदि पुत्र तटस्थ हो जाए, वही सत्पुत्र के लक्षण हैं. इससे बड़ा सनातन धर्म का क्या गुण होगा?
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी।
जो पितु मातु बचन अनुरागी॥
वहीं, श्रीकृष्ण की ओर से गीता में ये संदेश दिया गया 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'. ये बताता है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं. ये दोनों ग्रंथ जीवन के संघर्ष, निर्णय और नैतिकता को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं.
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स्त्री सम्मान और सामाजिक संतुलन : सनातन ग्रंथों में स्त्री को उच्च स्थान दिया गया है. चाहे सीता की मर्यादा हो या द्रौपदी की रक्षा हर जगह स्त्री सम्मान का संदेश मिलता है. कथावाचक कृष्णकांत ने बताया कि चाहे भगवान राम हो या कृष्ण दोनों ने ही स्त्री के अधिकारों की रक्षा के लिए, स्त्री का प्रभुत्व बनाने के लिए और उनकी लाज बचाने के लिए दृढ़ता दिखाई.
ये प्रत्येक समाज को स्वीकार्य है, फिर चाहे वो सनातन संस्कृति हो चाहे पाश्चात्य संस्कृति. ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों साल पहले था. वहीं, सनातन परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं है. इसका मूल भाव ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' है यानी पूरा विश्व एक परिवार है. ये विचार आज के वैश्विक युग में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां मानवता को एकजुट रहने की जरूरत है.
धर्म का वास्तविक अर्थ है आचरण : सनातन परंपरा में धर्म का अर्थ केवल मंदिर, पूजा या तिलक नहीं है. धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य बोलना, अहिंसा का पालन, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी. यदि कोई व्यक्ति सड़क पर नियमों का पालन करता है तो वो भी धर्म है यानी धर्म मानव मूल्यों की स्थापना है. इसी वजह से धर्म को चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में भी शामिल किया गया है, जो संतुलित जीवन के सूत्र हैं. आचार्य कौशलेंद्र ने बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं. ये अवधारणा आज विश्व के कई विचारों में भी दिखाई देती है.
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पंचतत्व और प्रकृति का विज्ञान : गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है -
'क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित अति अधम सरीरा'
इसका अर्थ है कि मानव शरीर पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है. आधुनिक विज्ञान भी इन तत्वों को विभिन्न रूपों में स्वीकार करता है. सनातन परंपरा इन तत्वों को केवल भौतिक नहीं, बल्कि ईश्वर का स्वरूप मानती है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन की भावना सिखाती है.
आत्मा और विज्ञान : भारतीय ग्रंथों में आत्मा को शाश्वत और शरीर से अलग बताया गया है. गीता में आत्मा के जन्म-मरण से परे होने का वर्णन मिलता है. हालांकि, आधुनिक विज्ञान अभी आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है, लेकिन इस विषय पर शोध जारी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में विज्ञान और आध्यात्म का संगम मानवता के लिए नए द्वार खोल सकता है. बहरहाल, सनातन वैदिक ग्रंथ केवल इतिहास नहीं हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाते हैं. इनमें छिपा ज्ञान आज भी प्रासंगिक है चाहे वो विज्ञान हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन.