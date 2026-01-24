ETV Bharat / state

समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन वैशाली पहुंचे CM नीतीश कुमार, समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि

समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन CM नीतीश कुमार वैशाली पहुंचे. इस दौरान समस्तीपुर भी आए, जहां कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी.

कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते नीतीश कुमार (IPRD)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 24, 2026 at 7:38 PM IST

पटना: समृद्धि यात्रा के पहले चरण का आज अंतिम दिन रहा. सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली में 54 करोड़ रुपये की 25 योजनाओं का शिलान्यास और 98 करोड़ रुपये की 103 योजनाओं का उद्घाटन करने का काम किया. इस दौरान पड़ोसी जिला समस्तीपुर में नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की जंयती पर श्रद्धांजलि देने के लिए कर्पूरीग्राम पहुंचे.

महुआ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण: शनिवार को नीतीश कुमार वैशाली के पानापुर बाबा बटेश्वरनाथ धाम परिसर में जनसभा को संबोधित किए. समृद्धि यात्रा के दौरान महुआ राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. निरीक्षण में इमरजेंसी वार्ड, ओपीडीडी, आईसीयू, मरीज वार्ड और दवा केंद्र सहित कई सुविधाओं की जानकारी ली.

विपक्ष पर साधा निशाना: इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जिले के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि अब बिहार में बहुत काम हो रहा है, लेकिन 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ.

कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि: समृद्धि यात्रा के बीच सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर भी पहुंचे. जिले के कर्पूरीग्राम स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनायी. इस दौरान स्व. कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने का काम किया. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक 'संसद और मैं', 'मेरे संसदीय स्वर' का विमोचन किया.

पहले चरण में 9 जिलों का दौरा: सीएम नीतीश कुमार ने पहले चरण में समृद्धि यात्रा के तहत 9 जिलों का दौरा किया और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत की गयी थी. 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर, 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली का दौरा किए.

दूसरे चरण में तीन जिलों का दौरा करेंगे: दूसरे चरण की यात्रा 27 जनवरी से शुरू होगी. 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पहले मधुबनी जाएंगे. इसके बाद 28 जनवरी को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. 2 फरवरी से 27 फरवरी तक बिहार विधानसभा का बजट सत्र को लेकर यात्रा नहीं करेंगे. इसके बाद आगे का प्लान बनाया जाएगा.

