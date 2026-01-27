ETV Bharat / state

'जल्द ही महिलाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये', समृद्धि यात्रा के दौरान CM नीतीश का बड़ा ऐलान

महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में सात निश्चय-3 का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके तहत 7 बिंदुओं पर काम होगा. जिसमें 'दोगुना रोजगार और दोगुनी आय' पर हमारा विशेष फोकस होगा. सीएम ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए पहले ही 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं, जल्द ही उन्हें रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे.

मधुबनी को करोड़ों की सौगात: समृद्धि यात्रा यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में 298 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 101 नई योजनाओं का शिलान्यास किया. साथ ही 93 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 294 परियोजनाओं का लोकार्पण किया. सीएम ने लोगों से संवाद भी किया.

मधुबनी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा ' के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है. पहले दिन उन्होंने मधुबनी का दौरा किया. जहां उन्होंने 298 करोड़ की 101 योजनाओं का शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम ने एक बार फिर दावा किया कि अगले 5 सालों में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा.

"जो कुछ भी जिनके लिए किया गया, सबके लिए किया गया. हर तरफ काम हो रहा है. आपके यहां भी आके काम किए ही है. जहां भी कमी दिखी, उसको ठीक किया गया. लोगों से बातचीत के आधार पर हमलोग योजान बना रहे हैं. हर जिले के लिए काम हो रहा है. सात निश्चय-3 के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग मिला: नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है. सीएम ने कहा कि उन्होंने (केंद्र) अनेक काम कराए हैं. जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की. उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता राशि देने की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हम पीएम मोदी का आभार जताते हैं.

लालू-राबड़ी पर कसा तंज: नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. पहले से तो आगे बढ़ ही रहा है. पहले ही सरकार ने कुछ नहीं किया था. सीएम ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, '7 साल में वह हट गया तो पत्नी (राबड़ी देवी) को बना दिया. उसके पहले किसी महिला के लिए कोई काम किया था जी? लड़कों के लिए भी कोई काम नहीं किया.'

मधुबनी में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

पहले फेज में कहां-कहां गए थे सीएम?: 'समृद्धि यात्रा' के पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर और वैशाली का दौरा किया था. उनकी ये यात्रा 16 जनवरी से शुरू हुई थी और 24 जनवरी को उसका समापन हुआ. वहीं अब 27 जनवरी से दूसरे फेज के तहत सीएम ने मधुबनी की यात्रा की. 28 को वह दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर का दौरा करेंगे.

