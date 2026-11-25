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संविधान गौरव दिवस पर भाजपा चलाएगी पांच दिवसीय अभियान, लखनऊ में मुख्य वक्ता होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया

वर्ष 2015 से मनाया जा रहा संविधान गौरव दिवस, जानिए भाजपा के इस खास अभियान की पूरी रूपरेखा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में संविधान गौरव दिवस मनाते हुए पांच दिवसीय जनसंवाद एवं जागरूकता अभियान चलाएगी. इसकी शुरुआत 26 नवंबर को होगी. इस अवसर पर लखनऊ के भागीदारी भवन में होने वाले प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. वह प्रबुद्धजनों के बीच संविधान के महत्व, संवैधानिक मूल्यों और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान पर विचार रखेंगे.