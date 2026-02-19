ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 'संवाद सेतु' की होगी स्थापना, फोन न उठने पर लगेगी लगाम; अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों के कॉल का 10 मिनट के भीतर जवाब नहीं देता है तो जनप्रतिनिधि कमांड सेंटर को सूचना देंगे. कमांड सेंटर तत्काल संबंधित अधिकारी को कॉल करने के लिए निर्देशित करेगा और कॉल हो जाने की पुष्टि तक समन्वय बनाए रखेगा. इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद को बेहतर बनाने के लिए "संवाद सेतु कमांड सेंटर" की स्थापना होगी. कई बार देखने को मिला है कि जनप्रतिनिधियों ने शीर्ष नेतृत्व से अधिकारियों द्वारा फोन ना उठाने की शिकायत की है. ऐसे में इस समस्या का अब स्थाई समाधान होगा साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी. अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का फोन ना उठाने का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है. जिस पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सुझाव दिया था. असीम अरुण द्वारा हरदोई गाजियाबाद और कन्नौज के डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक की गई थी. बैठक में लड़ाई लिया गया था कि 25 फरवरी से तीनों जनपदों में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर शुरू होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिकारियों के रिस्पांस टाइम का डाटा सुरक्षित रखा जाएगा. कमांड सेंटर में तीन प्रतिशत ऑपरेटर की तनाती की जाएगी. जोकि रोशन और बैकअप के आधार पर कार्य करेंगे. कमांड सेंटर के पास सभी राजपत्रित अधिकारियों की उपलब्धता का रियल टाइम डाटा मौजूद रहेगा. यदि कोई अधिकारी अवकाश पर होता है तो इसकी सूचना कमांड सेंटर जनप्रतिनिधि को देगा और वैकल्पिक अधिकारी को जनप्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए निर्देशित करेगा.

हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा साफ किया गया है कि इस नई व्यवस्था में अधिकारियों के वर्क लाइफ बैलेंस का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा. नई व्यवस्था केवल वर्किंग डे और वर्किंग अवर्स में ही प्रभावी रहेगी. इतना ही नहीं यह व्यवस्था केवल शासन द्वारा आवंटित सरकारी मोबाइल नंबरों के लिए मान्य होगी. मॉनिटरिंग करने के पश्चात टॉयलेट प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जबकि बार-बार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट जिला प्रशासन शासन को भेजेगा. माना जा रहा है कि व्यवस्था के लागू होने से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में समन्वय बेहतर होगा जिससे जनहित के कार्यों को और रफ्तार मिलने की संभावना है.

डीएम गाजियाबाद रविंद्र कुमार माँदड़ ने कहा, नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है. विकास भवन में कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी. तकरीबन एक हफ्ते में कमांड सेंटर शुरू हो जाएगा. मॉनिटरिंग और फीडबैक के आधार पर कमांड सेंटर की कार्यशैली को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी.

