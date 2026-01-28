ETV Bharat / state

'अगले 5 सालों में उद्योग लगाने पर जोर', दरभंगा को CM नीतीश ने दी 136 करोड़ की सौगात

सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान दरभंगा में कई योजनाओं की शुरुआत की. संबोधन के दौरान उन्होंने रोजगार और उद्योग पर जोर दिया.

NITISH KUMAR
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ सीएम ने आज दरभंगा में कई योजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने 13,682.56 लाख रुपये की लागत से 50 योजनाओं की आधारशिला रखी. साथ ही 40 योजनाओं का शुभारंभ किया.

दरभंगा दौरे पर नीतीश कुमार: दरभंगा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जारी निर्माण कार्यों का जायजा और इंटर स्टेट बस स्टॉप का निरीक्षण किया. 'आमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' (NH-119D) के निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली.

नीतीश कुमार ने दी कई योजनाओं की सौगात (ETV Bharat)

क्या बोले नीतीश कुमार?: वहीं, नागेंद्र स्टेडियम में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने अपनी सरकारी की उपलब्धियां गिनाई. इस दौरान उन्होंने दावा किया जब से वह सरकार में आए हैं, तब से हर क्षेत्र में काम हुआ है. बिना किसी भेदभाव के उन्होंने समाज के सभी तबकों के लिए काम किया है.

लालू-राबड़ी सरकार पर तंज: लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले लोग डर और खौफ के साए में जीते थे लेकिन आज लोग बेखौफ होकर बाहर जाते हैं. समाज में नफरत का नहीं बल्कि प्रेम का माहौल है.

"हमलोगों की सरकार आने से पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे. समाज में झगड़ा-झंझट होता था. वहीं अब देखिये कहीं भी भय और डर का माहौल नहीं है. प्रेम और सदभाव से लोग रहते हैं. मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई है. हमलोगों ने सबके लिए काम किया है. सात निश्चय ते तहत सभी तरह के काम किए जाएंगे. उद्योग लगाने के साथ रोजगार सृजन और आय बढ़ाने पर हमारा जोर होगा."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार': सीएम ने कहा कि अगले 5 सालों में उद्योग लगाने पर जोर दिया जाएगा. सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है. नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि और अनुदान दिया जा रहा है. पुरानी बंद चीनी मीलों को चालू किया जा रहा है. युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र में बेहतर संभावना के लिए भी तेजी से काम होगा.

NITISH KUMAR
दरभंगा दौरे पर नीतीश कुमार (ETV Bharat)

दूसरे चरण की यात्रा मिथिलांचल में: मिथिलांचल में 27 जनवरी को मधुबनी से मुख्यमंत्री ने यात्रा की शुरुआत की है और 29 जनवरी को समस्तीपुर में दूसरे चरण की यात्रा समाप्त होगी. मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में कुल 30 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में 26 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है. 2024 लोकसभा चुनाव में भी तीनों जिलों के सभी लोग लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिली है. इसलिए मिथिलांचल एनडीए के लिए महत्वपूर्ण रहा है.

ये भी पढ़ें: 'जल्द ही महिलाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये', समृद्धि यात्रा के दौरान CM नीतीश का बड़ा ऐलान

TAGGED:

SAMRIDDHI YATRA
दरभंगा दौरे पर नीतीश कुमार
SAMRIDDHI YATRA IN DARBHANGA
DARBHANGA NEWS
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.