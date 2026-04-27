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Sanatan Bharat : सनातन ग्रंथों का ज्ञान-सागर, वेदों से गीता तक, जीवन और ब्रह्मांड को समझने की वैज्ञानिक यात्रा

जयपुर : भारतीय सनातन वैदिक परंपरा को अक्सर केवल धार्मिक आस्था के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये एक ऐसी ज्ञान-परंपरा है, जो हजारों वर्षों से निरंतर विकसित होती रही है. ये परंपरा केवल पूजा-पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर समाहित है.

सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि असंख्य ज्ञान का भंडार : आज के तेजी से बदलते डिजिटल और तकनीकी युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी मानव जीवन को नए आयाम दे रहे हैं. वहीं, एक सवाल बार-बार उभरता है क्या आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपने मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं? ऐसे समय में सनातन वैदिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता और रामायण सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से समझने का आधार बनकर सामने आते हैं.

सनातन ग्रंथों का ज्ञान-सागर (ETV Bharat)

ये ग्रंथ न केवल अतीत की धरोहर हैं, बल्कि आज के तनाव, नैतिक संकट और अस्तित्व के सवालों के बीच एक प्रासंगिक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं. संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास के अनुसार, इस परंपरा का मूल आधार ऋग्वेद है, जिसे मानवता का सबसे प्राचीन जीवित दस्तावेज माना जाता है. इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद मिलकर उस वैचारिक नींव को तैयार करते हैं, जिस पर संपूर्ण सनातन दर्शन खड़ा है.

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ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत वेद : वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ मानना उनकी सीमित व्याख्या होगी. असल में वेद प्रकृति, देवत्व, समाज, विज्ञान और आध्यात्म जैसे ज्ञान के आयामों का संग्रह हैं, जहां ऋग्वेद में प्रकृति और देवताओं के माध्यम से अस्तित्व के रहस्यों को समझने का ज्ञान है. वहीं, यजुर्वेद कर्म और यज्ञ की प्रक्रिया को समझाता है. सामवेद संगीत और ध्वनि के विज्ञान को सामने लाता है, जबकि अथर्ववेद में चिकित्सा, समाज और दैनिक जीवन से जुड़े ज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है.

ज्ञान का प्रारंभिक स्त्रोत वेद (ETV Bharat GFX)

वेदों की विशेषता ये है कि इनमें केवल आस्था नहीं, बल्कि जिज्ञासा और खोज की भावना भी है. यही कारण है कि वेद मानव को प्रश्न करने, विचार करने और सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. इस दृष्टि से वेद न केवल भारतीय संस्कृति की नींव हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के ज्ञान-विकास का एक प्राचीन और मजबूत आधार भी हैं. खास बात ये है कि चारों वेदों का स्वरूप अलग-अलग होते हुए भी ये एक-दूसरे के पूरक हैं. इन वेदों के अंदर ही संहिता (मंत्र), ब्राह्मण (कर्मकांड), आरण्यक (चिंतन) और उपनिषद (दर्शन) जैसे खंड शामिल हैं, जो ज्ञान को और विस्तार और गहराई देते हैं.

उपनिषद और दर्शन : यदि वेद ज्ञान की नींव हैं, तो उपनिषद उस ज्ञान की दार्शनिक ऊंचाई हैं. उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाया गया है. भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत हैं. उपनिषद इन्हीं प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत करते हैं. इसी तरह वेदांत के तीन प्रमुख मत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत ब्रह्म (ईश्वर), जीव (आत्मा) और जगत के संबंध की अलग-अलग व्याख्या करते हैं. ये दर्शाते हैं कि यहां विचार किसी एक मत तक सीमित नहीं रहते, बल्कि निरंतर संवाद और बहस के माध्यम से विकसित होते हैं.

उपनिषद और दर्शन (ETV Bharat GFX)

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'विज्ञान' की भारतीय परिभाषा : आचार्य कौशलेंद्र दास ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि 'विविधं ज्ञानं विज्ञानम्-विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, यानी जो ज्ञान निरंतर खोज, तर्क और अनुभव के माध्यम से विकसित होता है, वहीं विज्ञान है. इसी आधार पर वेदों की परंपरा को वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि यहां विचारों को रोका नहीं जाता, बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है. ऋग्वेद का प्रसिद्ध वाक्य है 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' यानी चारों दिशाओं से अच्छे विचार आने दो ये इसी खुलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है.

सनातन परंपरा केवल पूजा-पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं (ETV Bharat Jaipur (File))

समाज और कानून की संरचना पुराण और स्मृतियां : वेदों के बाद पुराण और स्मृतियां समाज को व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं. जहां वेद ज्ञान की आधारशिला रखते हैं. वहीं, पुराण उस ज्ञान को कथा, उदाहरण और प्रसंगों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाते हैं. इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म-अधर्म, अवतारों की कथाएं और जीवन के आदर्शों को सरल भाषा में समझाया गया है, जिससे समाज में नैतिकता और आस्था बनी रहे. दूसरी ओर, स्मृतियां समाज के लिए नियम, आचार-संहिता और कानून की तरह कार्य करती हैं. मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में सामाजिक नियम, आचार और कानून की व्यवस्था मिलती है. इसी के साथ कालिदास, भवभूति, चाणक्य जैसे विद्वानों के ग्रंथ इस परंपरा को साहित्य, राजनीति और नीति के स्तर पर समृद्ध करते हैं.