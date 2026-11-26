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संविधान रक्षा मार्च में नहीं पहुंचे CM सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले-'वोट और सरकारें चोरी हो रही'

शिमला में संविधान रक्षा मार्च ( ETV Bharat )

शिमला: संविधान दिवस के खास मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक मुहिम तेज कर दी है. पार्टी की ओर से कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं. हिमाचल के विभिन्न जिलों में भी कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षा मार्च निकाल रही है. संविधान रक्षा मार्च में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल समेत पार्टी के कई नेता शिमला के चौड़ा मैदान में शिरकत करने पहुंचे. इस खास मौके पर कार्यकर्ता भी जुटे हैं. हालांकि, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मार्च में शिरकत करने नहीं पहुंचे हैं.

कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च