संविधान गौरव दिवस पर भाजपा चलाएगी पांच दिवसीय अभियान, लखनऊ में मुख्य वक्ता होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया
लखनऊ में 26 नवंबर को लखनऊ के भागीदारी भवन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:25 PM IST
लखनऊ: संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में संविधान गौरव दिवस मनाते हुए पांच दिवसीय जनसंवाद एवं जागरूकता अभियान चलाएगी. इसकी शुरुआत 26 नवंबर को होगी. इस अवसर पर लखनऊ के भागीदारी भवन में होने वाले प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. वह प्रबुद्धजनों के बीच संविधान के महत्व, संवैधानिक मूल्यों और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान पर विचार रखेंगे.
स्कूल-कॉलेजों में युवाओं से संवाद करेंगे सांसद: भाजपा ने इस बार संविधान दिवस के कार्यक्रमों को युवाओं और नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है. 26 से 29 नवंबर तक चलने वाले अभियान के तहत सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे. इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को संविधान की मूल भावना, नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा. भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं अभियान प्रभारी दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी वर्ष 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस मना रही है.
प्रदर्शनी, झांकियां और प्रस्तावना का सामूहिक पाठ: पार्टी का उद्देश्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि लखनऊ में सिंधिया के संबोधन के साथ संविधान प्रदर्शनी और संविधान आधारित झांकियां भी देखने को मिलेंगी. वहीं, प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पार्चन और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा. भाजपा इस अभियान के जरिए संविधान दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय संवैधानिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों को लेकर व्यापक जनजागरूकता से जोड़ने की कोशिश कर रही है.
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