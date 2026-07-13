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सनातन परंपरा : सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, अनुशासित जीवन का सूत्र है यज्ञोपवीत, हर धागा याद दिलाता है तीन ऋण

ब्रह्मगांठ में होता है गायत्री का आह्वान : यज्ञोपवीत में लगी विशेष गांठ को ब्रह्मगांठ कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसमें देवी गायत्री का आह्वान किया जाता है. यज्ञोपवीत धारण करते समय उच्चारित मंत्र -

विवाह के बाद बढ़ जाते हैं धागे : उपनयन के समय सामान्यतः तीन धागों वाला यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, लेकिन विवाह के बाद छह धागों वाली जनेऊ धारण कराने की परंपरा है. इसका कारण शास्त्री कौशलेंद्र दास ने बताया कि विवाह के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता. अब उसे अपनी पत्नी के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदारी निभानी होती है, इसीलिए तीन धागे स्वयं के तीन ऋणों और तीन धागे पत्नी के ऋणों के प्रतीक माने जाते हैं. ये परंपरा पति-पत्नी को समान सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश देती है.

सिर्फ धागा नहीं, तीन ऋणों का स्मरण : यज्ञोपवीत के तीन धागों को लेकर समाज में सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है. शास्त्री कौशलेंद्र दास के अनुसार ये तीन धागे व्यक्ति के जन्म से जुड़े तीन ऋणों का प्रतीक हैं- देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण. इन तीनों ऋणों को जीवनभर अपने कर्मों से चुकाने का संदेश जनेऊ निरंतर देता रहता है. यही कारण है कि इसे केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवनभर चलने वाली नैतिक जिम्मेदारी माना गया है.

गुरु के समीप ले जाने का संस्कार : 'उपनयन' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है 'उप' अर्थात समीप और 'नयन' अर्थात ले जाना, यानी गुरु के समीप ले जाकर शिक्षा ग्रहण कराने की प्रक्रिया ही उपनयन संस्कार है. इस संस्कार के बाद व्यक्ति यज्ञ, अध्ययन और वैदिक कर्मकांड का अधिकारी माना जाता है. यही कारण है कि इस दौरान धारण किया जाने वाला उपवीत 'यज्ञोपवीत' कहलाता है. शास्त्री कौशलेंद्र दास ने बताया कि वेदों और विभिन्न ग्रंथों में इसे उपनयन, उपवीत, यज्ञोपवीत, मौंजीबंधन और उपायन जैसे कई नामों से वर्णित किया गया है. तैत्तिरीय संहिता सहित अनेक वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है.

16 संस्कारों से बना व्यक्ति का जीवन : भारतीय संस्कृति में संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति का परिष्कार है. 'संस्कार' का अर्थ ही है व्यक्ति के दोषों को दूर कर उसमें श्रेष्ठ गुणों का समावेश करना. संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री कौशलेंद्र दास बताते हैं कि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जीवन 16 संस्कारों में बंधा हुआ है, जिनमें उपनयन संस्कार व्यक्ति को ज्ञान, अनुशासन और उत्तरदायित्व के मार्ग पर अग्रसर करता है.

जयपुर: सनातन परंपरा के 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में माना गया है. यही वो संस्कार हैं, जिसके बाद बालक औपचारिक रूप से शिक्षा, अनुशासन और धार्मिक जीवन में प्रवेश करता है. इस संस्कार के दौरान धारण कराया जाने वाला यज्ञोपवीत (जनेऊ) केवल सूत का एक धागा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, सामाजिक उत्तरदायित्व और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक माना गया है. जनेऊ का प्रत्येक धागा और इसे धारण करने का प्रत्येक नियम व्यक्ति को जीवनभर उसके कर्तव्यों का स्मरण कराता है.

'यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्।

आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥'

इसका अर्थ है कि ये पवित्र यज्ञोपवीत आयु, बल और तेज प्रदान करने वाला है.

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धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक सोच भी : यज्ञोपवीत से जुड़े कई नियमों के पीछे व्यवहारिक और स्वच्छता आधारित कारण भी बताए जाते हैं. शास्त्री कौशलेंद्र दास के अनुसार शौच के समय जनेऊ को दाहिने कान पर रखने की परंपरा इसीलिए बनाई गई कि व्यक्ति बिना हाथ धोए और कुल्ला किए दोबारा जनेऊ धारण न कर सके. इससे व्यक्तिगत स्वच्छता और संक्रमण से बचाव सुनिश्चित होता था.

तीन प्रकार से धारण की जाती है जनेऊ (ETV Bharat GFX)

वहीं, पंडित पुरुषोत्तम गौड़ बताते हैं कि पारंपरिक मान्यता के अनुसार दाहिने कान पर जनेऊ रखने से वहां की एक नस पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे शारीरिक क्रियाओं में सहायता मिलती है. हालांकि, इस दावे के समर्थन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं. वो ये भी मानते हैं कि जनेऊ बाएं कंधे से होकर हृदय के समीप रहती है और व्यक्ति को हर समय धर्म, अनुशासन और संयम का स्मरण कराती है.

यज्ञोपवीत के दौरान हवन (ETV Bharat Jaipur)

तीन प्रकार से धारण की जाती है जनेऊ : शास्त्रों में यज्ञोपवीत धारण करने के तीन तरीके बताए गए हैं और हर स्थिति का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना गया है.

सव्य - बाएं कंधे से दाहिनी ओर, सामान्य धार्मिक कार्यों में. अपसव्य - दाहिने कंधे से बाईं ओर, विशेष रूप से अंतिम संस्कार और शोक संबंधी कर्मों में. निवीति - गले में धारण करना, विशेष परिस्थितियों और दांपत्य जीवन के कुछ अवसरों पर.

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जनेऊ बदलने के हैं नियम : यज्ञोपवीत को समय-समय पर बदलने का भी विधान है. विशेष रूप से जन्म, मृत्यु, अशौच या उपाकर्म जैसे अवसरों पर नई जनेऊ धारण की जाती है. नई जनेऊ धारण करने से पहले गायत्री मंत्र का स्मरण, आचमन और सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बताया गया है. शास्त्री कौशलेंद्र दास कहते हैं कि पुरानी जनेऊ को कभी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए. उसे किसी पीपल जैसे वृक्ष पर बांध देना चाहिए ताकि वो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए और उसका अनादर भी न हो. मुख्य रूप से ये जनेऊ किसी के पैरों में नहीं आनी चाहिए.

सिर्फ धागा नहीं, तीन ऋणों का स्मरण (ETV Bharat Jaipur)

ईरान की पारसी परंपरा से भी जुड़ते हैं सूत्र : उपनयन संस्कार की एक रोचक ऐतिहासिक कड़ी भी सामने आती है. शास्त्री कौशलेंद्र दास बताते हैं कि ईरान के पारसी समुदाय में भी अग्नि पूजा के साथ कमरबंध और पवित्र सूत्र धारण करने की परंपरा रही है. इसे भारतीय वैदिक परंपरा से सांस्कृतिक समानता के रूप में देखा जाता है, जो प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रभाव की ओर संकेत करती है.

बदलते समय में कम होती परंपरा : मनुस्मृति में उपनयन संस्कार की आयु का उल्लेख मिलता है.

'गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्।

गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥'

यानी गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए. परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज में ये संस्कार निर्धारित आयु में कराया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में ये परंपरा सीमित होती जा रही है. शास्त्री कौशलेंद्र दास का मानना है कि आज लोग जनेऊ के पीछे छिपे जीवन दर्शन और वैज्ञानिक सोच को जाने बिना इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक मान लेते हैं.

यज्ञोपवीत सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं (ETV Bharat Jaipur)

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नियम और मर्यादा का प्रतीक : पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार जनेऊ धारण करने का सबसे बड़ा संदेश आत्मानुशासन है. इसे पहनने वाला व्यक्ति स्वयं को धर्म, संयम, सदाचार और मर्यादा से बांधने का संकल्प लेता है. यही कारण है कि इसे केवल शरीर पर धारण किया जाने वाला धागा नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का सूत्र माना गया है. वहीं, संन्यास ग्रहण करने वाले संत-महात्मा इसे त्याग देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वे जीवन में उन अनुशासनों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर चुके होते हैं जिनका स्मरण जनेऊ कराती है.

यज्ञोपवीत धारण करते बालक (ETV Bharat Jaipur)

यज्ञोपवीत सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं : बहरहाल, यज्ञोपवीत सिर्फ एक धार्मिक धागा नहीं है, इसके पीछे जीवन जीने का एक तरीका छिपा है. ये व्यक्ति को हर समय अपने कर्तव्यों, अनुशासन, साफ-सफाई, अच्छे आचरण और समाज के प्रति जिम्मेदारियों की याद दिलाता है. समय के साथ भले ही जनेऊ पहनने वालों की संख्या कम हुई हो, लेकिन इसके पीछे छिपी सीख और जीवन के मूल्य आज भी अमूल्य हैं.

यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान होता हवन (ETV Bharat Jaipur)

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