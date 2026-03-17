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VIDEO: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर में दिखा क्रेज, उमड़ी जीविका दीदीयों की भारी भीड़

बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि उनके भैया बन गए हैं. नीतीश का क्रेज भागलपुर में देखने को मिला.

Nitish Kumar samruddhi yatra
नीतीश की सभा में महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
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भागलपुर: आधी आबादी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई काम किए हैं, जिसके कारण महिलाएं उन्हें दिल्ली नहीं बल्कि बिहार में ही देखना चाहती हैं. बिहार की प्रगति के लिए समृद्धि यात्रा पर निकले नीतीश कुमार की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं उमड़ीं और सीएम के पक्ष में जमकर नारे लगाए. सभा में बड़ी संख्या में पहुंचीं जीविका दीदीयों ने कहा कि हम सब नीतीश भैया के दिल्ली जाने से दुखी हैं, उन्हें बिहार में ही रहना चाहिए.

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा: बता दें कि समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार (17 मार्च) को भागलपुर जिले के बैजानी गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी. खासकर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास बना दिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

'नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाने देंगे': सभा स्थल पर पहुंचीं जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में जोरदार नारे लगाए. महिलाओं ने कहा कि वे नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देंगी और वे ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, यही उनकी इच्छा है. जीविका दीदियों का कहना था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर दिया है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है.

नीतीश कुमार के प्रति जताया आभार: जीविका दीदियों के लिए नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों के कारण वह सीएम को अपना भैया मानती हैं और उनके प्रति गहरा आभार जताती हैं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे. कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला. समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली और जनता से सीधा संवाद भी किया.

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जीविका दीदीयों की भीड़ (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार को सुनने आए हैं. महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है. हम चाहचे हैं कि वह बिहार में ही रहें."- डोली कुमारी जीविका दीदी

कई काम रह जाएंगे अधूरे: जीविका दीदी रेणु सिंह निषाद ने कहा कि हमलोगो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं.अगर वह दिल्ली गए तो बिहार की महिलाएं बहुत दुखी जो जाएंगी. महिलाएं नहीं चाहतीं कि वह दिल्ली जाएं. अगर वह दिल्ली चले गए तो महिलाओं के लिए जो अन्य योजनाएं और काम होने हैं, सब अधूरा रह जाएगा. नीतीश कुमार को भी दिल्ली जाने का मन नहीं हैं.

"नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से हम सब बहुत दुखी है. उन्होंने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, उतना काम अभी तक किसी भी सीएम ने नहीं किया है. घर पर रहने वाली महिलाएं बाहर निकलीं. साइकिल योजना, पोशाक योजना, मुखिया, सरपंच, पुलिस हर क्षेत्र में बेटियां आगे आई हैं. यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है."- रेणु सिंह निषाद, जीविका दीदी

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भागलपुर में समृद्धि यात्रा (ETV Bharat)

"हम जो भी हैं वह नीतीश भैया के चलते हैं. अब जो भी सीएम बनेंगे वह हमारे लिए काम करेंगे. नीतीश के दिल्ली जाने से काफी फर्क पड़ेगा. हम चाहते हैं कि वह बिहार में रहें."- अनीता भारती, जीविका दीदी

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