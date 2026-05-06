ETV Bharat / state

Sanatan Bharat : गुरु-शिष्य परंपरा से लेकर 16 संस्कार, शास्त्र ज्ञान और प्रकृति से जुड़ाव तक धीरे-धीरे क्षीण हो रही ये सनातन परंपराएं

आधुनिक युग में सनातन परंपराएं कहीं पीछे छूटती जा रही हैं. इसका मूल कारण और समाधान क्या है? पढ़िए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

आधुनिकता बनाम सनातन
आधुनिकता बनाम सनातन (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 1:33 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : सनातन संस्कृति, जिसे निरंतरता और जीवन पद्धति का प्रतीक माना जाता है, आज अपने ही समाज में धीरे-धीरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है. कभी दैनिक जीवन का हिस्सा रही परंपराएं अब सीमित दायरे में सिमटती जा रही हैं. नई पीढ़ी इन परंपराओं को न तो पूरी तरह समझ पा रही है और न ही उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है. बदलते सामाजिक ढांचे, न्यूक्लियर फैमिली, आधुनिक शिक्षा और जीवनशैली के प्रभाव ने इस विरासत को प्रभावित किया है.

वैदिक और सनातन भारत की पहचान केवल धर्म या आस्था से नहीं, बल्कि उस जीवन पद्धति से रही है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक हर क्षण संस्कार, अनुशासन और प्रकृति के साथ संतुलन जुड़ा हुआ था. गुरु-शिष्य परंपरा, 16 संस्कारों की वैज्ञानिक व्यवस्था, शास्त्र ज्ञान की मौखिक परंपरा और प्रकृति को पूजनीय मानना ये सभी तत्व मिलकर सनातन को मजबूत करते थे, लेकिन बदलते समय, सामाजिक ढांचे और आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव में यही परंपराएं अब धीरे-धीरे क्षीण होती नजर आ रही हैं.

आधुनिकता बनाम सनातन (ETV Bharat jaipur)

पढ़ें. Sanatan Bharat : सनातन ग्रंथों का ज्ञान-सागर, वेदों से गीता तक, जीवन और ब्रह्मांड को समझने की वैज्ञानिक यात्रा

संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली : सनातन संस्कृति की अनेक परंपराएं, आज धीरे-धीरे सीमित होती जा रही हैं. गलता पीठ के युवा आचार्य राघवेन्द्राचार्य बताते हैं कि पहले संयुक्त परिवारों में हर वर्ष कई संस्कार होते थे जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे अवसरों पर पूरा परिवार एक साथ होता था. इससे बच्चे इन परंपराओं को स्वाभाविक रूप से सीखते थे. आज न्यूक्लियर फैमिली के दौर में 25-30 साल तक विवाह नहीं होता, एक-दो ही बच्चे होते हैं और जीवन के बड़े संस्कार बहुत कम अवसरों पर होते हैं. इसका परिणाम ये है कि लोगों को न तो संस्कारों की जानकारी है और न ही उनके पीछे का भाव समझ आता है.

सनातन में 16 संस्कार
सनातन में 16 संस्कार (ETV Bharat GFX)

सनातन जीवन की व्यवस्था 16 संस्कार : वेदाचार्य डॉ. प्रशांत शर्मा बताते हैं कि सनातन संस्कृति में व्यक्ति के जीवन को जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक व्यवस्थित करने के लिए 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं. ये संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बनाए गए थे. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज समाज केवल 2-3 संस्कारों तक सीमित रह गया है, जिससे जीवन की समग्रता और संतुलन प्रभावित हो रहा है.

  1. गर्भाधान संस्कार : संतान उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला संस्कार, जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की कामना करना है.
  2. पुंसवन संस्कार : गर्भ के तीसरे महीने में शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए किया जाता है.
  3. सीमन्तोन्नयन संस्कार : गर्भावस्था के दौरान मां के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए किया जाता है.
  4. जातकर्म संस्कार : जन्म के तुरंत बाद नवजात के स्वास्थ्य और बुद्धि के विकास की कामना के साथ किया जाता है.
  5. नामकरण संस्कार : 10वें या 12वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है, जो उसके व्यक्तित्व की पहचान बनता है.
  6. निष्क्रमण संस्कार : शिशु को पहली बार बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं.
  7. अन्नप्राशन संस्कार : 6 महीने की आयु में ठोस आहार की शुरुआत का संस्कार.
  8. चूड़ाकर्म संस्कार : पहली बार बाल उतारने का संस्कार, जिसे शुद्धि और स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है.
  9. कर्णवेध संस्कार : कान छेदन, जिसका धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से महत्व है.
  10. उपनयन संस्कार : बालक को शिक्षा और ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश कराने का संस्कार.
  11. वेदारंभ संस्कार : वेद और शास्त्रों के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत.
  12. केशांत संस्कार : किशोरावस्था में जीवन के अगले चरण में प्रवेश का संकेत.
  13. समावर्तन संस्कार : शिक्षा पूर्ण होने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश की तैयारी.
  14. विवाह संस्कार : दो व्यक्तियों और दो परिवारों का मिलन, समाज की आधारशिला.
  15. वानप्रस्थ संस्कार : सांसारिक जीवन से धीरे-धीरे विरक्ति और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना.
  16. अन्त्येष्टि संस्कार : जीवन का अंतिम संस्कार, आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना.

पढ़ें. Sanatan Special : बिगड़े लाइफस्टाइल का 'सनातन समाधान', योग, ध्यान और आयुर्वेद से लौटती संतुलित जिंदगी

गुरु-शिष्य परंपरा का क्षरण : हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. नंद किशोर पांडे बताते हैं कि गुरु-शिष्य परंपरा सनातन संस्कृति की आत्मा रही है. धौम्य ऋषि और उनके शिष्य आरुणि का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि कैसे आरुणि ने गुरु आज्ञा के लिए खेत की मेड़ रोकने के लिए स्वयं पानी में लेटकर अपना कर्तव्य निभाया. आज ये भावना कमजोर पड़ गई है, जिससे शिक्षा केवल जानकारी तक सीमित रह गई है, संस्कार नहीं बन पा रहे. गुरु को लेकर जिस श्रद्धा भाव से संस्कृति आगे बढ़ी है. इसके कारण विद्यार्थियों के मन में शिक्षकों के प्रति जो श्रद्धा का भाव था उसका अभाव हुआ है, जिसके कारण आज बहुत सी विघटनकारी घटनाएं घटित हो रही हैं.

क्या है समाधान
क्या है समाधान (ETV Bharat GFX)

शास्त्र और शस्त्र संतुलन : प्रो. पांडे ने एक श्लोक का उल्लेख किया-

अग्रतः सकलं शास्त्रं, पृष्ठतः सशरं धनुः।
इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं, शापादपि शरादपि॥

इसका अर्थ है कि आगे शास्त्र (ज्ञान) और पीछे धनुष-बाण (शक्ति) होना चाहिए. ये बताता है कि केवल ज्ञान ही नहीं, उसकी रक्षा के लिए शक्ति भी आवश्यक है. उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शास्त्र तो थे, लेकिन शस्त्र की उपेक्षा हुई. परिणामस्वरूप कुछ हमलावरों ने उसे नष्ट कर दिया. ये दिखाता है कि संतुलन का अभाव संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि शारीरिक सामर्थ्य स्वयं का भी बढ़े और समाज का भी बढ़ता जाए.

आधुनिक युग में सनातन
आधुनिक युग में सनातन (ETV Bharat (File))

प्रकृति से जुड़ाव सनातन की मूल चेतना : सनातन संस्कृति में प्रकृति को देवतुल्य माना गया. इस संदर्भ में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम् का श्लोक भी है.

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु यानादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवःसेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्॥

इसका अर्थ है कि शकुंतला पहले पौधों को जल देती थी, फिर स्वयं जल पीती थी. आज ये भाव समाप्त हो गया है. हमने प्रकृति को केवल संसाधन मान लिया है. आज नदियों का जल अपवित्र हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ बहता हुआ पानी समझ लिया गया. जब तरु कहते हैं तो उसमें फल और छाया का बोध होता है. भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद कहा था कि वो वृक्षों में अश्वत्थ हैं यानी पीपल है यानी की पर्यावरण की सुरक्षा संपूर्ण संस्कृति की सुरक्षा है. सनातन नदी-तालाब, वृक्ष, पर्यावरण यानी प्रकृति से है, लेकिन आज पर्यावरण को भूला जा रहा है. जिसने हमें फल, जल, प्रकाश दिया, उसके प्रति पूजा का भाव सनातन संस्कृति ने हमेशा अपनाया है, इसी का अभाव हुआ है.

पूजा करते पुजारी
पूजा करते पुजारी (ETV Bharat (File))

पढ़ें. Special : सनातन संस्कृति में तिलक केवल आस्था का चिह्न नहीं, जीवन दर्शन का आधार भी है, जानिए महत्व

वेद अध्ययन और संत परंपरा का क्षय : वेद अध्ययन से ही वेदों की रक्षा का भाव है. धीरे-धीरे संस्कृत के सूत्रों को पढ़कर ध्यान रखने की बात खत्म हो गई, तो संतों की परंपरा शुरू हुई. उन संतों ने उस वैदिक परंपरा को आम जनता की भाषा में, बोलियों में कहा. वेदों को मौखिक रूप से संरक्षित किया गया. तुलसीदास ने अवधी में, कबीर ने साखी में, मीरा ने राजस्थानी में, गुरु नानक ने पंजाबी में, संत नामदेव ने मराठी और पंजाबी में, संत रविदास ने ब्रज और पूर्वी हिंदी में, सूरदास ने ब्रज भाषा में, दादू दयाल ने राजस्थानी और हिंदी में, तुकाराम ने मराठी में, नरसिंह मेहता ने गुजराती में, अक्का महादेवी ने कन्नड़ में, लल्लेश्वरी ने ललद्यद (कश्मीरी) में वैदिक परंपरा को आम जनता तक पहुंचाया.

सनातन धर्म में वेद और पुराण
सनातन धर्म में वेद और पुराण (ETV Bharat (File))

आज सत्संग कंठस्थ करने और सामूहिक श्रवण की परंपरा कमजोर हो रही है, जिससे ज्ञान का प्रवाह धीमा पड़ गया है. प्रो. नंदकिशोर पांडे ने कहा कि पठन पाठन की परंपरा जो वैदिक परंपरा है, उसकी रक्षा यूं ही नहीं हुई. वेदों के सूत्र, खंड याद नहीं करते, जबकि वेद रक्षित होना चाहिए. इन परंपराओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और ये पुनर्जीवित होंगी भी क्योंकि ये सनातन का अंश है. सनातन का मतलब ही यही है कि वो चलता रहेगा.

रामेष्ट वेद संस्कृत गुरुकुल में अध्ययन करते हुए छात्र
रामेष्ट वेद संस्कृत गुरुकुल में अध्ययन करते हुए छात्र (ETV Bharat (File))

पढे़ं. Special : सतयुग के बाद अब कलयुग में 'महायज्ञ'...नवीन सृष्टि नहीं, हृदय परिवर्तन है उद्देश्य

सामाजिक ढांचे में बदलाव : युवा आचार्य राघवेन्द्राचार्य ने बताया कि आजादी से पहले तक समाज एक सुसंगठित ढांचे में चलता था, जिसमें चार वर्ण व्यवस्था के तहत हर वर्ग अपने-अपने कार्यों को निष्ठा से निभाता था. ये व्यवस्था समाज को संतुलन, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती थी. राजा ये सुनिश्चित करता था कि कोई भी गलत कार्य करने वाला दंडित हो और अच्छे कार्य करने वाले को सम्मान और पुरस्कार मिले. आजादी के बाद आई स्वच्छंदता ने लोगों को विचारों की स्वतंत्रता दी, लेकिन अनुशासन की भावना कमजोर कर दी. आज हर व्यक्ति स्वयं को राजा मानता है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता. यही कारण है कि परंपराएं धीरे-धीरे छूटती जा रही हैं.

यज्ञोपवीत संस्कार कराते वेदाचार्य
यज्ञोपवीत संस्कार कराते वेदाचार्य (ETV Bharat (File))

हम खुद भी जिम्मेदार :

  1. बुजुर्गों को प्रणाम की जगह 'हाय-हेलो' कहना
  2. पैर छूने की परंपरा को रोकना
  3. साधु-संतों का सीमित हो जाना
  4. परंपराओं को औपचारिक मानना
  5. घर में पूजा-पाठ के लिए समय न निकालना
  6. त्योहारों को केवल छुट्टी या पार्टी तक सीमित करना
  7. संस्कारों (जैसे नामकरण, अन्नप्राशन) को औपचारिक आयोजन बना देना
  8. विवाह संस्कार में रीति-रिवाजों की जगह दिखावे
  9. बच्चों को धार्मिक/संस्कृतिक कथाएं सुनाने की परंपरा का खत्म होना
  10. गुरुकुल या आश्रम परंपरा की जगह केवल डिग्री आधारित शिक्षा पर जोर
  11. तुलसी, पीपल या अन्य पूजनीय वृक्ष लगाने की परंपरा का कम होना
  12. नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों को पवित्र मानने की भावना का कमजोर पड़ना
  13. व्रत-उपवास को स्वास्थ्य या आध्यात्मिक अनुशासन की बजाय अंधविश्वास मानकर छोड़ देना
  14. संस्कृत श्लोक, मंत्र या भजन कंठस्थ करने की परंपरा खत्म होना
  15. अतिथि को 'अतिथि देवो भवः' मानने की भावना का कम होना
  16. परंपरागत वस्त्र (धोती, साड़ी आदि) केवल खास मौकों तक सीमित हो जाना
  17. धार्मिक यात्राओं (तीर्थ) को आध्यात्मिक साधना की बजाय पर्यटन बना देना

पढ़ें. Explainer : सनातन का वैज्ञानिक पक्ष, धर्म ग्रंथों में छिपा 'सस्टेनेबिलिटी' का मंत्र और 'क्लाइमेट सॉल्यूशन'

परंपराओं को बचाने का समाधान : इन परंपराओं को बचाने के लिए जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा में संस्कृत और शास्त्र शामिल हों, परिवारों में सामूहिक चर्चा बढ़े, संत समाज सक्रिय भूमिका निभाएं, पर्यावरण को संस्कृति से जोड़ा जाए, मंदिर और आश्रमों को ज्ञान केंद्र बनाना, युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए. इसके अलावा युवआओं को त्योहारों का वास्तविक अर्थ समझाना, गुरु-शिष्य संवाद को पुनर्जीवित करना, परंपराओं को आधुनिक जीवन से जोड़ना, सामूहिक उत्सव और संस्कार आयोजन भी करना चाहिए.

सरोवर किनारे दीप जलाते लोग
सरोवर किनारे दीप जलाते लोग (ETV Bharat (File))

पढ़ें. EXPLAINER : अविनाशी, अनवरत, अंतहीन सनातन: भारत की सदियों पुरानी विरासत, यह धर्म या पंथ नहीं, जीवन जीने की पद्धति है

वेदों का पठन पाठन करते छात्र
वेदों का पठन पाठन करते छात्र (ETV Bharat (File))

TAGGED:

SANATAN TRADITIONS
SANATAN TRADITIONS LEFT BEHIND
आधुनिक युग में सनातन परंपराएं
सनातन में 16 संस्कार
SANATAN BHARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.