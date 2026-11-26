संविधान रक्षा मार्च में नहीं पहुंचे CM सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले-'वोट और सरकारें चोरी हो रही'
संविधान दिवस के अवसर पर हिमाचल कांग्रेस ने राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय संविधान रक्षा मार्च का आयोजन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:28 PM IST
शिमला: संविधान दिवस के खास मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक मुहिम तेज कर दी है. पार्टी की ओर से कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं. हिमाचल के विभिन्न जिलों में भी कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षा मार्च निकाल रही है. संविधान रक्षा मार्च में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल समेत पार्टी के कई नेता शिमला के चौड़ा मैदान में शिरकत करने पहुंचे. इस खास मौके पर कार्यकर्ता भी जुटे हैं. हालांकि, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मार्च में शिरकत करने नहीं पहुंचे हैं.
कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च
संविधान रक्षा मार्च के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार संविधान रक्षा मार्च के लिए चौड़ा मैदान पहुंचे. कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे. शिमला के चौड़ा मैदान में जो संविधान रक्षा मार्च के लिए कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए कुर्सियां लाई गई थी, इन कुर्सियों को अब गाड़ी में भर कर वापस भेजा जा रहा है.
'देश भर में हो रही वोट चोरी'
संविधान रक्षा मार्च में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, "किसी को खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा संविधान हो को है. इस लड़ाई के लिए राहुल गांधी ने लड़ाई शुरू की है. इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं. 13 करोड़ लोगों के वोट काट दिए गए. वोट काट के अपनी इच्छा के हिसाब से सरकारें बनाने की कोशिश हो रही है. देश भर में वोट चोरी हो रही है. सरकारें चोरी हो रही है. ये तो गनीमत रही कि आपलोग हमारे साथ थे हमने हमारी सरकार बचा ली. ये एक पूरा अभियान चल रहा. वोट चोरी करो, एमएलए चोरी करो और अपने हिसाब से सरकारें बनाओ."
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "राहुल गांधी ने संविधान को बचाने का बीड़ा उठाया है. संविधान बचाने का हम सबको संकल्प लेना होगा." वहीं, इस दौरान हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संविधान रक्षा मार्च में भाग लेने की अपील की.
संविधान रक्षा मार्च में नहीं पहुंचे CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य कारणों से संविधान रक्षा मार्च में नहीं पहुंचे. संविधान दिवस के मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "हमारा संविधान हर भारतीय को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है. गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और आदिवासियों समेत हर नागरिक के अधिकारों का यह सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है. आइए, संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे. समस्त प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय संविधान."
क्या बोले डिप्टी सीएम?
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारा संविधान केवल एक विधान नहीं-यह भारत के हर नागरिक के सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता का संकल्प है. यही महान ग्रंथ हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना का अधिकार और अवसर की समानता का संरक्षण प्रदान करता है. जय हिंद."
'कानून की धज्जियां उड़ा रही सरकार'
वहीं, इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी कमलकांत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, देश के लोकतंत्र को खतरा है. सरकार भाई से भाई को लड़ाने का कार्य कर रही है. कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. क्रेंद्र की सरकार ने दिल्ली के अंदर कानून का दुरुपयोग किया. राहुल गांधी बिना भय के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. हिमाचल की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है. संगठन ने भी अच्छा काम किया है. दोबारा सत्ता में सरकार को लाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, हम सब मिलकर करेंगे.
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