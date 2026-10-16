समरीन डेथ मिस्ट्री; फरार बॉयफ्रेंड अवनीश ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस मांगेगी रिमांड
कमिश्नरेट की तीन टीमें जब सुल्तानपुर, अयोध्या और उन्नाव में तलाश कर रही थीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:49 PM IST
लखनऊ: सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित होटल सेलेस्टियल मैन्योर (ओमेक्स न्यू हजरतगंज) की 10वीं मंजिल से गिरकर हुई 24 वर्षीय समरीन की मौत के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी अवनीश जायसवाल उर्फ देव ने गुरुवार शाम नाटकीय ढंग से अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस कमिश्नरेट की तीन टीमें जब सुल्तानपुर, अयोध्या और उन्नाव में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थीं, उसी दौरान आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिए एसीजेएम कोर्ट पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया के तहत सरेंडर कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब पुलिस आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर होटल के कमरा नंबर 1037 के उस छह घंटे के स्याह सच से पर्दा उठाने की तैयारी में है.
पुलिस टीमों को चकमा देकर कोर्ट पहुंचा
समरीन की मौत के बाद से फरार चल रहे सुल्तानपुर दोस्तपुर निवासी अवनीश जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की क्राइम और सर्विलांस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आरोपी गुरुवार शाम वकील के साथ सीधे एसीजेएम न्यायालय पहुंचा और सरेंडर कर दिया. एडीसीपी (साउथ) रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है. पुलिस जल्द ही अदालत में अर्जी दाखिल कर उसकी कस्टडी रिमांड मांगेगी, ताकि पूछताछ कर घटना की असल वजह, विवाद और परिस्थितियों का पूरा सच सामने लाया जा सके.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि 10वीं मंजिल की ऊंचाई से गिरने के चलते समरीन की कमर और दोनों पैर कई जगह से टूट गए थे. सिर पर गंभीर अंदरूनी चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक की वजह से समरीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. उसका शरीर पूरी तरह मुड़ चुका था.
सोमवार को समरीन घर से अपनी बहन के कपड़े खरीदने की बात कहकर निकली थी. दोपहर करीब 12 बजे वह अवनीश के साथ होटल पहुंची, जहां कमरा नंबर 1037 बुक था. शाम करीब 6:00 से 6:30 बजे के बीच समरीन बालकनी से नीचे आ गिरी. समरीन के नीचे गिरते ही अवनीश कमरे से बदहवास हालत में निकला, लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और बेसमेंट पार्किंग से अपनी बाइक स्टार्ट कर मौके से फरार हो गया.
तलाक का केस
समरीन के पिता मोहम्मद तज्जू का सात साल पहले मुंबई में निधन हो गया था. परिवार में 5 बहनें और दो भाई हैं. बड़े भाई इमरान (सऊदी अरब) और आमिर (ओमान) में जरी-कारीगरी का काम कर परिवार संभालते हैं. समरीन का निकाह छह साल पहले चौपटिया में हुआ था. बच्चे की मौत के बाद वैवाहिक विवाद शुरू हुआ और कोर्ट में तलाक का मुकदमा विचाराधीन था. सोमवार को मुकदमे की तारीख भी थी.
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