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संविधान संवाद कार्यक्रम का आयोजन: संविधान की जगह मनुवादी कानून लाने की साजिश रच रही भाजपा- के. राजू

रांची: राजधानी के बैंक्वेट हॉल में द्वारा रांची महानगर कांग्रेस की ओर से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत 'संविधान संवाद' का आयोजन किया गया. 'संविधान संवाद' कार्यक्रम की अध्यक्षता रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने की.

इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, झारखंड प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवा प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. इस अवसर पर वक्तताओं ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए संविधान, लोकतंत्र एवं युवाओं की भूमिका पर विस्तार से अपने अपने विचार रखे.

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए के. राजू ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज भर नहीं है बल्कि देश की आत्मा है. यह सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना है. उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति भी जागरूक रहें तथा संविधान के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि भारत का संविधान में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया ताकि वह भी अपने जीवन को अनारक्षित वर्ग के लोगों की तरह बराबरी का जीवन जी सके. उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और अन्य वर्ग के लोगों में यह जानकारी साफ साफ होनी चाहिए कि आरक्षण से सामान्य लोगों की अपॉर्चुनिटी कम होती है. आरक्षित वर्ग को यह नहीं समझना चाहिए कि आरक्षण उन्हें चैरिटी में मिली है. बल्कि संविधान निर्माताओं ने यह उन्हें अधिकार के रूप में दिया है.

के. राजू ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी कि अगर समाज में सिर्फ एक सेक्शन आगे बढ़ेगा और बाकी सेक्शन पीछे छूट जाएगा. ऐसे में उस समाज में अमन चैन नहीं होगा, इसलिए संवैधानिक अधिकार के रूप में आरक्षण दिया है. एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र यह नोट कर लें कि ईडब्ल्यूएस (EWS) की व्यवस्था सिर्फ नन रिजर्व्ड कैटिगरी यानी अनारक्षित वर्ग के लिए है.

वहीं कुछ स्टेट के आंकड़े बताते हैं कि उन राज्यों में अनारक्षित वर्ग से आने वाले लोगों की कुल संख्या 7 से 8% है जबकि उन्हें 10% का आरक्षण दिया जा रहा है. वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां 54% ओबीसी की आबादी है वहां सिर्फ 27% आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? यह सोचने और समझने की जरूरत है. के. राजू ने कहा कि हमारे संविधान में दिया समानता का अधिकार (राइट टू इक्वलिटी) मनुवाद के खिलाफ है. इसीलिए भाजपा भारत के संविधान को बदलकर यहां पर मनुवादी कानून लागू करना चाहती है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिया है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे संविधान को केवल परीक्षा का विषय न समझें, बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं.