ETV Bharat / state

समरीन डेथ मिस्ट्री; फरार बॉयफ्रेंड अवनीश ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस मांगेगी रिमांड ​

समरीन और अवनीश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित होटल सेलेस्टियल मैन्योर (ओमेक्स न्यू हजरतगंज) की 10वीं मंजिल से गिरकर हुई 24 वर्षीय समरीन की मौत के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी अवनीश जायसवाल उर्फ देव ने गुरुवार शाम नाटकीय ढंग से अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस कमिश्नरेट की तीन टीमें जब सुल्तानपुर, अयोध्या और उन्नाव में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थीं, उसी दौरान आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिए एसीजेएम कोर्ट पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया के तहत सरेंडर कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब पुलिस आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर होटल के कमरा नंबर 1037 के उस छह घंटे के स्याह सच से पर्दा उठाने की तैयारी में है.

​पुलिस टीमों को चकमा देकर कोर्ट पहुंचा

समरीन की मौत के बाद से फरार चल रहे सुल्तानपुर दोस्तपुर निवासी अवनीश जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की क्राइम और सर्विलांस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आरोपी गुरुवार शाम वकील के साथ सीधे एसीजेएम न्यायालय पहुंचा और सरेंडर कर दिया. एडीसीपी (साउथ) रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है. पुलिस जल्द ही अदालत में अर्जी दाखिल कर उसकी कस्टडी रिमांड मांगेगी, ताकि पूछताछ कर घटना की असल वजह, विवाद और परिस्थितियों का पूरा सच सामने लाया जा सके. पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है